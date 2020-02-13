Бой мышей в лондонском метро получил главный приз публики
Любой, кто регулярно пользуется лондонской подземкой, с ними знаком. Маленькие черные мышки то и дело шныряют по платформе и путям, особенно в поздние часы, когда поток пассажиров иссякает.
Фотограф Сэм Роули был так зачарован этими созданиями, что провел без малого неделю под землей, пытаясь сделать хороший снимок.
И вот однажды ночью ему повезло: он запечатлел драку двух мышек за кусочек еды, оброненный пассажиром.
Настойчивость принесла Сэму приз "Фотограф года живой природы - LUMIX People's Choice". Эта награда народная - она вручается не экспертами, а по итогам всеобщего голосования.
Фанатов этого ежегодного конкурса попросили проголосовать за лучшие снимки, не получившие основные призы жюри в октябре.
Мыши заняли уверенное первое место. Кроме этой фотографии, участниками голосования были отмечены и другие снимки, некоторые из них мы тоже предлагаем вашему вниманию.
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