Дайджест: в Китае резкий рост числа зараженных коронавирусом
COVID-19: резкий скачок числа зараженных
Еще в среду днем ВОЗ сообщала, что распространение вируса COVID-19 замедлилось: с 10 по 11 февраля китайские власти сообщили всего о двух тысячах новых случаев. Но к ночи на 13-е все изменилось.
В ночь со среды на четверг число заболевших резко подскочило. Сообщают 60 тысячах зараженных на утро четверга, то есть примерно о 15 тысячах зараженных за сутки.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус еще в среду предупреждал, что прогнозировать конец эпидемии рано. ВОЗ сообщает, что ученые работают сейчас на четырьмя разными вакцинами.
В среду коронавирус был впервые зафиксирован в Лондоне. Он был обнаружен у женщины, прилетевшей из Китая несколько дней назад. Это уже девятый случай этой болезни в Великобритании и первый в столице.
Кому и зачем нужно пожизненное сенаторство?
Комитет Госдумы одобрил поправку к Конституции, которая позволит бывшим президентам России пожизненно занимать пост сенатора после истечения президентского срока или отставки.
Предлагается увеличить число назначаемых президентом сенаторов с 17 до 30, при этом семерых из них наделить пожизненными полномочиями.
Какой в этом смысл? Эксперты полагают, что поправки могли быть подготовлены ко второму чтению персонально для Владимира Путина.
"Другу Путина" Маттео Сальвини грозит суд
Маттео Сальвини, лидер итальянской правой партии "Лига" и бывший министр внутренних дел Италии, предстанет перед судом за то, что он запретил 116 мигрантам из Ливии сойти на берег в сицилийском порту Аугуста.
В среду итальянский сенат проголосовал за лишение Сальвини депутатской неприкосновенности. Прокуратура готовится предъявить ему обвинения в превышении полномочий и незаконном удержании мигрантов на судне. Сальвини может грозить до 15 лет тюремного заключения.
Сальвини известен как сторонник Путина и не раз призывал к отмене санкций против России. Он несколько раз приезжал в Москву.
- Сенат в Италии снял неприкосновенность с "друга Путина" Сальвини, чтобы судить его за отказ пустить мигрантов
75-я годовщина бомбежки Дрездена
13-15 февраля 1945 года авиация союзников разбомбила Дрезден, бывший не только жемчужиной архитектуры, но и одним из промышленных центров нацистской Германии.
В четверг в городе пройдут траурные мероприятия с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и посла Великобритании в Берлине сэра Себастьяна Вуда.
Суд над Вайнштейном: последние аргументы сторон
Суд над голливудским магнатом Харви Вайнштейном, которого обвиняют в десятках изнасилований, продолжается. На этой неделе - в четверг и пятницу - стороны предъявят свои заключительные аргументы. Планируется, что присяжные начнут вынесение решения в следующий вторник.
Times: цена бездействия НАТО в Сирии
Сирийский конфликт длится девятый год и может еще больше усугубиться. В провинции Идлиб, на северо-западе Сирии, при поддержке России идет наступление на последний оплот противостоящих режиму Башара Асада повстанцев, пишет Times.
Все дипломатические маневры указывают на то, что конфликт затянется. Российская делегация, прибывшая в Анкару в субботу, во вторник улетела, не достигнув соглашения о том, как остановить насилие.
Президент Эрдоган, тем временем, переходит на все более жесткую риторику. Сделанное им в среду заявление было однозначным: "Мы будем атаковать силы режима [Асада] везде, начиная с сегодняшнего дня, не обращая внимание на Сочинский меморандум".
Это заявление приблизило Москву и Анкару к серьезному противостоянию. Настолько близко Россия и Турция подошли к конфликту только в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24.
Новое сближение пока возможно. Кремль выпустил подчеркнуто миролюбивое заявление, в котором говорится, что президенты Путин и Эрдоган должны придерживаться достигнутых договоренностей. В четверг в Москву прибывает делегация турецкого правительства.
Эрдоган не раз обещал открыть сирийским беженцам путь в Европу. Путин обещал позволить беженцам вернуться в Сирию в обмен на признание Евросоюзом легитимности режима Асада.
Это обещание Путин не сможет выполнить, поскольку Асад не хочет, чтобы в Сирию возвращались изгнанные сунниты, заключает Times.
Times: сокращение бюджета Би-би-си развяжет руки России и Китаю
Сокращение бюджета Би-би-си лишь подстегнет деятельность по подрыву демократии контролируемых государством российских и китайских пропагандистских СМИ, заявил в среду председатель совета директоров Британской телерадиовещательной корпорации Дэвид Клементи. Его выступление цитирует газета Times.
Клементи также беспокоит перспектива появления в Британии открыто предвзятых новостных телеканалов в стиле американской журналистики. При отсутствии поддержки непредвзятых СМИ, таких как Би-би-си, это приведет к дальнейшей поляризации общества, предупредил Клементи.
"Несмотря на то, что многие из тех, кто нас критикует - и слева и справа - убеждены, что мы не всегда поступаем правильно, вряд ли они хотят поляризации СМИ, которую мы видим на примере наших газет или на примере США: "Фокс" против "Си-эн-эн", - добавил он.
Клементи особо упомянул российскую дезинформационную кампанию, сопровождавшую отравление Сергея Скрипаля.
"Основные конкуренты Би-би-си - хорошо спонсируемые и подконтрольные властям игроки в России и Китае, которые видят в новостях инструмент для расширения влияния своих правительств и для подрыва демократии, - добавил он. - Следующие несколько лет покажут, какое вещание определит будущее новостей: контролируемое государством или честное и свободное".
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Дайджест готовили Александр Баранов и Артем Воронин