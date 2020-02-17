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60 миллионов человек в карантине

По-прежнему одной из главных новостей в мире остается эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом. Болезнь унесла жизни более 1600 человек в Китае (всего в мире заразились 70,5 тысяч, умерли 1770 человек).

Китайские власти ужесточили условия карантина для жителей провинции Хубэй, эпицентре заражения. 60 миллионам человек предписано не выходить из дома, за исключением чрезвычайных ситуаций. Пользоваться частными автомобилями также запрещено. Одному члену семьи разрешено покидать дом раз в три дня для покупки всего необходимого - еды, лекарств и предметов гигиены. Каждого выходящего регистрируют. В многоквартирных домах открыт всего один подъезд, охрана следит за тем, чтобы выходили и заходили в дом только жители.

В городах остаются открытыми лишь продовольственные магазины, аптеки, гостиницы и клиники. Китайские власти утверждают, что принимают эффективные меры против распространения эпидемии и что случаи новых заражений падают.

На круизном лайнере "Даймонд принцесс", который с 3 февраля стоит на карантине возле порта Йокогама в Японии, число заразившихся коронавирусом пассажиров достигло 335 человек. Более 400 американским гражданам разрешили покинуть судно для эвакуации на родину. 40 из них оказались заражены новым коронавирусом, их отправят в японские больницы. Остальные вылетят с американских военных баз домой в США. Если за это время у них обнаружат симптомы заболевания, больных изолируют на борту самолета, а затем отправят в карантины уже в Америке.

Другим пассажирам, как пишет Guardian, было сказано, что тем, у кого не было обнаружено вируса, будет разрешено сойти на берег в среду, другим же, в том числе и тем, кто жил в одной каюте с зараженным пассажиром, предстоит провести еще две недели на борту судна.

Идлиб как судный день сирийского конфликта

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Сирийские войска при поддержке российской авиации продолжили на выходных наступление в провинции Идлиб на северо-западе страны, где ситуация накалилась в начале февраля.

В Идлибе главный союзник Асада - Россия - и Турция поддерживают противоборствующие стороны, и многие опасаются, что ситуация может перерасти в масштабный конфликт между Анкарой и Москвой.

Очередной виток эскалации конфликта обсудили в воскресенье по телефону президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трамп выразил обеспокоенность ростом насилия в Идлибе и призвал Россию прекратить поддерживать "злодеяния сирийского режима".

Из-за непрекращающихся боев в Идлибе оказались заперты как в капкане сотни тысяч человек. Граница с Турцией закрыта, а правительственные войска при поддержке российской авиации вновь перешли в наступление.

"Такого не было раньше. Нам некуда идти. Это похоже на судный день", - цитирует Financial Times местного фотожурналиста. Он, как и многие другие, бежал из других сирийских провинций, спасаясь от войны.

"Россия оказалась в непростой ситуации, оказывая воздушную поддержку правительственным силам, она оказалась как бы в ловушке, - цитирует газета, посвятившая большой материал ситуации в Идлибе, эксперта по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексея Хлебникова. - Единственный рычаг давления, который есть у России, - возможность увеличивать или уменьшать бомбардировки районов, находящихся под контролем повстанцев".

Павленский и французская политика

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На выходных разгорелся скандал с участием российского художника-акциониста Петра Павленского - живущий в Париже с 2017 года художник опубликовал интимное видео с участием кандидата в мэры Парижа от президентской партии "Вперед, Республика!". Бенжамен Гриво вынужден был снять свою кандидатуру после публикации, а Павленского с подругой, имя которой не называется, арестовали по возможным обвинениям во вторжении в личную жизнь и распространении изображений сексуального характера без согласия.

Сам Павленский утверждает, что получил видео от своей подруги, которая, якобы, была любовницей Гриво. Тем самым, по его словам Павленский хотел продемонстрировать лицемерие Гриво, который пропагандировал традиционные семейные ценности.

