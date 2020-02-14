Павленский выложил компрометирующее видео с французским политиком. Тот снялся с выборов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бенжамен Гриво не считался фаворитом на предстоящих выборах мэра Парижа

Французский политик Бенжамен Гриво был вынужден снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после того, как российский художник-акционист Петр Павленский опубликовал в интернете компрометирующее его видео.

На момент выхода из предвыборной гонки шансы на победу Гриво считались невысокими.

"Никому не пожелаю подобного третирования", - заявил Гриво, комментируя ситуацию.

Накануне видео с мужчиной, запечатленным в компрометирующей позе, быстро разошлось в соцсетях.

Павленский, в 2017 получивший во Франции политическое убежище, заявил, что это он выложил видео в интернет.

Французская реакция

Представители многих политических сил страны, включая оппонентов, осудили атаку на Гриво.

Нынешний мэр Парижа Анн Идальго (фаворитка предвыборной гонки) заявила, что необходимо уважать право человека на частную жизнь, а лидер левых радикалов Жан-Люк Меланшон назвал произошедшее одиозным. Лидер крайне правых Марин Ле Пен заявила, что ради демократии Гриво не следовало сниматься с выборов .

Премьер-министр страны Эдуард Филипп выразил поддержку своему бывшему коллеге, а министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что публикация подобного видео без ведома автора является преступлением, которое карается крупным штрафом и тюремным заключением до двух лет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году

Видео было опубликовано на малоизвестном сайте и сопровождалось списком политических амбиций Гриво и его "фанатической верой в семейные ценности". Также в видео содержались скриншоты интимной переписки с некой девушкой, которой Гриво якобы отправил откровенное видео.

Ссылкой на видео поделился член парламента, которого в конце 2018 года вынудили уйти из партии Макрона "Вперед, Республика".

Гриво в интервью новостному каналу BFMTV рассказал, что последний год он и его семья пострадали от "дискредитирующих замечаний, лжи, слухов, анонимных оскорблений… и даже угроз смерти".

"Этот поток грязи повлиял на меня и, самое главное, навредил людям, которых я люблю", - сказал он.

Адвокат Гриво заявил, что он намерен обратиться в суд из-за публикации видео, которое, по его словам, является вмешательством в его частную жизнь.

"Это лишь начало"

Петр Павленский прославился в 2013 году, прибив свою мошонку к брусчатке Красной площади. Когда в России ему предъявили обвинение в сексуальном насилии, он покинул страну и получил политическое убежище во Франции. Сам художник свою вину отрицает.

В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. После акции он был задержан и заключен под стражу. Он провел в следственном изоляторе семь месяцев. В 2017 году он поджег в Париже вход в здание центрального банка.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2015 годe Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке

В интервью каналу LCI Павленский заявил, что не намерен ограничиваться лишь одним политиком и это лишь начало. Художник считает, что политики должны говорить правду, и намерен продолжать бороться с пропагандой и пуританством политиков.

Гриво не считался фаворитом на мартовских выборах мэра, но он - близкий союзник президента, и тень скандала упадет и на него, отмечает корреспондент Би-би-си Хью Скофилд.

Согласно опросам, Гриво шел на третьем месте, а наиболее вероятной считается победа Анн Идальго.