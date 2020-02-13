Бой мышей в лондонском метро получил главный приз публики

  • 13 февраля 2020
Дерущиеся мыши Правообладатель иллюстрации Sam Rowley/WPY
Image caption Сэм Роули провел в метро пять ночей, наблюдая за мышами
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Любой, кто регулярно пользуется лондонской подземкой, с ними знаком. Маленькие черные мышки то и дело шныряют по платформе и путям, особенно в поздние часы, когда поток пассажиров иссякает.

Фотограф Сэм Роули был так зачарован этими созданиями, что провел без малого неделю под землей, пытаясь сделать хороший снимок.

И вот однажды ночью ему повезло: он запечатлел драку двух мышек за кусочек еды, оброненный пассажиром.

Настойчивость принесла Сэму приз "Фотограф года живой природы - LUMIX People's Choice". Эта награда народная - она вручается не экспертами, а по итогам всеобщего голосования.

Фанатов этого ежегодного конкурса попросили проголосовать за лучшие снимки, не получившие основные призы жюри в октябре.

Мыши заняли уверенное первое место. Кроме этой фотографии, участниками голосования были отмечены и другие снимки, некоторые из них мы тоже предлагаем вашему вниманию.

Ягуары и анаконда Правообладатель иллюстрации Michel Zoghzoghi/WPY
Image caption Ягуары и анаконда, фото Майкла Зогзога
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орангутан Правообладатель иллюстрации Aaron Gekoski/WPY
Image caption Орангутанг, фото Аарона Гекоски
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Черный носорог Правообладатель иллюстрации Martin Buzora/WPY
Image caption Черный носорог - фото Мартина Бузоры
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Все права на фотографии защищены.

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