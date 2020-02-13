В Китае резко выросло число заболевших и умерших от коронавируса. Почему?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ВОЗ считает, что на разработку вакцины от COVID-19 потребуется полтора года

В среду в китайской провинции Хубэй от коронавируса умерло 242 человека. Это самый высокий показатель смертности за одни сутки.

Также за один день почти на 15 тысяч выросло число зараженных в Хубэе. Ухань - столица Хубэя, город с 11-миллионным населением, ставший очагом вспышки и распространения эпидемии вируса COVID-19.

На утро четверга в мире зарегистрировано 60 тысяч случаев заражения, из них более 48 тысяч - в провинции Хубэй.

Такой резкий скачок в цифрах связан с тем, что в статистику начали включать не только пациентов, у которых на основе анализа нуклеиновых кислот точно диагностирован коронавирус, но всех с характерными симптомами и признаками легочной инфекции.

Из 242 человек, умерших в среду, лишь 107 был официально вынесен диагноз, но, говорят специалисты, даже эта цифра является рекордной для одного дня.

Ситуация в море

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На круизном лайнере "Даймонд принцесс" выявлены еще 44 случая заболевания коронавирусом

В четверг круизный лайнер "Вестердам" встал на рейд у берегов Камбоджи после того, как в течение нескольких дней Япония, Тайвань, Гуам, Филиппины и Таиланд последовательно отказали ему в стоянке.

На борту лайнера находятся 2257 человек - 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

Хотя случаев заболевания коронавирусом на лайнере не зафиксировано, власти стран, отказавшихся принять его на своей территории, настораживает тот факт, что "Вестердам" вышел из Гонконга 1 февраля, и 14 дней инкубационного периода, в течение которого заболевание протекает без симптомов, еще не истекли.

"В буфете "Вестердама" закончились хлопья, но пассажиры не унывают. Мы все еще в море. Камбоджийские власти вошли на борт и собирают у нас паспорта, чтобы проставить визы тем, у кого есть билеты на самолет из Пномпеня", - пишет в "Твиттере" с борта лайнера пассажирка.

Пропустить Twitter пост , автор: @ChristinaKerby Out of muesli in the #Westerdam buffet yet somehow passengers remain upbeat. We’re still offshore. Cambodian officials onboard now collecting passports to issue visas for the passengers who have already been assigned tickets out of Phnom Penh. — Christina Kerby (@ChristinaKerby) 13 февраля 2020 г.

Другой корабль - "Даймонд принцесс" - продолжает стоять на карантине возле порта Йокогама в Японии. На нем заболели еще 44 человека, и теперь общее число зараженных составляет 218 человек.

Некоторые доставлены в японские больницы, остальным запрещено покидать каюты.

Всего на борту "Даймонд принцесс" находятся 3700 пассажиров и членов экипажа.