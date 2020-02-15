Первая смерть от коронавируса в Европе: во Франции умерла туристка из Китая

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Во Франции скончалась туристка из КНР, став первой жертвой коронавируса в Европе.

По данным министра здравоохранения Франции, 80-летняя женщина приехала из провинции Хубэй - эпицентра коронавируса - 16 января и была помещена на карантин в больницу 25 января.

За пределами Китая до настоящего момента только три человека умерли от коронавируса - в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

Однако в самом Китае это вирусное заболевание, вызывающее пневмонию, уже унесло жизни более 1500 человек, по большей части в провинции Хубэй.