Совет французской Академии киноискусств ушел в отставку из-за Полански
Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа, учредителя престижной кинопремии "Сезар", в полном составе ушел в отставку. Причиной стало широкое возмущение, вызванное номинацией на эту премию фильма Романа Полански.
Фильм режиссера Полански "Офицер и шпион" был номинирован на "Сезара" в 12 категориях.
Сотни актеров, продюсеров и режиссеров призвали к бойкоту фильма, премии и потребовали реформу академии.
Решение номинировать "Офицера и шпиона" на "Сезар" раскритиковали феминистские организации, кинокритики и министр Франции по делам равенства.
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В выпущенном в четверг заявлении французской киноакадемии говорится, что члены совета единодушно решили подать в отставку в знак уважения к тем, кто делал кино в 2019 году.
Свой шаг они объяснили желанием успокоить ситуацию и сделать все, чтобы кинофестиваль оставался тем, чем он и должен быть - праздником кино.
Академия изберет новый исполнительный совет уже после церемонии вручения награды, которая состоится в феврале. После этого, как пообещали в академии, министерство культуры Франции назначит посредника, который будет курировать ее реформу.
Скандал с Полански
В 1977 году Роман Полански был обвинен в США в совращении 13-летней фотомодели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило до 50 лет тюрьмы.
В 1978 году Полански заключил сделку с правосудием, признав себя виновным в незаконной половой связи с несовершеннолетней.
После признания вины Полански провел в тюрьме 42 дня, а затем бежал из США, опасаясь, что сделка будет отменена.
С тех пор дело в отношении режиссера не закрыто, а за последние годы его обвинили в домогательствах еще несколько женщин.
Представительница французской женской организации Osez le Féminisme Селин Пике в одном из интервью подчеркнула, что награду присуждают по итогам голосования работников индустрии.
"400 профессионалов кино решили поощрить Полански 12 номинациями, когда 12 женщин обвиняют его в изнасиловании", - сказала она.
В 2017 году Полански был вынужден дистанцироваться от премии "Сезар" из-за критики феминисток. Тогда он отказался от роли председателя жюри кинопремии.