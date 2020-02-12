В рекламе авиакомпании SAS говорилось, что ничего исконно скандинавского нет. Правые ее затроллили

Правообладатель иллюстрации SAS Image caption В рекламе говорилось, что тефтели не являются скандинавским изобретением

Скандинавская авиакомпания SAS удалила рекламный ролик после того, как его раскритиковали ультраправые активисты. Они посчитали, что он принижает историю и культуру региона.

"Что можно назвать по-настоящему скандинавским? Абсолютно ничего. Все скопировано", - так начинается ролик.

Он утверждает, что многие символы скандинавского образа жизни появились где-то еще: знаменитые шведские тефтели - в Турции, гарантированный долгий отпуск по уходу за ребенком - в Швейцарии.

Лакрицу придумали в Китае, ветряные мельницы - в Иране, прогрессивная политика, столь свойственная северным странам, - в Греции и США, говорится в рекламе.

"Мы ездим за границу, берем все, что нам нравится, немного это приспосабливаем, и это становится чем-то скандинавским", - утверждает удаленная реклама.

За созданием рекламной кампании стоит агентство Danish & Co Noa. По словам SAS, она лишь хотела подчеркнуть, что путешествия вдохновляют людей и сообщества.

Политики из датских и шведских правопопулистских партий, выступающие за ограничение иммиграции в свои страны, раскритиковали ролик.

Правообладатель иллюстрации SAS Image caption Авиакомпания заявила, что главная цель ее рекламной кампании - вдохновить людей и сообщества

"Это полная чушь и ненависть к себе. Всегда старался летать на SAS, но больше не стану. Обещаю", - написал в "Фейсбуке" секретарь популистской партии "Шведские демократы" Ричард Йомсхоф.

"Я часто летал на SAS, но теперь у меня появится неприятный вкус во рту, если я снова выберу их, потому что они на нас плюют", - заявил в интервью датской газете Ekstra Bladet представитель Датской народной партии Серен Есперсен.

SAS считает, что интернет-сообщества правых использовали рекламу авиакомпании в своих целях.

"Мы не хотим рисковать тем, чтобы стать платформой для идей, которые мы не разделяем. Поэтому мы решили временно удалить ролик со своих каналов", - сообщила компания в "Фейсбуке".

В последнее время в регионе усиливалась поддержка правых партий, выступающих против мультикультурности и иммиграции.

По опросу, проведенному в декабре, "Шведские демократы" набирали 22,6% голосов, заняв второе место по популярности среди шведских избирателей, уступая только социал-демократам.

Норвежская "Партия прогресса" входила правящую коалицию, но вышла из нее, протестуя тем самым против решения правительства вернуть из Сирии женщину, которую подозревают в связях с группировкой "Исламское государство" (в России признана террористической организацией и запрещена).

Правда, в Дании на выборах 2019 года Датская народная партия потеряла более половины мест в парламенте.

По словам Матиаса Седерхолма из шведского издания Aftonbladet, во вторник рекламу SAS активно распространяли в интернет-сообществах правого толка.

Российский прокремлевский новостной сайт Sputnik назвал рекламу "беспардонным глобалистским проиммигрантским выпадом", и это поспособствовало нападкам на рекламную компанию SAS, считает Седерхолм.

Ранее с аналогичным посланием проводилась рекламная кампания британского банка HSBC, названная "Мы не остров". В ней рассказывалось, как другие страны повлияли на британскую экономику и культуру.

На прошлой неделе сторонники брексита набросились с нападками на комедийного актера Ниша Кумара, который, выступая в детской программе, рассказал, что многие британские традиции, например, чаепитие, были заимствованы из других стран.