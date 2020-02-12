В рекламе авиакомпании SAS говорилось, что ничего исконно скандинавского нет. Правые ее затроллили
Скандинавская авиакомпания SAS удалила рекламный ролик после того, как его раскритиковали ультраправые активисты. Они посчитали, что он принижает историю и культуру региона.
"Что можно назвать по-настоящему скандинавским? Абсолютно ничего. Все скопировано", - так начинается ролик.
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Он утверждает, что многие символы скандинавского образа жизни появились где-то еще: знаменитые шведские тефтели - в Турции, гарантированный долгий отпуск по уходу за ребенком - в Швейцарии.
Лакрицу придумали в Китае, ветряные мельницы - в Иране, прогрессивная политика, столь свойственная северным странам, - в Греции и США, говорится в рекламе.
"Мы ездим за границу, берем все, что нам нравится, немного это приспосабливаем, и это становится чем-то скандинавским", - утверждает удаленная реклама.
За созданием рекламной кампании стоит агентство Danish & Co Noa. По словам SAS, она лишь хотела подчеркнуть, что путешествия вдохновляют людей и сообщества.
Политики из датских и шведских правопопулистских партий, выступающие за ограничение иммиграции в свои страны, раскритиковали ролик.
"Это полная чушь и ненависть к себе. Всегда старался летать на SAS, но больше не стану. Обещаю", - написал в "Фейсбуке" секретарь популистской партии "Шведские демократы" Ричард Йомсхоф.
"Я часто летал на SAS, но теперь у меня появится неприятный вкус во рту, если я снова выберу их, потому что они на нас плюют", - заявил в интервью датской газете Ekstra Bladet представитель Датской народной партии Серен Есперсен.
SAS считает, что интернет-сообщества правых использовали рекламу авиакомпании в своих целях.
"Мы не хотим рисковать тем, чтобы стать платформой для идей, которые мы не разделяем. Поэтому мы решили временно удалить ролик со своих каналов", - сообщила компания в "Фейсбуке".
В последнее время в регионе усиливалась поддержка правых партий, выступающих против мультикультурности и иммиграции.
По опросу, проведенному в декабре, "Шведские демократы" набирали 22,6% голосов, заняв второе место по популярности среди шведских избирателей, уступая только социал-демократам.
Норвежская "Партия прогресса" входила правящую коалицию, но вышла из нее, протестуя тем самым против решения правительства вернуть из Сирии женщину, которую подозревают в связях с группировкой "Исламское государство" (в России признана террористической организацией и запрещена).
Правда, в Дании на выборах 2019 года Датская народная партия потеряла более половины мест в парламенте.
По словам Матиаса Седерхолма из шведского издания Aftonbladet, во вторник рекламу SAS активно распространяли в интернет-сообществах правого толка.
Российский прокремлевский новостной сайт Sputnik назвал рекламу "беспардонным глобалистским проиммигрантским выпадом", и это поспособствовало нападкам на рекламную компанию SAS, считает Седерхолм.
Ранее с аналогичным посланием проводилась рекламная кампания британского банка HSBC, названная "Мы не остров". В ней рассказывалось, как другие страны повлияли на британскую экономику и культуру.
На прошлой неделе сторонники брексита набросились с нападками на комедийного актера Ниша Кумара, который, выступая в детской программе, рассказал, что многие британские традиции, например, чаепитие, были заимствованы из других стран.