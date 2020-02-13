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Коронавирус продолжает распространяться в Великобритании. Британские медики считают, что самое правильное поведение при обнаружении симптомов болезни, вызываемой коронавирусом, - это сообщить врачам и самоизолироваться.

В Британии обсуждают девятый случай заражения коронавирусом, который также стал первым выявленным случаем в Лондоне. Женщина заразилась в Китае и, обнаружив симптомы болезни, доехала до больницы в воскресенье, 9 февраля, на такси.

Именно это обстоятельство и вызвало дискуссию, так как британские власти при появлении соответствующих симптомов советуют делать ровно обратное: звонить в скорую и оставаться дома.

Из-за того, что заболевшая женщина сама приехала в больницу, властям пришлось тщательно отследить всех людей, с кем она могла контактировать по пути.

Сообщается, например, что здоровье водителя не подверглось большому риску, так как поездка была недолгой, и между ней и шофером не было близкого устойчивого контакта. Однако компания Uber, через приложение которой была вызвана машина, сообщила, что временно закрыла аккаунт водителя.

Принимать меры пришлось и в госпитале Льюишема, куда обратилась пострадавшая.

Главврач больницы Бен Трэвис рассказал, что женщине немедленно выдали маску и изолировали ее от остальных пациентов и посетителей. Позднее ее отвезли домой и попросили не выходить за порог. Все работники медучреждения, которые контактировали с ней, отправлены по домам на 14 дней для "активного наблюдения".

В то же время из карантина начинают выходить британцы, эвакуированные из Китая из-за вспышки болезни, вызванной коронавирусом.

Более 80 человек, которые две недели находились в изоляции в больнице Эрроу-парк в Уиррале, покинули карантин: тест не выявил ни у одного из них коронавируса. Это одна из двух групп британских граждан, эвакуированных из города Ухань. Вторая группа пока еще находится на карантине вблизи города Милтон-Кинс.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вернувшийся на родину британец Мэтт Роу радуется освобождению из карантина

Болеть лучше летом

Глава Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) Саймон Стивенс сказал, что эти люди перенесли изоляцию ответственно и мужественно, показав важный пример другим британцам. "В ближайшие недели многим из нас, вероятно, понадобится самоизолироваться дома на какое-то время, чтобы уменьшить масштаб распространения вируса", - сказал он.

О необходимости самоизолироваться напоминает и корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения Ник Триггл.

"Ни в коем случае не стоит прыгать в "Убер" и отправляться в приемный покой "скорой помощи", где скапливается множество людей, в том числе с ослабленным иммунитетом, - объясняет он. - Непонятно, почему женщина, ставшая девятой зараженной коронавирусом, сделала это. Вероятно, она не слышала этого совета или слишком перепугалась. Или сначала пыталась следовать совету, но не получила должной поддержки от медиков".

Профессор Крис Уитти, главный медицинский советник Англии, в эфире радио Би-би-си также сказал, что действия по сдерживанию вируса и изоляция - это две самые важные вещи, которые остаются в центре внимания медицинских работников. У них есть две задачи: во-первых, остановить распространение вируса, а во-вторых - задержать возможную вспышку, если она все-таки случится.

"Если нам предстоит пережить вспышку в Соединенном Королевстве - заметьте, это "если", а не "когда" - то нам стоит постараться, чтобы она пришлась на летнее время, так как зимой NHS больше загружена работой. Также задержка даст нам возможность лучше изучить вирус", - сказал профессор Уитти.

Каковы симптомы Сovid-19 и как уменьшить риск заражения

Основные симптомы инфекции: высокая температура, сильный кашель, одышка и трудности с дыханием.

Чтобы понизить риск инфицирования, следует чаще мыть руки, избегать близкого контакта с зараженными людьми, а также не трогать рот, нос и глаза немытыми руками.

Кашлять и чихать следует в носовой платок или салфетку, после чего их нужно выкинуть и снова помыть руки. Если под рукой ничего не оказалось, то крайнем случае нужно чихнуть в сгиб локтя, но ни в коем случае не в ладонь, так это значительно повысит риск заражения окружающих.

Также врачи советуют тем, кто побывал в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее, Гонконге, Сингапуре, Макао, Малайзии или на Тайване, и обнаружил у себя даже слабо выраженные симптомы, не выходить из дома и звонить в неотложку.