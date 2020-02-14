Коронавирус: в Китае все плохо, но в мире хуже не стало

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В соседнем с Китаем Вьетнаме 10 тысяч человек отправлены на карантин после 6 случаев заболевания вирусов в деревнях к северу от Ханоя

В мире не отмечается резкого роста заболеваемости коронавирусом, несмотря на всплеск в китайской провинции Хубэй, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Единственное исключение - это ситуация на круизном лайнере, пришвартованном у берегов Японии, на котором зарегистрированы 44 новых заболевания вирусом.

По данным ВОЗ, увеличения уровня смертности среди заболевших или тяжести протекания заболевания также не отмечается. По самым последним сообщениям, в Китае от коронавируса умер еще 121 человек, а общее число жертв инфекции достигло 1380.

Китайская Национальная комиссия по вопросам здравоохранения сообщает, что по состоянию на 13 февраля общее число заболевших выросло до 63 851 человека.

Среди умерших - шесть медицинских работников, всего же вирусом заразились 1716 медиков.

Один из погибших - врач Ли Вэнлиань, который пытался предупредить власти о вирусе, но был обвинен в распространении непроверенных слухов. Он был одним из первых, кто предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov, и сам им заразился. Он умер 7 февраля.

В провинции Хубэй за последние сутки зафиксировано 116 смертей и 4823 новых случая заболевания. Это меньше, чем за предыдущие сутки, когда умерли 240 человек и заболели около 15 тысяч.

По словам главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майка Райана, эти данные не означают существенного изменения траектории недавнего всплеска уровня заболеваемости.

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За пределами Китая зарегистрировано еще два летальных исхода и 447 случаев заражения в 24 странах, добавил он.

13 февраля о первой смерти от коронавируса объявили в Японии. Погибшая - пожилая женщина в возрасте за 80, жившая в Канагаве, к северо-западу от Токио.

Японские СМИ сообщили, что ее диагноз был подтвержден уже после смерти, и она не имела никакого отношения к эпицентру всплеска в китайской провинции Хубэй.

Также 13 февраля госдепартамент США заявил, что обеспокоен возможными последствиями роста заболеваемости в Северной Корее, власти которой пока не информировали о случаях заболевания.

Что происходит на лайнере "Даймонд принцесс"?

Лайнер находится на карантине в японском порту Йокогама.

На его борту 3700 человек, и пока еще не все из них были протестированы на наличие вируса.

Заразившихся забирают в больницы на берегу, оставшиеся же на борту в основном проводят время в своих каютах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На борту круизного лайнера - 3700 человек

14 февраля японские власти объявили, что позволят пассажирам старше 80 лет и тем, у кого тест на вирус отрицательный, высадиться на берег. По словам министра здравоохранения Кацунобу Като, они смогут сойти на берег, но должны будут находиться в жилых помещениях, выделенных для этого правительством страны, сообщает издание Japan Times.

Тем временем еще одно круизное судно - "Вестердам", на борту которого находится более 2 тысяч человек, сейчас стоит в доке в Камбодже, после того как его отказались принять порты Японии, Тайваня, Гуама, Филиппин и Таиланда, хатя на борту не было больных пациентов.

Из-за чего мог произойти резкий рост заболеваемости в провинции Хубэй?

Ситуация с вирусом в провинции Хубэй находилась в стабильном состоянии до всплеска заболеваемости 12 февраля.

Новые случаи заражения и смертей привели к тому, что число жертв коронавируса в стране превысило 1350, а общее число зараженных составило почти 60 тысяч.

По словам Майка Райана из ВОЗ, всплеск числа заболевших отражает изменение способа диагностики вируса: к моменту диагностирования многие заболевшие уже были больны несколько дней или даже неделю.

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