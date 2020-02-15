Художник Петр Павленский арестован в Париже. Связь со скандалом с французским политиком отрицают
Во Франции полиция арестовала российского художника-акциониста Петра Павленского, который опубликовал компрометирующее французского политика видео.
Непосредственной причиной ареста стало участие Павленского в завершившейся скандалом вечеринке, которая состоялась 31 декабря в квартире на бульваре Сен-Жермен на Левом берегу Сены.
По словам одного из участников вечеринки, там возникла ссора между Павленским и другими гостями, которым художник угрожал кухонным ножом. По сведениям портала Mediapart, двое из гостей получили ножевые ранения (устроитель вечеринки, адвокат Жуан Бранко, с которым, по его словам, Павленский консультировался перед публикацией порнографического видео, настаивает, что никто нож в ход не пускал; сам Павленский в интервью тому же изданию признал, что участвовал в потасовке, но также отрицал применение холодного оружия).
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В российском консульстве в Париже заявили, что "у посольства нет никаких контактов с Петром Павленским, но в случае обращение его за консульским содействием, оно, безусловно, будет оказано, как и любому другому гражданину России", передает ТАСС.
Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году; люди с таким статусом часто избегают контактов с российскими властями.
Французский политик Бенжамен Гриво был вынужден снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после публикации видеозаписи.
На момент выхода из предвыборной гонки шансы на победу Гриво считались невысокими, хотя он пользуется поддержкой президента Макрона.
Накануне видео с мужчиной, запечатленным в компрометирующей позе, быстро разошлось в соцсетях.
Павленский, в 2017 получивший во Франции политическое убежище, заявил, что это он выложил видео в интернет.
Mediapart сообщал (платный доступ), что до этого, 10 февраля, он встречался с журналистами издания, показывал им видеозапись и предлагал опубликовать ее. Они отказались.
Гриво обратился в полицию с жалобой на Павленского.
Представители многих политических сил страны, включая оппонентов, осудили нападки на Гриво.
Видео было опубликовано на малоизвестном сайте и сопровождалось списком политических амбиций Гриво. Также в видео содержались скриншоты интимной переписки с некой девушкой, которой Гриво якобы отправил откровенное видео.
Ссылкой на видео поделился член парламента, которого в конце 2018 года вынудили уйти из партии Макрона "Вперед, Республика".
"Это лишь начало"
Петр Павленский прославился в 2013 году, прибив свою мошонку к брусчатке Красной площади. Когда в России ему предъявили обвинение в сексуальном насилии, он покинул страну и получил политическое убежище во Франции. Сам художник свою вину отрицает.
В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. После акции он был задержан и заключен под стражу. Он провел в следственном изоляторе семь месяцев. В 2017 году он поджег в Париже вход в здание центрального банка.
В интервью каналу LCI Павленский заявил, что не намерен ограничиваться лишь одним политиком. Художник считает, что политики должны говорить правду, и намерен продолжать бороться с пропагандой и пуританством политиков.