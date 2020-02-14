УЕФА на два года отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" на два года отстранен от участия в матчах Чиги чемпионов и оштрафован на 30 млн евро за нарушение принципов финансовой честности, сообщает УЕФА.
Согласно выводам управления по финансовому контролю УЕФА, клуб завышал свои спонсорские доходы в отчетах 2012 и 2016 годов.
В самом клубе сообщили, что "расстроены, но не удивлены" таким решением и назвали его предвзятым. Клуб намерен обжаловать вердикт УЕФА в Спортивном арбитраже.
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О нарушениях со стороны клуба впервые сообщило немецкое издание Spiegel в ноябре 2018 года: оно опубликовало соответствующие документы и электронные письма.
"Манчестер Сити" - один из старейших футбольных клубов Британии. Он является шестикратным чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги. Кроме того, команда шесть раз завоевывала Суперкубок страны.