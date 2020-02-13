В Китае резко выросло число заболевших и умерших от коронавируса. Почему?
В среду в китайской провинции Хубэй от коронавируса умерло 242 человека. Это самый высокий показатель смертности за одни сутки.
Также за один день почти на 15 тысяч выросло число зараженных в Хубэе. Ухань - столица Хубэя, город с 11-миллионным населением, ставший очагом вспышки и распространения эпидемии вируса COVID-19.
На утро четверга в мире зарегистрировано 60 тысяч случаев заражения, из них более 48 тысяч - в провинции Хубэй.
Такой резкий скачок в цифрах связан с тем, что в статистику начали включать не только пациентов, у которых на основе анализа нуклеиновых кислот точно диагностирован коронавирус, но всех с характерными симптомами и признаками легочной инфекции.
Из 242 человек, умерших в среду, лишь 107 был официально вынесен диагноз, но, говорят специалисты, даже эта цифра является рекордной для одного дня.
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Ситуация в море
В четверг круизный лайнер "Вестердам" встал на рейд у берегов Камбоджи после того, как в течение нескольких дней Япония, Тайвань, Гуам, Филиппины и Таиланд последовательно отказали ему в стоянке.
На борту лайнера находятся 2257 человек - 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.
Хотя случаев заболевания коронавирусом на лайнере не зафиксировано, власти стран, отказавшихся принять его на своей территории, настораживает тот факт, что "Вестердам" вышел из Гонконга 1 февраля, и 14 дней инкубационного периода, в течение которого заболевание протекает без симптомов, еще не истекли.
"В буфете "Вестердама" закончились хлопья, но пассажиры не унывают. Мы все еще в море. Камбоджийские власти вошли на борт и собирают у нас паспорта, чтобы проставить визы тем, у кого есть билеты на самолет из Пномпеня", - пишет в "Твиттере" с борта лайнера пассажирка.
Другой корабль - "Даймонд принцесс" - продолжает стоять на карантине возле порта Йокогама в Японии. На нем заболели еще 44 человека, и теперь общее число зараженных составляет 218 человек.
Некоторые доставлены в японские больницы, остальным запрещено покидать каюты.
Всего на борту "Даймонд принцесс" находятся 3700 пассажиров и членов экипажа.