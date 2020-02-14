Правообладатель иллюстрации Getty Images

События в Идлибе грозят конфликтом между Россией и Турцией

Столкновения сирийских и турецких военных в провинции Идлиб способны привести к пересмотру отношений Анкары и Москвы. Эрдоган выдвинул ультиматум: до конца февраля силы Асада, которых поддерживает Россия, должны полностью уйти из Идлиба.

Турция стремится избежать обострения и не хочет ставить под угрозу отношения с Москвой. Но, проигрывая в Идлибе, Эрдоган теряет очки на внутриполитической арене.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что из-за обострения ситуации в Идлибе ему начали поступать угрозы. Предыдущий российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016.

Может ли ситуация перерасти в масштабный конфликт между Россией и Турцией? Подробно в нашем материале:

Коронавирус: в Китае вспышка, но в мире пока спокойно

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Число случаев заражения коронавирусом за пределами Китая растет медленно, несмотря на резкий скачок количества заболевших в провинции Хубэй. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Единственным исключением является круизный лайнер, стоящий на приколе в Японии. На нем отмечено 44 новых случая. Общее число инфицированных на лайнере составило уже 218 человек.

Согласно данным ВОЗ, не наблюдается и серьезных изменений в уровнях смертности и тяжести заболевания.

За пределами Китая пока отмечено 447 случаев заражения коронавирусом и всего две смерти. Второй жертвой стала жительница префектуры Канагава в Японии. Ей было за 80.

Консультант ВОЗ Айра Лонджини, тем временем, предупреждает, что на пике эпидемии вирус может заразить до двух третей населения Земли, его прогноз приводит Bloomberg.

Covid-19: более 59 тыс. случаев заражения в Китае

В Британии обсуждают девятый случай заражения вирусом, первый случай в Лондоне. Женщина, приехавшая из Китая, обнаружила 9 февраля симптомы болезни и поехала в больницу на такси. Теперь власти проверяют всех, с кем она контактировала. Врачи рекомендуют в таких случая вызывать врача на дом.

Сенат запретил Трампу самому начинать войну с Ираном

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Сенат США принял резолюцию, запрещающую президенту Трампу без одобрения конгресса начинать военные операции против Ирана. Трамп заявил, что после этого Иран станет опаснее для США.

Тем не менее проект резолюции, инициированный в январе демократами в палате представителей, прошел и сенат, большинство в котором составляют члены Республиканской партии. 55 сенаторов проголосовало за законопроект, 45 - против.

Резолюция была инициирована после того, как по приказу Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Трамп, как ожидается, наложит президентское вето на законопроект, когда он дойдет до Белого дома.

Начнется Мюнхенская конференция по безопасности

Крупнейший в мире форум, посвященный проблемам международной безопасности, начнется в пятницу и продлится до воскресенья. В нем примут участие министры иностранных дел и обороны.

Впервые конференцию посетит президент Украины Владимир Зеленский. Россия будет представлена делегацией во главе с Сергеем Лавровым.

Министры стран "Нормандской четверки" могут встретиться для обсуждения ситуации на востоке Украины, но официально эти планы пока не подтверждались.

НАТО хочет усилить свой контингент в Ираке

Министры обороны стран НАТО встретятся в пятницу, чтобы обсудить усиление присутствия альянса в Ираке.

12 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил, что альянс готовится взять на себя подготовку иракских военных, которой занимались американцы.

Это уступка и Трампу, призывавшему альянс к более активным действиям на Ближнем Востоке, и иракцам, требующим, чтобы американские военные покинули страну.

Борис Джонсон перекроил свой кабинет

Британская пресса в пятницу пишет о перестановках в правительстве Великобритании.

Премьер Борис Джонсон сменил восьмерых министров и их заместителей, но самой громкой и неожиданной перестановкой стал уход министра финансов Саджида Джавида и назначение на его место Риши Сунака, бывшего заместителя Джавида.

Джонсон хотел получить контроль над финансовым ведомством, считает редакция Times. Джавид поплатился за то, что не подчинился главному советнику Джонсона Доминику Каммингсу, который требовал уволить всех советников по экономике.

Новый глава казначейства Риши Сунак согласился на то, что половину его советников будет назначать Даунинг-стрит. Сунак лоялен Джонсону и давно поддерживал брексит.

Financial Times пишет, что при формировании нового кабинета Джонсон назначил на ключевые посты своих политических союзников, которые доказали, что могут управлять своими ведомствами эффективно и без скандалов.

Джавид в прощальном письме раскритиковал политику Джонсона, заявив, что подобные назначения подрывают авторитет казначейства.

Источник Daily Telegraph в Уайтхолле называет произошедшее враждебным поглощением казначейства офисом премьер-министра.

"Я попалась на ложь..." Билли Айлиш выпустила песню к фильму об агенте 007

Ровно в полночь в YouTube была выложена записанная американской певицей Билли Айлиш заглавная песня к новому фильму о Джеймсе Бонде, получившему название No Time to Die ("Не время умирать").

Судя по настроению песни, одним из главных мотивов нового фильма станет тема предательства, лжи и обмана, предполагает музыкальный корреспондент Би-би-си Марк Сэвидж.

Внимание, контент других сайтов может содержать рекламу.

Чем объясняется резкий скачок числа заразившихся вирусом Covid-19 в Китае

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В среду в китайской провинции Хубэй от коронавируса умерло 242 человека. Это самый высокий показатель смертности за одни сутки. С чем связан такой скачок?

Как снять двух мышек в метро и получить главный приз

Правообладатель иллюстрации SAM ROWLEY/WPY

Любой, кто регулярно пользуется лондонской подземкой, с ними знаком. Маленькие черные мышки то и дело шныряют по платформе и путям, особенно в поздние часы, когда поток пассажиров иссякает.

Почему распадаются браки политзаключенных?

Правообладатель иллюстрации EVGENY FELDMAN

За кадром каждого громкого политического процесса в России остаются партнеры и супруги подсудимых. Они посвящают свои жизни тем, кто оказывается в тюрьме, но в большинстве случаев пары расстаются. Русская служба Би-би-си разбирается, как и почему отношения не переживают тюрьму.

Серф-рикошет

Канадский серфер Алекс Ботельо едва не погиб на соревнованиях по серфингу на больших волнах в португальском городе Назаре. Посмотрите, что такое рикошет из двух волн.

Media playback is unsupported on your device На соревнованиях по серфингу в Португалии произошла трагедия

Дайджест готовили Александр Баранов и Артем Воронин