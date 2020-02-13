Что Путину предложили внести в Конституцию и что ему понравилось

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Владимир Путин встретился с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. У участников группы были свои идеи, что еще можно добавить в основной закон страны. Би-би-си рассказывает, какие идеи президент одобрил, о каких обещал подумать, а какие забраковал.

Что Путину понравилось

1. Идея вписать в Конституцию пункт об индексации зарплаты россиян (предложил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков)

2. Предложение добавить в Конституцию запрет на отчуждение территорий России (предложил актер Владимир Машков)

"У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится. Так что давайте поручим юристам, попросим их сформулировать это должным образом".

3. Мысль о том, чтобы упомянуть в Конституции статус России как страны-победительницы во Второй мировой войне (предложил сенатор Алексей Пушков)

"Нужно ли это в Конституции отмечать, и если нужно, то где - это нужно просто подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая".

4. Идея о том, чтобы упомянуть в Конституции молодежную политику (предложила председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина)

5. Предложение закрепить в Конституции норму о бережном отношении к окружающей среде и ответственном отношении к животным (предложил спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков)

6. Инициатива включить в Конституцию статью о парламентском контроле (предложил депутат от КПРФ Юрий Афонин)

7. Предложение вручать копию Конституции при получении паспорта

8. Идея закрепить в Конституции позиции муниципалитетов (предложила олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева)

Пропустить Twitter пост , автор: @lizafoht Елена Исинбаева – Путину: "спасибо, что включили в рабочую группу по Конституции, я благодаря этому прочитала эту КНИГУ" — Liza Fokht (@lizafoht) 13 февраля 2020 г.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @lizafoht давайте уточним полную цитату для порядка: "Спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. Это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости, а я теперь понимаю, что это очень важная книга, и читать ее нужно всем" — Liza Fokht (@lizafoht) 13 февраля 2020 г.

О чем Путин обещал подумать

1. Идея закрепить в Конституции положение о том, что "семья - это союз мужчины и женщины" (выдвинула депутат Госдумы Ольга Баталина)

"А если это неполная семья? Что тогда?... Брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому. Но сама по себе идея правильная и должна быть поддержана, надо только подумать, в каких формулировках".

2. О закреплении в Конституции статуса русского языка

3. О наделении омбудсменов правом законодательной инициативы

Что не понравилось Путину

1. Предложение упомянуть ядерный статус России (об этом говорил писатель Захар Прилепин)

"Вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были всегда на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения, всегда. А это может быть не обязательно ядерное оружие, это может быть оружие на других физических принципах".

2. Идея наделить Совет Федерации правом утверждать силовых министров, а не просто проводить консультации по их кандидатурам

"На первом этапе, мне кажется, что этого достаточно [проведения консультаций]. Но не исключаю того, что в будущем можно было бы перейти к более жесткому регулированию при приведении этих должностных лиц к своим служебным обязанностям, вплоть до утверждения".

3. Предложение вывести граждан бывших республик СССР из-под пункта о запрете избираться на пост президента тем, у кого в прошлом было иностранное гражданство (предложила глава фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская)

"Речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны, самой большой в мире по территории. Поэтому русский народ и все народы, населяющие Россию, должны быть уверены, что человек, который встает во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа".

На заседании Путин заявил, что считает возможным продолжить обсуждение поправок в Конституции и сдвинуть дату второго чтения в Госдуме: "Нас ничего не регламентирует, мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить, но и затягивать не нужно бесконечно, понимаете, чтобы это не носило перманентного характера, непрекращающегося".

Накануне глава профильного думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что поправки будут принимать до 14 февраля включительно, а затем в течение нескольких недель готовить их ко второму чтению. Его дата пока не назначена.