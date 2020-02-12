Китай представил приложение для оценки риска заражения коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все, кто находился в одном вагоне с инфицированным, автоматически попадают в группу высокого риска

Китай представил мобильное приложение, позволяющее жителям страны оценить риск заражения коронавирусом. Приложение определяет, находился ли пользователь в течение последних двух недель рядом с человеком, у которого был диагностирован коронавирус, и есть ли у него симптомы заболевания.

Тем пользователям, которые по оценке специального "определителя близких контактов" c зараженными находятся в группе риска, приложение рекомендует остаться дома и проинформировать сотрудников местной поликлиники или своего лечащего врача о том, что он контактировал с зараженным коронавирусом человеком.

Использование таких технологий говорит о масштабах наблюдения за жителями Китая со стороны властей. В то же время это приложение является примером использования полученных с помощью слежки данных во благо общества.

Загрузить приложение можно, просканировав специальный QR-код, затем пользователю необходимо зарегистрироваться с помощью номера мобильного телефона и пройти верификацию, указав полное имя и номер удостоверения личности. По одному номеру телефона в приложении могут зарегистрироваться максимум три человека - им необходмо также указать свои имена и данные документов.

Приложение недоступно для иностранцев, живущих в Китае или путешествующих по стране.

Приложение было разработано сразу несколькими государственными ведомствами в сотрудничестве с государственной корпорации China Electronics Technology Group, сообщает информационное агентство Синьхуа.

Китай лидирует в разработках технологий распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта и регулярно напоминает своим гражданам, что скрыться от властей, имеющих в своем распоряжении такие технические средства, практически невозможно.

Китайские власти утверждают, что в стране создается крупнейшая в мире сеть камер наблюдения. Китайская полиция часто использует систему распознавания лиц для задержания подозреваемых в совершении преступлений.

Image caption Приложением не могут пользоваться иностранцы, живущие в Китае или путешествующие по стране

"В Китае и других странах Азии данные, полученные с помощью технологии распознавания лиц, не считаются чем-то, что должно храниться в тайне. Это то, что можно использовать. Конечно, при условии, что это сделано прозрачным способом, и на их использование, в тех случаях, когда это необходимо, получено согласие", - говорит юрист из гонконгского офиса международной юридической компании DLA Piper Каролин Бигг.

"Для жителей Китая это действительно полезное приложение. Это очень эффективный инструмент, и он показывает, как можно использовать собранные данные во благо", - подчеркивает юрист.

Приложение считает "близкими контактами" нахождение без необходимой защиты в непосредственной близости (в одном помещении) с инфицированным - даже если заболевание у него протекает в легкой форме и почти бессимптомно.

В число "близких контактов" автоматически попадают: коллеги, работающие в одном помещении, соседи по квартире или дому, врачи, к которым обращался пациент, члены семьи и другие близкие люди, с которыми пользователь видится каждый день. Также в число опасных "близких контактов" попадают все люди, контактировавшие с инфицированными и находившиеся в непосредственной близости от пользователя приложения. Также приложение сигнализирует об опасности, если инфицированный оказался рядом с пользователем приложения в одном самолете, поезде или любом другом транспортном средстве.

Так, например, в самолете все, кто находился в трех рядах от инфицированного, а также весь экипаж, попадает в зону высокого риска. Все пассажиры, которые сидели дальше от инфицированного, в нее не попадают, однако если речь идет о поезде, то все пассажиры, находившиеся с инфицированным в одном вагоне, оказываются в группе высокого риска.