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Сенат в Италии приголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел страны, лидера правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини. Это дает возможность привлечь его к ответственности по обвинению в превышении полномочий и незаконном удержании на судне мигрантов, прибывших в Италию.

Итальянские прокуроры хотят предъявить Сальвини обвинения по делу о судне "Грегоретти", которое в июле прошлого года было заблокировано в сицилийском порту Аугуста. На борту судна итальянской береговой охраны находились более 130 мигрантов.

Находившиеся на судне были подобраны с двух лодок, на которых они пытались переправиться из Ливии в Европу. Более 10 пассажирам, которым была необходима медицинская помощь, разрешили сойти на берег. Остальным - на судне осталось 116 пассажиров - после прибытия в порт не разрешили высадиться.

Пассажиры "Грегоретти" ожидали разрешения сойти на берег около недели. Им разрешили покинуть судно только после того, как партнеры Италии по ЕС - Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия - согласились принять этих людей.

Сальвини, который тогда занимал пост главы МВД, подозревают в том, что он лично не давал разрешение на высадку пассажиров, несмотря на неоднократные призывы со стороны премьера страны Джузеппе Конте и других членов правительства.

По обвинению в незаконном удержании людей и превышению полномочий Сальвини может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Также Маттео Сальвини может лишиться депутатской неприкосновенности по другому аналогичному делу - его также обвиняют в превышении полномочий в случае с пассажирами судна благотворительной организации Open Arms, которым также в августе прошлого года в течение 19 дней не разрешали сойти на берег. Судно Open Arms все это время простояло у острова Лампедуза на крайнем юге Италии. В итоге прокурор Луиджи Патронаджио объявил о решении эвакуировать мигрантов и задержать судно - вразрез с приказом министра внутренних дел Маттео Сальвини не пускать в порты страны суда НКО с мигрантами на борту.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После прибытия судна Open Arms к берегам Лампедузы на берег разрешили сойти только несовершеннолетним мигрантам и тем, кому требовалась срочная медицинская помощь

Специальный трибунал итальянского города Катания считает Сальвини ответственным за незаконное удержание 116 мигрантов на борту судна "Грегоретти".

Сенаторы, представляющие партию "Лига", отказались от участия в голосовании и покинули зал заседания.

Сам Маттео Сальвини говорил о своем желании предстать перед судом, чтобы доказать миру, что его миграционная политика "спасла десятки тысяч жизней".

"Я абсолютно спокоен и горд тем, что я сделал. И буду делать то же самое, как только вернусь в правительство", - сказал Маттео Сальвини.

Сальвини известен тем, что в то время, когда он занимал пост министра внутренних дел, он проводил политику "закрытых портов" в отношении мигрантов.

Он не раз напрямую звонил операторам спасательных судов и запрещал высадку мигрантов на берег. Сальвини неоднократно называл спасательные суда "такси для мигрантов".

Сальвини также известен как сторонник Владимира Путина и не раз призывал к отмене санкций против России. За сравнительно короткое время он несколько раз приезжал в Москву.

Летом прошлого года прокуратура Милана начала расследование возможной коррупционной схемы с участием представителей итальянской партии "Лига" и Кремля. Итальянские СМИ писали, что руководство "Лиги" могло рассчитывать на многомиллионное финансирование со стороны России под видом нефтяной сделки при посредничестве близких к Сальвини лиц.

Кремль отрицал любые попытки подкупа итальянских политиков.