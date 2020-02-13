Что говорят о возможной смене главреда "Ведомостей". Собрали все версии

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СМИ вслед за телеграм-каналами сообщили, что Илью Булавинова на посту главного редактора газеты "Ведомости" сменит медиаменеджер Дмитрий Солопов. Солопов заявил, что действительно получил такое предложение, но члены совета директоров в этом сомневаются.

"Я рассматриваю это предложение"

В четверг "Беспощадный пиарщик" и другие телеграм-каналы сообщили, что Булавинов и шеф-редактор сайта vedomosti.ru Максим Товкайло могут в ближайшие месяцы покинуть свои должности. Это подтверждает источник Би-би-си в редакции, а также источник издания The Bell, знакомый с планами журналистов.

По данным телеграм-каналов, место главреда может занять медиаменеджер Дмитрий Солопов. О предложении возглавить газету сам Солопов рассказал Интерфаксу и РБК, но от дальнейших комментариев отказался.

"Я рассматриваю это предложение", - сказал Солопов Интерфаксу, отвечая на вопрос, предлагали ли ему в последнее время стать главным редактором издания.

Булавинов на просьбу "Открытых медиа" прокомментировать эти сообщения заявил, что не комментирует "фантазии телеграм-каналов", и напомнил, что его контракт с "Ведомостями" действует до конца апреля. До 23 апреля, уточнил в разговоре с Интерфаксом издатель "Ведомостей" Глеб Прозоров.

Член совета директоров "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, чья семья до недавнего времени владела газетой, также заявил Би-би-си, что Булавинов будет работать до конца контракта, "а дальше мы обсудим". При этом сообщения о Солопове он назвал "ерундой".

В "Фейсбуке" Кудрявцев написал, что Солопов мог стать жертвой пранка: "Так как он больше года меня не видел и не слышал, ему легко было ошибиться. Я уверен, что Дима был бы прекрасным редактором какого-либо СМИ, как и был - "Коммерсант FM", например, просто это СМИ - не "Ведомости".

Изданию The Bell Кудрявцев сказал, что переговоров с Солоповым не было. "Я ценю многие его качества, в частности, чувство юмора, но для этой должности этих качеств не хватит", - сказал он.

Еще один член совета директоров "Ведомостей" Татьяна Лысова (бывший главный редактор газеты) сказала Интерфаксу, что "выбор нового главного редактора - прерогатива совета директоров", а собрание совета директоров в ближайшее время не планируется и уведомлений о его созыве не было.

Смена собственника

Сообщения о возможной смене главного редактора ведущего делового издания России появились через неделю после того, как Кудрявцев публично объявил о новом собственнике.

6 февраля стало известно, что у "Ведомостей" сменился владелец. Кудрявцев в интервью RTVi заявил, что уже больше года издание принадлежит семье его партнера Владимира Воронова, участвовавшего в покупке "Ведомостей" в 2015 году. Сам он остался в совете директоров.

"Мы создали ситуацию, при которой "Ведомости" стали устойчивы и независимы, потому что перестали терять деньги, - рассказывал Кудрявцев. - Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет".

До этого собственником газеты числилась его жена Яна Мозель-Кудрявцева. Акции "Ведомостей" были переданы ей из-за закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% СМИ (у Кудрявцева израильское гражданство).

Воронов известен как бывший президент News Media - подразделения News Corp. Руперта Мердока, владеющей Dow Jones.

В четверг Воронов заявил "Открытым медиа", что не собирается менять главного редактора в ближайшее время. "Никому никаких предложений не делали. Работаем в штатном режиме", - сказал он. Воронов также является членом совета директоров "Ведомостей".

Чем известны Булавинов и Солопов

Булавинов стал главным редактором "Ведомостей" в мае 2017 года после ухода с этого поста Лысовой.

Лысова свой уход объясняла желанием уделять больше внимание семье. У редакции "Ведомостей" был другой кандидат - Екатерина Дербилова. Но в итоге совет директоров проголосовал за Булавинова.

В мае 2019 года стало известно, что контракт с Булавиновым был продлен еще на год.

Булавинов в 1993-2013 годах работал в издательском доме "Коммерсант", в 2013-2014 годах был главным редактором сайта РИА Новости, с мая 2014 года возглавлял дирекцию интернет-вещания Первого канала.

Солопов - основатель радиостанций "Бизнес FM" и "Коммерсант FM", в начале карьеры он также работал в газете "Коммерсант".

В последнее время он был известен как основатель PR-агентства Progress, в числе клиентов которого был бизнесмен Алексей Хотин, который в прошлом году был арестован по делу о растрате 7,5 млрд рублей.