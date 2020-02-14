Пеле заявил, что чувствует себя нормально (для своих 79 лет)

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пеле - единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970)

Легендарный бразильский нападающий Пеле высказался о проблемах со здоровьем - впервые с того времени, когда его сын заявил, что он с трудом выходит из дома. "Это нормально для моего возраста", - заявил "король футбола", которого в последние годы часто можно было видеть в инвалидной коляске.

10 февраля сын футболиста Эдсон Шолби Насименту, известный также как Эдиньо, рассказал бразильскому телевидению о том, что его 79-летний отец, трехкратный чемпион мира, очень переживает из-за того, что из-за проблем с суставом бедра ему приходится использовать ходунки для ходьбы.

"Он очень стесняется и предпочитает не общаться, - рассказал Эдиньо. - Представляете, он же король, он всегда был заметной фигурой, а сегодня он не может нормально ходить".

"Он переживает и не хочет выходить из дома, не хочет, чтобы его кто-то видел. Он довольно слаб: после замены сустава он не восстановился в достаточной мере, поэтому у него проблемы с передвижением, и это загнало его в депрессию", - добавил сын футболиста.

Однако сам Пеле, которого часто называют лучшим футболистом всех времен, сказал: "Я в порядке. Я принимаю свои физические ограничения, но я все еще в строю".

Пеле принадлежит мировой рекорд по числу забитых голов: 1281 мяч в 1363 играх за 21 год карьеры. Из них 77 голов (в 91 игре) он забил как нападающий сборной Бразилии.

В 2015 году он перенес операцию на простате, а в прошлом году попал в больницу с заболеванием мочевыводящих путей. Футболист, которому в этом году исполнится 80, много лет живет с одной почкой: вторую ему удалили еще в конце его футбольной карьеры.

Однако друзья футболиста рассказали, что он ведет активную жизнь, и этот январь для него был очень загруженным: в его графике были фотосессии, активная благотворительная деятельность и работа над документальным фильмом о собственной футбольной карьере.

"У меня напряженная жизнь, но я не уклоняюсь от выполнения своих обязательств, - сказал он. - У меня бывают разные дни, хорошие и не очень. Это нормально для людей моего возраста. Я не сдаюсь и уверен в собственных силах".