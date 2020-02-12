Совбез не возглавил, но стал министром. Кадыров отправил племянника на повышение
Рамзан Кадыров назначил главу Курчалоевского района Хамзата Кадырова министром по физической культуре и спорту, сообщила пресс-служба главы Чечни. Хотя накануне стало известно, что 23-летний племянник Кадырова стал руководителем совета безопасности республики, а не главой минспорта.
Новость о назначении 23-летнего Хамзата Кадырова руководителем совета безопасности Чечни 10 февраля сообщил в "Инстаграме" двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов. Вскоре пост был удален, но издание "Кавказ Реалии" опубликовало скриншот.
С мая 2018 года Хамзат Кадыров был главой Курчалоевского района. Эта должность теперь перешла односельчанину главы Чечни Асламбеку Ирасханову.
Другой племянник Кадырова Ибрагим Закриев стал руководителем администрации главы и правительства Чечни. Закриев сменил на этом посту односельчанина Кадыровых Галаса Таймасханова. Таймасханов же стал новым министром экономики.
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Еще два двоюродных брата Кадырова также получили новую работу. Накануне стало известно, что Одес Байсултанов назначен заместителем министра спорта России.
С апреля 2007 года Байсултанов возглавлял правительство Чечни. Спустя пять лет ушел на должность заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, летом 2014 года был назначен заместителем министра по делам Северного Кавказа, в 2016-м стал первым замминистра.
Родной брат Одеса Байсултанова Идрис Байсултанов стал министром образования Чечни. До этого он работал в администрации правительства Чечни.
На второй день работы министром Байсултанов взял себе в заместители бывшего заместителя муфтия Чечни Асвада Хареханова. Источники издания "Кавказ Реалии" утверждают, что одной из первых инициатив нового министра стало введение дресс-кода в учебных заведениях.
"В школах девочкам предложено носить платки и заплетать косички, мальчики обязаны облачаться в белые рубашки", - пишет издание.
В декабре 2019 года в кресле руководителя миграционного управления МВД Чечни оказался новый член семьи Кадыровых - 23-летний Висхан Мацуев. Мацуев женился на старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой в 2017 году.
Раннее в сентября 2019 года еще один племянник главы региона Хас-Магомед Кадыров был избран мэром Аргуна, четвертого по величине города в республике.