Бывший начальник управления ФСИН застрелился в московском суде после вынесения приговора

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Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы сразу после оглашения приговора по его делу. Он получил три года колонии. По словам адвоката, у Свиридова был рак в четвертой стадии.

Откуда пистолет?

Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда, в настоящее время выясняется, как 71-летнему Свириводу удалось пронести в суд оружие, проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание.

Источник агентства Интерфакс сообщает, что, по предварительной информации, Свиридов пронес в здание суда наградной пистолет.

"По некоторым данным, пистолет - наградной... По предварительной информации, он пронес пистолет в сумке, которая была досмотрена ненадлежащим образом", - сказал собеседник агентства.

"Проигнорировал тяжелое заболевание"

По словам адвоката Григория Иванищева, у Свиридова был рак в четвертой стадии.

"У Виктора не было суицидальных склонностей. Мы ожидали оправдательного приговора. Суд проигнорировал тяжелое заболевание - рак четвертой степени - моего подзащитного и назначил ему наказание в виде трех лет строгого режима. Я связываю это [суицид] с решением суда", - заявил Иванищев Интерфаксу.

По его мнению, расследование было проведено "поверхностно", а суд проигнорировал доводы защиты на этот счет.

В Мосгорсуде в свою очередь отмечают, что назначенный Свиридову срок был мягче минимального, предусмотренного законом - его обвиняли по статье о вымогательстве в особо крупном размере (п. "б" ч.3 ст.163 УК РФ), минимальный срок по которой составляет семь лет колонии.

В Мосгорсуде также заявили, что в материалах дела не было медицинских заключений о наличии у Свиридова заболевания, препятствующего нахождению под стражей или отбытию наказания в виде лишения свободы.

Дело Свиридова

Согласно материалам суда, потерпевшим по делу проходил бывший замдиректора ФСИН Александр Сапожников. РБК сообщает, что Свиридов обвинялся в вымогательстве у него 10 млн рублей.

До приговора Свиридов находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следственный комитет России возбудил по результатам проверки смерти подсудимого в суде возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

"Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему", - говорится в пресс-релизе СКР.