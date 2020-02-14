Жениха прогнали с собственной свадьбы и избили из-за неожиданной гостьи

Правообладатель иллюстрации Social media Image caption Асифа Рафика Сиддики избили родственники невесты

В Пакистане жениху пришлось спасаться бегством с собственной свадьбы от взбешенных гостей. Это случилось после того, как туда явилась его первая жена, чтобы рассказать о нем правду. Выяснилось, что он уже женат, причем даже не на одной, а на двух женщинах.

Узнав правду, гости начали толкать и избивать Асифа Рафика Сиддики, а затем порвали его рубашку и штаны. Жених спрятался под автобусом и спасся лишь благодаря вступившимся за него прохожим.

В Пакистане разрешено многоженство, и у мужчины может быть до четырех жен, но, добавляя в семью очередную женщину, ему необходимо получить согласие других жен.

Судя по всему, незадачливый Сиддики таким разрешением не заручился, и его новая жена, а также ее семья понятия не имели о его предыдущих браках. Они узнали об этом лишь со слов женщины, яростно ворвавшейся с ребенком под руку в банкетный зал города Карачи, где проходили торжества.

На видео, снятом на мероприятии, слышно, как один из родственников спрашивает: "В чем дело, сестра?"

Женщина, которую зовут Мадиха Сиддики, тут же перешла к делу. "Вот этот мужчина - мой муж и отец этого ребенка. Он мне сказал, что едет в Хайдарабад на три дня", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Social media Image caption Явившаяся на свадьбу женщина назвала себя первой женой

Ее попытались увести в соседнюю комнату, и тогда она начала называть по именам родственников мужа.

"Это моя свекровь, а вон та - жена брата. Она мне сказала, что их мать уже три дня как больна, лежит под капельницей", - сказала женщина, после чего подошла к невесте.

"Ты не знала, что он мой муж? Бедное дитя, он тебе даже не удосужился сообщить", - сказала она.

Она рассказала, что Сиддики женился на ней в 2016 году, а познакомились они в местном университете, где он работал.

Но на этом откровения не закончились. Женщина рассказала, что в 2018 году ее муж тайно женился еще на одной женщине, которая работала преподавателем в женском университете Карачи. О свадьбе она узнала из СМС, которое получила от новой жены мужа.

Поначалу Сиддики все отрицал, но затем все же признался ей, что женился второй раз. И именно от второй жены женщина узнала о грядущей свадьбе, на которую в итоге явилась.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption В Пакистане официально разрешено многоженство

Не до конца ясно, что случилось дальше. Полиция сообщила Би-би-си, что родственики невесты набросились на жениха, порвали его одежду и сильно избили.

Сиддика спас прибывший полицейский патруль, доставивший его в участок. Однако родственники на этом не успокоились и отправились за ним, дожидаясь его выхода.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Свадьбы в Пакистане отличаются красочностью украшений

Как только он появился, они вновь набросились на него. Мужчине пришлось спрятаться под автобус. На видео слышно, как люди кричат ему: "Выходи, а то подожжем автобус".

В ответ он кричит: "Сейчас, минуточку". Затем он выбирается из-под автобуса и за него вступаются случайные прохожие.

Сиддики и родственники невесты не стали давать комментарии. Глава полицейского участка Рао Назим рассказал Би-би-си, что никаких заявлений не поступало. "Это дело семьи. Поэтому такими жалобами занимается специальный семейный суд", - сказал он.