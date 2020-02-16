Полиция задержала лидеров оппозиции перед акцией в Баку. Их увезли в другие города

Image caption Это уже вторая акция протеста после парламентских выборов, прошедших 9 февраля

Полиция в Баку в воскресенье разогнала акцию против фальсификаций на парламентских выборах. Полицейские задержали несколько десятков человек и вывезли их за город.

Популярных политиков и кандидатов - в том числе лидера незарегистрированной партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова, главу партии "Мусават" Арифа Гаджылы и известного блогера Мехмана Гусейнова - задержали еще за несколько часов до начала акции.

Десятки сотрудников полиции собрались перед началом митинга, они задерживали всех, кто пытался протестовать.

В МВД корреспонденту Би-би-си сообщили, что задержанных нет, а есть лишь "удаленные с места митинга".

Участников акции действительно сажали в автобусы и вывозили за несколько десятков километров от города.

Как передает агентство "Туран", задержанные уже отпущены. Ильгара Мамедова выпустили на трассе в 30 километрах от города. 24 задержанных привезли на автобусе в поселок Сангачал в 50 километрах южнее Баку и там освободили, передает "Кавказский узел".

Кандидатов в депутаты Мехмана Гусейнова и Ульви Гасанли отпустили на трассе Гаджикабул-Кюрдамир (150 км западнее Баку). А дальше всего отвезли кандидата в депутаты Руслана Иззетли - он оказался в городе Евлах что в 300 километрах от Баку.

Image caption Задержанных сажали в автобусы и увозили из города

Самороспуск парламента

В прошлое воскресенье в Азербайджане прошли внеочередные выборы.

Очередные выборы должны были пройти в ноябре 2020 года, однако в ноябре прошлого года партия "Новый Азербайджан", обладающая большинством в Милли меджлисе, инициировала роспуск парламента.

Исполнительный секретарь партии Али Ахмедов заявил, что партия обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой о роспуске парламента для "расширения географии реформ".

"Таким образом мы откроем новые возможности для развития нашей страны и установим новую традицию в истории парламента", - заявил он.

Более подробных объяснений, зачем распущен парламент, власти не давали. Некоторые эксперты усматривали во внеочередных выборах попытку власти вывести на политическую авансцену новых молодых политиков, которые, впрочем, вряд ли кардинально повлияют на политическую и экономическую ситуацию в стране.

В итоге, согласно данным ЦИК, правящая партия "Новый Азербайджан" получила 72 места из 125, при этом почти все остальные места достались маленьким партиям и независимым кандидатам, лояльным президенту Алиеву.

Правообладатель иллюстрации AZERTAG Image caption Парламентарии утверждают, что жертвуют своими местами ради реформ

Международные наблюдатели ОБСЕ при этом отметили множество нарушений в ходе проведения голосования и подсчета голосов.

Проблемы были обнаружены на 7% избирательных участков. Среди нарушений наблюдатели зафиксировали давление на избирателей, а оппозиция заявила о вбросах в урны для голосования. В сети появились видео и фотографии выдворения наблюдателей с участков и массовых вбросов бюллетеней.

Президент Ильхам Алиев заявил, что "не было нарушений, которые ставили под сомнение легитимность выборов" и что "ни одна страна не проводит идеальные выборы".

Но уже 13 февраля ЦИК отменил результаты выборов в четырех округах, где до того победителями были объявлены Хады Раджабли, Гусейнбала Мираламов, Чингиз Ганизаде, Рауф Арифоглу. Из них только последний не был ранее депутатом парламента.