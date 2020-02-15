Два китайских гражданских журналиста показывали, что происходит в Ухане. Где они теперь, неизвестно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китайские власти пытаются контролировать распространение информации об эпидемии коронавируса в стране

В Ухане, городе, который больше всего пострадал от коронавируса, пропали двое активистов, которые публиковали в интернете видео и фото об эпидемии.

Видео Фан Биня и Чэнь Цюши собрали на YouTube тысячи просмотров, но сейчас они перестали публиковать новый контент, а их родственники не могут с ними связаться.

Чэнь Цюши, по словам родственников и друга, управляющего его аккаунтами в соцсетях в его отсутствие, был принудительно помещен в карантин, когда отправился в больницу в четверг.

У Чэня было более 200 тысяч фолловеров в "Твиттере" и более 400 тысяч подписчиков на YouTube. Он регулярно публиковал новости из Уханя, рассказывал, как посещал больницы и общался с пациентами и врачами.

Происходящее многим напомнило о цензуре в китайском интернете.

Что мы знаем о Фан Бине?

Бизнесмен из Уханя Фан Бинь начал публиковать видео о вспышке вируса, чтобы "сообщить о реальной ситуации здесь".

25 января он загрузил свое первое видео на YouTube, который в Китае заблокирован, но доступен через виртуальные частные сети (VPN).

Правообладатель иллюстрации Youtube Image caption Фан Бинь потребовал "вернуть власть правительства народу"

Его первые несколько видеороликов - в основном о том, как он ездит на машине по городу и демонстрирует ситуацию в разных районах, - набрали чуть более 1000 просмотров.

Затем 1 февраля он опубликовал видео, на котором видно восемь трупов, сложенных в микроавтобусе возле больницы в Ухане. Оно собрало почти 200 тысяч просмотров.

Фан утверждал, что в ту же ночь полиция пришла в его дом и допросила его о видео. Его увезли, выписали ему предупреждение, но в итоге освободили.

9 февраля он опубликовал 13-секундное видео со словами "восстание всех людей - верните власть правительства народу".

После этого в его аккаунте никаких обновлений не было.

Что мы знаем о Чэнь Цюши?

Чэнь, ранее известный как адвокат и правозащитник, стал видеожурналистом. Его достаточно хорошо знали в правозащитной среде. Его репутация сформировалась благодаря освещению протестов в Гонконге в августе прошлого года.

Этот активизм, как он утверждал позже, привел к тому, что китайские власти преследовали его и в конечном счете заставили замолчать после возвращения на материк. Его аккаунты в социальных сетях в Китае, в которых было более 700 тысяч подписчиков, были удалены.

Но молчал он недолго - в октябре он создал YouTube-аккаунт, на котором сейчас около 400 тысяч подписчиков. У него также 265 тысяч подписчиков в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Youtube Image caption Аккаунты Чэня Цюши в соцсетях были удалены вскоре после возвращения из Гонконга

В конце января он решил поехать в Ухань, чтобы сообщить об ухудшении ситуации.

"Я буду документировать то, что действительно происходит, с помощью своей камеры. Я обещаю, что не буду… скрывать правду", - сказал он в своем первом видео на YouTube.

Он посещал больницы в Ухане, изучал условия в них и общался с пациентами. В видео, опубликованном 30 января, видно, что многие больные лежат в коридоре. В видео есть кадры с женщиной, обхватившей рукой недавно умершего мужчину в инвалидной коляске и пытающейся позвонить кому-нибудь, чтобы его забрали.

Известно, что Чэнь знал, что подвергает себя риску. В феврале он сказал корреспонденту Би-би-си Джону Садворту, что не знает, как долго сможет продолжать свою деятельность.

"Цензура очень строгая, и у других людей аккаунты закрывают, если они делятся моим контентом", - сказал он.

7 февраля в его профиле в "Твиттере", которым сейчас управляет его друг, было размещено видео, в котором мать рассказывает о его исчезновении.

Его друг Сюй Сяодун заявил в видео на YouTube, что Чэня принудительно поместили на карантин.

"Чэнь Цюши не должен стать еще одним Ли Вэньляном [врач, который еще 30 декабря прошлого года рассказал о распространении вируса, его обвинили в дезинформации - Би-би-си]! Китай должен позволить людям высказываться", - написал один из пользователей на Weibo.

"В этом мире нет супергероев, просто обычные люди, которые высказываются", - написал другой.

Что говорят власти?

Китайские власти пока никак не прокомментировали происходящее. Патрик Пун из Amnesty International замечает, что до сих пор неясно, забрала ли мужчин полиция или они помещены в "принудительный карантин".

Тем не менее, добавил он, власти должны хотя бы обеспечить возможность для их семей с ними связаться.

"Китайские власти должны сообщить их семьям [о задержании] и предоставить им доступ к адвокату по своему выбору. В противном случае можно опасаться, что им грозят пытки или другие виды жестокого обращения", - сказал Пун Би-би-си.

Почему они могли исчезнуть?

Известно, что китайские власти жестко реагируют на публичную критику в свой адрес. Также он не хотят создавать впечатление, что ситуация вышла из-под контроля.

Врача Ли Вэньляна, когда в начале эпидемии он поднял тревогу по поводу вируса, предупреждали, что он должен прекратить распространять "ложные комментарии". В конце концов он подхватил вирус и умер.

Его смерть вызвала большую волну гнева в китайском интернете. В ответ на это китайские власти стали цензурировать все критические комментарии о смерти доктора Ли.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Несмотря на то, что многие умирают от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровевших все же больше

"У авторитарного китайского правительства есть история преследования и задержаний граждан за то, что они говорили правду или критиковали власти во время чрезвычайных ситуаций в обществе, например, во время эпидемии вируса SARS в 2003 году, землетрясения в Вэньчуане в 2008 году, крушения поезда в Вэньчжоу в 2011 году и взрыва в Тяньцзине в 2015 году", - говорит Яцю Ванг из Human Rights Watch в беседе с Би-би-си.

Однако, говорит она, Китаю необходимо "учиться на собственном опыте и понимать, что свобода информации, прозрачность и уважение прав человека способствуют борьбе с болезнями, а не мешают ей".

"Власти сами оказывают себе медвежью услугу, [предположительно] заставляя Фана и Чэня исчезнуть", - добавляет она.

В китайской соцсети Weibo (аналог "Твиттера") теперь можно найти всего несколько комментариев, в которых упоминаются Чэнь и Фан, и кажется, что и до них рано или поздно доберутся китайские цензоры.

"Переписывают историю, - гласит один из сохранившихся пока постов. - Постепенно станет так, как будто и не было никакого Чэня Цюши".