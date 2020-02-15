Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Петр Павленский утверждает, что политики должны говорить правду

Во Франции полиция арестовала российского художника-акциониста Петра Павленского, который опубликовал компрометирующее французского политика видео.

Непосредственной причиной ареста стало участие Павленского в завершившейся скандалом вечеринке, которая состоялась 31 декабря в квартире на бульваре Сен-Жермен на Левом берегу Сены.

По словам одного из участников вечеринки, там возникла ссора между Павленским и другими гостями, которым художник угрожал кухонным ножом. По сведениям портала Mediapart, двое из гостей получили ножевые ранения (устроитель вечеринки, адвокат Жуан Бранко, с которым, по его словам, Павленский консультировался перед публикацией порнографического видео, настаивает, что никто нож в ход не пускал; сам Павленский в интервью тому же изданию признал, что участвовал в потасовке, но также отрицал применение холодного оружия).

В российском консульстве в Париже заявили, что "у посольства нет никаких контактов с Петром Павленским, но в случае обращение его за консульским содействием, оно, безусловно, будет оказано, как и любому другому гражданину России", передает ТАСС.

Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году; люди с таким статусом часто избегают контактов с российскими властями.

Французский политик Бенжамен Гриво был вынужден снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после публикации видеозаписи.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бенжамен Гриво не считался фаворитом на предстоящих выборах мэра Парижа

На момент выхода из предвыборной гонки шансы на победу Гриво считались невысокими, хотя он пользуется поддержкой президента Макрона.

Накануне видео с мужчиной, запечатленным в компрометирующей позе, быстро разошлось в соцсетях.

Павленский, в 2017 получивший во Франции политическое убежище, заявил, что это он выложил видео в интернет.

Mediapart сообщал (платный доступ), что до этого, 10 февраля, он встречался с журналистами издания, показывал им видеозапись и предлагал опубликовать ее. Они отказались.

Гриво обратился в полицию с жалобой на Павленского.

Представители многих политических сил страны, включая оппонентов, осудили нападки на Гриво.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году

Видео было опубликовано на малоизвестном сайте и сопровождалось списком политических амбиций Гриво. Также в видео содержались скриншоты интимной переписки с некой девушкой, которой Гриво якобы отправил откровенное видео.

Ссылкой на видео поделился член парламента, которого в конце 2018 года вынудили уйти из партии Макрона "Вперед, Республика".

"Это лишь начало"

Петр Павленский прославился в 2013 году, прибив свою мошонку к брусчатке Красной площади. Когда в России ему предъявили обвинение в сексуальном насилии, он покинул страну и получил политическое убежище во Франции. Сам художник свою вину отрицает.

В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. После акции он был задержан и заключен под стражу. Он провел в следственном изоляторе семь месяцев. В 2017 году он поджег в Париже вход в здание центрального банка.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2015 годe Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке

В интервью каналу LCI Павленский заявил, что не намерен ограничиваться лишь одним политиком. Художник считает, что политики должны говорить правду, и намерен продолжать бороться с пропагандой и пуританством политиков.