Известная британская ведущая покончила с собой. Ее обвиняли в нападении на бойфренда

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Экс-ведущая самого популярного британского реалити-шоу "Остров любви" (Love Island) Кэролайн Флэк покончила с собой в возрасте 40 лет. Ранее ее обвинили в нападении на своего бойфренда, модель и теннисиста Льюиса Бертона. Сам Бертон просил не считать его пострадавшим, а после смерти подруги написал, что его "сердце разбито".

Кэролайн Флэк нашли мертвой в ее квартире в Лондоне в субботу, 15 февраля. Адвокат ее семьи объявил, что она покончила с собой.

О мотивах Флэк не сообщается. Как заявили представители ведущей, она находилась "под огромным давлением" после того, как ее обвинили в нападении на своего бойфренда, модель и теннисиста Льюиса Бертона. Сама Флэк эти обвинения отвергала, а Бертон просил не считать его пострадавшим.

Флэк должна была предстать перед судом по этому делу в следующем месяце.

Льюис Бертон после смерти подруги опубликовал в "Инстаграме" эмоциональный пост, посвященный ей, и сопроводил его их совместной фотографией.

"Мое сердце разбито, у нас было что-то очень особенное. У меня настолько не хватает слов, мне так больно, я так по тебе скучаю. Я знаю, что ты чуствовала себя со мной в безопасности. Ты всегда говорила, что не думаешь ни о чем другом, когда я рядом. [...] Я буду твоим голосом, детка. Я обещаю, что задам все вопросы, которые ты хотела, и получу все ответы. Ничто не вернет тебя, но я постараюсь сделать так, чтобы ты гордилась каждый день. Я люблю тебя всем сердцем", - написал он.

Нападение с настольной лампой

Кэролайн Флэк предъявили обвинение в нападении на бойфренда в середине декабря прошлого года. По версии обвинения, ведущая прочла сообщения в телефоне Бертона, пока тот спал, заподозрила того в неверности и ударила его, еще спящего, по голове настольной лампой.

Ее отпустили из-под ареста под залог, запретиы ей приближаться к Бертону и к месту его проживания, а также выходить с ним на связь. Адвокат телеведущей просил суд убрать это условие, чтобы пара могла вместе провести Рождество, но суд был непреклонен.

Когда суд отказал Флэк в праве на общение с Бертоном во время следствия, она разрыдалась в зале суда, передавал корреспондент Би-би-си. Бертон все заседание просидел, смотря в пол и обхватив голову руками.

Бертон не признавал себя потерпевшим по этому делу и с самого начала настаивал, что он являлся свидетелем нападения, а не его жертвой. После слушания по делу он написал в своем "Инстаграме", что Флэк не била его лампой. "Споры случаются каждый день, в любых отношениях", - написал он.

При этом прокурор Кэти Вайс на заседании заявляла, что это Бертон вызвал полицию после инцидента, и что он едва ли не умолял дежурного оператора прислать помощь.

Представители Флэк раскритиковали прокуратуру за "показательный процесс", даже несмотря на то что Бертон, которого прокуратура считает жертвой нападения, не согласился с предъявленными его подруге обвинениями.

"Учитывая трагические обстоятельства, мы не будем комментировать специфику этого дела на данном этапе", - ответила на критику Королевская прокурорская служба после смерти Флэк.