Совет французской Академии киноискусств ушел в отставку из-за Полански

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 1977 году Роман Полански был обвинен в совращении 13-летней фотомодели Саманты Геймер

Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа, учредителя престижной кинопремии "Сезар", в полном составе ушел в отставку. Причиной стало широкое возмущение, вызванное номинацией на эту премию фильма Романа Полански.

Фильм режиссера Полански "Офицер и шпион" был номинирован на "Сезара" в 12 категориях.

Сотни актеров, продюсеров и режиссеров призвали к бойкоту фильма, премии и потребовали реформу академии.

Решение номинировать "Офицера и шпиона" на "Сезар" раскритиковали феминистские организации, кинокритики и министр Франции по делам равенства.

В выпущенном в четверг заявлении французской киноакадемии говорится, что члены совета единодушно решили подать в отставку в знак уважения к тем, кто делал кино в 2019 году.

Свой шаг они объяснили желанием успокоить ситуацию и сделать все, чтобы кинофестиваль оставался тем, чем он и должен быть - праздником кино.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Премию "Сезар" иногда называют французским "Оскаром"

Академия изберет новый исполнительный совет уже после церемонии вручения награды, которая состоится в феврале. После этого, как пообещали в академии, министерство культуры Франции назначит посредника, который будет курировать ее реформу.

Скандал с Полански

В 1977 году Роман Полански был обвинен в США в совращении 13-летней фотомодели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило до 50 лет тюрьмы.

В 1978 году Полански заключил сделку с правосудием, признав себя виновным в незаконной половой связи с несовершеннолетней.

После признания вины Полански провел в тюрьме 42 дня, а затем бежал из США, опасаясь, что сделка будет отменена.

С тех пор дело в отношении режиссера не закрыто, а за последние годы его обвинили в домогательствах еще несколько женщин.

Представительница французской женской организации Osez le Féminisme Селин Пике в одном из интервью подчеркнула, что награду присуждают по итогам голосования работников индустрии.

"400 профессионалов кино решили поощрить Полански 12 номинациями, когда 12 женщин обвиняют его в изнасиловании", - сказала она.

В 2017 году Полански был вынужден дистанцироваться от премии "Сезар" из-за критики феминисток. Тогда он отказался от роли председателя жюри кинопремии.