"Устраивать шоу нет необходимости". КС готов оценить поправки Путина в закрытом режиме

Пакет поправок в российский основной закон, за который уже проголосовали парламент и законодательные собрания, должен будет пройти проверку на конституционность - сразу после того как его подпишет президент Владимир Путин. При этом порядок проверки законом не установлен. Как выяснила Би-би-си, Конституционный суд (КС) России определит процедуру самостоятельно и рассмотрит запрос в закрытом режиме.

С официальным заявлением о том, как будет проходить проверка, суд не выступал, но Би-би-си удалось задать несколько вопросов действующим судьям.

Согласно прописанной в самом законе о поправкам процедуре, она начнется в тот момент, когда Путин направит запрос в КС. Суд "не позднее семи дней" после этого "обязан дать заключение", соответствует ли главам 1, 2 и 9 Конституции содержание конкретных поправок, в том числе об обнулении сроков президентских полономочий, позволяющих Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года, о сокращении состава судей самого КС и праве президента инициировать их отставку, а также о процедуре всероссийского голосования.

В случае если проверяемые положения не соответствуют основным главам Конституции, они не вступают в силу и общероссийское голосование не проводится.

Такая проверка не предусмотрена действующей Конституцией и законом о КС: она вводится частью 3 принятых поправок ad hoc (для конкретного случая). При этом как именно КС должен ее провести, вообще нигде не прописано.

В законе о КС на рассмотрение дел, включая их предварительное изучение секретариатом и судьей-докладчиком, отводится несколько месяцев, а такой судебный акт как "заключение" предусмотрен только в отношении импичмента президенту. В более рекордном темпе - за один день - КС после принятия Конституции 1993 года рассматривал дело лишь однажды: 19 марта 2014 года одобрил по первому и единственному на данный момент запросу президента в КС договор о присоединении Крыма к России. Судья-докладчик тогда не назначался.

Учитывая сжатые сроки для рассмотрения нового запроса президента, судьи уже полным ходом автономно друг от друга изучают поправки.

"Все уже мобилизованы, знакомы и погружены в этот материал, конечно. Не снег на голову", - сказал Би-би-си заместитель председателя Конституционного суда Сергей Маврин (назначен судьей в 2005 году, зампредом в 2015 году).

Однако, например, Гадис Гаджиев говорит, что пока вообще этим не занимается и "еще ничего не читал": только слышал про изменение срока полномочий президента и о том, что "дети - достояние народа". "Я лично читал поправки", - говорит в свою очередь судья Юрий Рудкин (он и судья Гаджиев избраны в КС в 1991 году).

Все опрошенные Би-би-си судьи говорят, что поправки в Конституцию будут проверяться в закрытом заседании, при этом КС в заключении даст оценку каждой конкретной поправке. Судья-докладчик предварительно может быть назначен на закрытом совещании в КС уже в четверг.

"Открытое заседание у нас осуществляется в том случае, когда у есть конституционный спор, тогда мы предоставляем возможность спорящим сторонам высказать свою позицию, - пояснил Би-би-си судья Маврин. - А когда речь идет о такой объемной аналитической работе, которую в достаточно короткий срок нужно проделать Конституционному суду, то, извините, за такое выражение, устраивать из-за этого шоу нет никакой необходимости".

Судья подчеркнул, что это его личное мнение: "Вот получим запрос, тогда мы все решим и всему народу покажем как мы это делаем". "Публики не будет, дадим заключение в закрытом заседании", - уверен и судья Юрий Рудкин (избран судьей в 1991 году).

Главной интригой в этой ситуации становится вопрос о том, что произойдет, если одна или несколько поправок окажутся неконституционными, учитывая, что на голосование будет выставлен весь пакет поправок в целом. Никто из опрошенных Би-би-си судей этого не знает. "Президент же прямо сказал: даже если будет одно не соответствовать, значит все не соответствует", - отметил судья Рудкин.

"При обсуждении в сфере нашего внимания окажется каждая из поправок, это вне всякого сомнения. Что будет в конечном документ,е мы еще будем уточнять, говорит судья Маврин. Он подчеркнул, что "жесткого варианта техники исполнения такого рода запросов не существует": "Это же ad hoc, понимаете ad hoc - то есть первый раз, а может быть и последний".

"Я думаю, что они будут разбирать каждую поправку и в постановлении скажут, какие поправки соответствуют Конституции, а какие - нет", - считает полпред правительства в КС Михаил Барщевский.

По его мнению, неконституционные поправки могут быть исключены из предусмотренного для голосования пакета. Впрочем, эксперты по конституционному праву ранее прогнозировали в комментариях Би-би-си, что КС одобрит все принятые поправки - и проблемы в этой случае не возникнет.

Бывший министр юстиции Александр Коновалов, полпред президента в Конституционном суде, от комментариев Би-би-си отказался.

Каким правовым документом будет оформлена позиция КС, мнения судей расходятся. Сергей Маврин считает, что это может быть "постановление" суда, по мнению судьи Юрия Рудкина - "определение". В любом случае, по словам судей, это будет судебный акт, а не экспертное заключение (как сегодня предположил в разговоре с Би-би-си Михаил Барщевский и ранее говорили юристы, близкие администрации президента).

Но, как пояснил судья Маврин, "по сути это будет, конечно, экспертная оценка судьями Конституционного суда всех поправок, конституционно-правовое заключение относительно содержания".

Отметим, что на открытом заседании, состоявшемся сегодня в Конституционном суде, отсутствовал судья Константин Арановский, который должен был выступать судьей-докладчиком по рассматриваемому делу (жалобе ООО "Горизонт" на Лесной кодекс). Председатель КС Валерий Зорькин объявил, что Арановский находится на больничном и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Именно Арановский в декабре прошлого года высказал особое мнение по делу о правах жертв политических репрессий, что Россия не должна признавать себя правопреемником СССР. В Конституцию однако, вносится прямо противоположная поправка - о правопреемстве России в отношении СССР. Не исключено, что в оценке поправок, которая может начаться в ближайшие два дня, Арановский участвовать не будет.