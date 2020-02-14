В Петербурге еще трое сбежали из-под карантина. Но двое уже вернулись

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Помимо Аллы Ильиной коронавирусный карантин в Санкт-Петербурге покинули еще трое пациентов, выяснила Би-би-си. Двоих из них представители Роспотребнадзора уговорили вернуться в больницу, рассказали в ведомстве.

Как подтвердили Би-би-си в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, кроме Аллы Ильиной, дело о возвращении которой в больницу по иску Роспотребнадзора будет слушаться в суде 17 февраля, карантин Боткинской больницы покинули еще трое пациентов. Однако двое из них решили вернуться.

"С ними была проведена работа, представители Роспотребнадзора довели до их сведения, что они небезопасны для общества и не должны создавать обществу угрозу. Проведение необходимых анализов рассчитано на несколько дней - после того как будут получены отрицательные результаты, они смогут покинуть карантин", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Что же касается третьего беглеца, то, как сказали в управлении Роспотребнадзора, с ним тоже "проводится работа", и если он не согласится вернуться, против него будет подан иск, как и в случае с Ильиной.

Накануне Куйбышевский райсуд вернул Роспотребнадзору иск к Алле Ильиной из-за нарушения правила подсудности, после чего был подан новый иск в другой - Петроградский райсуд по ее месту жительства.

"Если бы иск был рассмотрен вчера, для проведения анализов Ильиной необходимо было вернуться в карантин до 19 февраля", - уточнили в ведомстве. То есть речь идет о возвращении в больницу на неделю.

Как пояснил адвокат "Агоры" Виталий Черкасов, представляющий Аллу Ильину в споре с Роспотребнадзором, заявления ведомства о том, что она представляет опасность для общества, не имеют оснований и не подтверждаются никакими действиями в отношении предполагаемой угрозы.

"Ильина находилась в Китае за тысячу километров от эпицентра эпидемии, инкубационный период с момента ее пребывания в Китае истек. Заведующая терапевтическим отделением в поликлинике по месту жительства Ильиной, куда мы сегодня обратились за разъяснениями, сказала, что у них не было указаний о принятии каких-либо особых мер по контролю за состоянием ее здоровья. Работники управляющей жилищной компании также говорят, что не получали требований об особом контроле за ее квартирой. Никто мостовую не промывает, ручки дверей в подъезде не дезинфицирует, соседи от нее не шарахаются, говорят, что смотрят на эту историю как на неудачный анекдот", - сказал адвокат.

"Мы считаем, что Ильину обманом затянули в карантин. Ей сказали, что она проведет там один день для сдачи анализов, и поэтому она согласилась на госпитализацию", - добавил он.

По словам Черкасова, при получении согласия на госпитализацию пациентку в больнице письменно не проинформировали о сроке и конкретных условиях, а когда поместили в карантин, вели себя с ней как с арестантом, не предоставляя никакой информации, не реагируя на просьбы дать ручку для написания заявления и связать ее с главврачом.

Теперь Ильина опасается, что в случае возвращения в больницу ей могут отомстить и в итоге она действительно подцепит какую-нибудь инфекцию, добавил адвокат. Он будет настаивать в суде, что согласно постановлению главного санитарного врача РФ анализы можно сдавать амбулаторно.