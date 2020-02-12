Суд отпустил из СИЗО последних из семи фигурантов дела Baring Vostok

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Мосгорсуд отпустил под домашний арест трех фигурантов дела Baring Vostok - Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова. Они были последними из семерых фигурантов дела, кто оставался под стражей.

Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о продлении сроков содержания под стражей и удовлетворил просьбу защиты, которая указывала на то, что сбор доказательств по делу завершен и обвиняемые провели в СИЗО уже год.

Согласно постановлению Мосгорсуда, трое обвиняемых будут содержаться под домашним арестом до 12 апреля. Суд пришел к выводу, что необходимость ознакомления обвиняемых с материалами дела после окончания расследования, как на то указывало следствие, не может быть основанием для их дальнейшего содержания под стражей, передает Интерфакс.

В понедельник до 13 мая был продлен срок домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви, партнеру фонда Филиппу Дельпалю и бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Еще один обвиняемый - бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов - был заключен под домашний арест в декабре 2019 года.

Гражданин США Калви был отпущен из СИЗО в апреле, гражданин Франции Дельпаль - только в августе.

Год под стражей

Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Абгарян, директор компании по инвестициям Зюзин и бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Владимиров были заключены под стражу 15 февраля 2019 года.

Находясь в СИЗО, они регулярно жаловались на то, что им не разрешают видеться со своими семьями. У Зюзина четверо маленьких детей, младшему из которых около года. В октябре ему разрешили в первый раз с момента ареста позвонить своим родным.

"Эта мера пресечения - это пытка не только нас, но в первую очередь наших детей. У меня четверо маленьких детей, младшему не было и года, когда меня арестовали, и я не видел его больше половины его жизни, старшему девять-десять лет, он подросток - это тот возраст, когда ему нужны родители", - говорил Зюзин во время суда, который проходил 5 февраля.

Бывший глава ПКБ Владимиров также жаловался на то, что ему не позволяют свидания с семьей. В декабре 2019 года он женился на своей гражданской супруге. Церемония бракосочетания прошла в СИЗО.

Абгарян тоже жаловался на то, что ему не разрешают видеться с родными, а также на "информационный вакуум".

Дело Baring Vostok

Калви и другие фигуранты дела - за исключением Цакунова - были задержаны в феврале 2019 года по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

В основу обвинений против них легло заявление члена совета директоров "Восточного" Шерзода Юсупова, который посчитал, что они нанесли банку ущерб.

По версии следствия, ущерб был связан с кредитом в 2,5 млрд рублей, который банк "Восточный" в 2015 году выдал Первому коллекторскому бюро. Через два года банк списал этот кредит в обмен на акции люксембургской компании IFTG.

Именно стоимость этих акций и стала основным спорным моментом дела. Изначально в документах дела было заключение люксембургских юристов, согласно которому акции оцениваются в 6905 долларов на основе их номинальной стоимости. Следствие перевело эту сумму в рубли по неизвестному курсу и получило 600 тысяч.

Позже в деле появилась оценка акций, проведенная компанией "Градостроительный ментор" - 199 тысяч рублей (3200 долларов по нынешнему курсу), эта сумма была названа на одном из заседаний суда.

Калви в суде настаивал, что спорный пакет акций стоил 2,4-3 млрд рублей. Позже СМИ сообщили об экспертизе "Российского общества оценщиков", которая оценила этот пакет в 3,8 млрд рублей. Фактически эта экспертиза подтвердила оценку, данную Калви.

Семь из восьми фигурантов дела Baring Vostok не признают своей вины. Единственное исключение - бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, который дал показания на других фигурантов дела. Как и Калви, он был отправлен под домашний арест в апреле 2019 года.