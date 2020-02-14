Гарри и Меган закрывают офис в Букингемском дворце и увольняют сотрудников

Правообладатель иллюстрации AFP

Принц Гарри и его супруга Меган закрывают свой офис в Букингемском дворце, в связи с чем им придется уволить работавших там сотрудников. Это связано с их решением сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей.

По информации британских СМИ, детали, касающиеся закрытия офиса, пока прорабатываются, и хотя некоторых сотрудников удастся перевести на другие должности, кого-то придется уволить.

В общей сложности сократят примерно 15 человек, о чем им сообщили еще в январе, выяснила Daily Mail.

В январе супруги Сассекские объявили в "Инстаграме" о своем решении удалиться от дел королевской семьи и половину времени жить в Канаде. Как писали СМИ, это стало большой неожиданностью для королевы и дворца, никто не знал, что такой шаг готовится.

Гарри и Меган надеялись остаться официальными представителями королевы, но в этом им было отказано. Также Букингемский дворец заявил, что супруги не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства. При этом они остались герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранил титул принца.

В октябре 2019 года на телеканале ITV показали большое интервью Гарри и Меган. В нем они затронули сразу две темы, о которых королевская семья молчала на протяжении десятилетий, - о вмешательстве таблоидов в жизнь членов королевской семьи и о взаимоотношениях внутри королевской семьи.

Меган, в частности, говорила о том, как ей навредила желтая пресса во время беременности, критикуя абсолютно каждый ее шаг.