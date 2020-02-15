Правообладатель иллюстрации Mathias Bergeld/TASS Image caption На Олимпиаде в Сочи Устюгов выступал в команде, члены которой теперь также могут лишиться своих золотых медалей

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов дисквалифицирован из-за нарушений антидопинговых правил.

"У нас есть такая информация по (диквалификации) Устюгова. Нам сообщили об этом", - цитирует РИА Новости генерального директора российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России, Устюгов лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Обвинения в адрес биатлониста касаются периода с января 2010 года по февраль 2014 года. По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Устюгов обвиняется в употреблении запрещенного анаболика оксандролона.

Решение о двухлетней дисквалификации Устюгова и олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой в субботу подтвердил Международный союз биатлонистов (IBU).

Теперь у спортсмена есть 21 день на апелляцию в Спортивный арбитраж (CAS). Как заявил глава союза биатлонистов России Владимир Драчев, Устюгов будет оспаривать решение.

В 2014 году в Сочи Устюгов выступал в составе команды, члены которой теперь также могут лишиться своих золотых медалей.

Помимо Евгения Устюгова, золотыми призерами олимпийской эстафеты в Сочи также стали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Шипулин, как и 34-летний, Устюгов, уже не соревнуется - после окончания карьеры он стал депутатом Госдумы.

В случае лишения Устюгова медали наград предположительно лишатся и остальные спортсмены. Для Шипулина, самого успешного российского биатлониста последнего десятилетия, это олимпийское золото было единственным в соревновательной карьере.

Если Устюгову не удастся оспорить дисквалификацию, Россия лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи. В таком случае первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи займет сборная Норвегии.

Устюгов сохранит золотую медаль, которую выиграл на олимпийских играх в Ванкувере в масс-старте.

Когда были выдвинуты обвинения?

Первым обвинения в адрес сочинской эстафетной четверки еще в 2018 году выдвинул Григорий Родченков - бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, сбежавший в США и ставший основным информатором по делам о допинге россиян. Тогда в интервью Си-би-эс он заявил, что золотые медали россиян в четырех видах спорта, в том числе биатлоне, были завоеваны спортсменами, которые употребляли запрещенные препараты. Золото в эстафете было единственным для российских биатлонистов на той Олимпиаде.

Через несколько месяцев после этого французская газета Le Monde сообщила, что у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова с 2010 года были аномальные показатели так называемого "биологического паспорта". По сути - это электронная база, отслеживающая результаты всех проб профессиональных спортсменов. Аномальные изменения в этих показателях могут служить поводом для начала допинговых расследований.

В августе 2018 года ТАСС сообщил, что в отношении Устюгова и еще трех биатлонистов, в том числе олимпийской чемпионки 2010 года Светланы Слепцовой, открыты антидопинговые разбирательства. Агентство писало, что в основу доказательств их предполагаемой виновности легли данные базы Московской лаборатории, копию которых Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил проведение расследования в ноябре 2018 года.

В итоге разбирательство продлилось больше двух лет. Накануне IBU объявил, что Устюгову предъявлены обвинения в связи с отклонениями в биопаспорте с января 2010-го по февраль 2014-го.

Кого еще подозревают в допинге?

Устюгов - не единственный сочинский призер, которого международные организации подозревали в употреблении запрещенных препаратов.

Допинговый скандал разгорелся в ноябре 2015 года после доклада основателя ВАДА Дика Паунда, заявившего, что в России годами действовала система поддержки нарушения антидопинговых правил. Кроме того, в документе утверждалось, что во время Олимпиады в Сочи процесс проверки проб российских спортсменов контролировала Федеральная служба безопасности (ФСБ).

В махинациях обвинили руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) - в том числе Родченкова. Уже после побега в США он рассказывал, как участвовал в подмене проб в Сочи и разрабатывал для спортсменов "коктейль" из запрещенных веществ. РУСАДА же на несколько лет лишилось своего статуса.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из-за дисквалификации Устюгова Россия может потерять первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады 2014 года

Еще в одном докладе, который в 2016 году выпустил канадский профессор Ричард Макларен, подробно описывался процесс подмены положительных анализов российских спортсменов на "чистые" в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх в 2012-2014 годах - в том числе Играх в Сочи. Макларен утверждал, что процесс подмены контролировался через дырку в стене одного из помещений лаборатории в Сочи.

Проверкой этих выводов занимались комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Одна из них, по руководством Дениса Освальда, перепроверяла пробы сочинских призеров. По ее итогам несколько десятков российских спортсменов были пожизненно дисквалифицированы МОК и лишены медалей. Среди них оказались лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, конькобежка Ольга Фаткулина, саночник Александр Третьяков, бобслеист Александр Зубков и другие.

Из-за решений комиссии Освальда Россия потеряла первое место в неофициальном медальном зачете Игр в Сочи. Тем не менее большинство спортсменов успешно оспорили решения МОК в Спортивном арбитражном суде. Им вернули награды, а российская сборная, в свою очередь, вернулась на первую строчку медального зачета.

Что происходит с допингом сейчас?

Не исключено, что после дисквалификации Устюгова передел медалей может продолжиться. На данный момент РУСАДА вновь лишена своего статуса, а сборной России в течение четырех лет запрещено выступать на крупнейших спортивных мероприятиях под своим флагом - подобное уже произошло на зимней Олимпиаде 2018 года.

К санкциям привел скандал вокруг базы данных Московской лаборатории, где хранятся пробы российских спортсменов, взятые в период 2012-2015 года - на него, в том числе, приходится и Олимпиада в Сочи. ВАДА располагала частичной копией базы благодаря Родченкову, однако потребовала у России полностью передать все данные для доведения до конца расследования случаев нарушений антидопинговых правил. Успешная передача базы была одним из условий восстановления статуса РУСАДА.

Зимой прошлого года база действительно была передана международным экспертам. Но осенью 2019 года исполком ВАДА объявил, что в базу вносились изменения. Как утверждает организация, из нее удалили сотни файлов с информацией о предположительно проваленных допинг-тестах. Кроме того, эксперты утверждали, что Россия подкинула в базу LIMS (используется для общения между сотрудниками) сведения о том, что данные якобы сфальсифицировал Родченков.

ВАДА объявило, что в базе содержится 298 подозрительных записей о допинг-пробах, при этом в 145 случаях с этими данными проводились манипуляции. Агентство намерено проверить каждый случай и, при необходимости, применить санкции к затронутым спортсменам.

Что говорит Россия?

Российские власти с самого начала допингового скандала отрицали, что система нарушений правил поддерживалась в стране на государственном уровне, и что в Сочи в процесс проверки проб были как-либо вовлечены силовые структуры.

На фоне расследований в России приняли законы, ужесточающие ответственность за употребление допинга. Основную вину за проваленные допинг-тесты возложили на сбежавшего Родченкова. Власти утверждали, что подмена проб была его личной инициативой. О личности бывшего главы "Антидопингового центра" несколько раз высказывался президент России Владимир Путин, называвший его "придурком".

Следственный комитет России (СКР) завел на Родченкова несколько уголовных дел - его обвинили в скупке допинговых препаратов за границей, злоупотреблении полномочиями и попытке препятствовать расследованию. В рамках расследования доступ к данным Московской лаборатории был ограничен, а старые пробы - опечатаны.

Никто из высокопоставленных российских чиновников не понес наказания за допинговые нарушения. Осенью 2019 года бывший министр спорта Павел Колобков в письма ВАДА признал, что отдельные представители минспорта причастны к употреблению допинга спортсменами, но, по его словам, руководство страны отношения к этому не имело.