Вместо Гриво партию президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" на выборах согласилась представлять министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

60 спутников за один раз

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Компания Илона Маска SpaceX еще раз попробует запустить ракету Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink на борту. Первоначально планировалось осуществить запуск в воскресенье, но решено было перенести, чтобы специалисты могли перепроверить некоторые детали клапана в системе второй ступени ракеты.

Starlink должна обеспечить доступ к интернету по всей планете путем развертывания огромного числа микроспутников на околоземной орбите. Система задумана с тем, чтобы предоставить широкополосной доступ к интернету всему человечеству, в том числе и тем, кто живет в малонаселенных и труднодоступных местностях.

Media playback is unsupported on your device Ракета Falcon 9 Илона Маска приземлилась на воду

Приговор подростку, сбросившего мальчика с 10 этажа

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В Лондоне будет вынесен приговор Джонти Брейвери, который в августе 2019 года сбросил с балкона 10-го этажа лондонского музея "Тейт модерн" шестилетнего французского мальчика.

Мальчик упал на балкон пятого этажа. Он перенес сильное внутричерепное кровоизлияние и травму позвоночника и до сих пор двигается с трудом.

18-детний Джонти Брейвери, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра, признал себя виновным в декабре. Он сказал следствию, что сбросил мальчика, чтобы попасть в новости и чтобы про него рассказали по телевидению. Социальный работник, занимавшаяся с Брейвери, предупреждала годом ранее, что он собирается сделать нечто подобное. Ее предупреждение никто не услышал, сейчас пытаются разобраться, почему.

Тем временем родители пострадавшего французского мальчика говорят в соцсетях, что он медленно идет на поправку, уже может есть кашу, хотя еще не может пить или разговаривать.

ГРУ в Ирландии?

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Россия отправила шпионов в Ирландию, чтобы определить точное местонахождение подводных волоконно-оптических кабелей, соединяющих Европу и Северную Америку, пишет Times, ссылаясь на ирландскую полицию. Это вызывает подозрения, что Москва изучает слабые места этих кабелей, чтобы в будущем либо перехватывать проходящую по ним информацию, либо чтобы их просто перерезать.

Интерес России к трансатлантическим кабелям был замечен еще в 2015 году, когда американские военные обнаружили российские подлодки близ таких кабелей.

Полиция и вооруженные силы Ирландии считают, что в страну были засланы агенты ГРУ, которые также внимательно изучали порт Дублина.

Ирландия считается слабым звеном в системе западной обороны, среди прочего из-за того, что у нее практически нет эффективной контрразведки.

Фейк-искусство

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Известного британского художественного критика Джеймса Баттервика признали невиновным в клевете на организаторов выставки российского искусства в Италии в 2013 году, пишет Daily Telegraph. Баттервик заявлял, что практически все выставленные работы были подделками.

Итальянский судья постановила, что опыт 57-летнего критика дает ему право на свою точку зрения.

Организаторы выставили 61 картину, о существовании которых ранее не было известно, причем утверждалось, что это были произведения кисти Александра Родченко и Натальи Гончаровой.

В статье в The Art Newspaper Баттервик, специализирующийся на российском искусстве, назвал выставку в Мантуе абсолютным позором. По его словам, картины были поддельными, у произведений не было должной документации, никому неизвестны были ни их происхождение, ни где и когда они выставлялись в прошлом.

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Кто такая Нэнси Пелоси?

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Нэнси Пелоси - первая в истории США женщина на посту спикера Палаты представителей Конгресса и один из инициаторов процедуры импичмента Трампа. Она также и третий человек в США после Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

У нее пять детей и девять внуков, а в юности она всерьез рассматривала возможность ухода в монастырь, но потом передумала. В статье нашего корреспондента Кирилла Белянинова можно прочитать, почему Пелоси называют в Вашингтоне самым влиятельным политиком.

США: долой генпрокурора?

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Более 1100 бывших сотрудников американского минюста потребовали отставки генерального прокурора Уильяма Барра, который, как они считают, проявил предвзятость по отношению к одному из обвиняемых по делу о возможных связях Трампа с Кремлем. В воскресенье бывшие прокуроры опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что президент США Дональд Трамп и Уильям Барр нарушили принцип беспристрастности в деле Роджера Стоуна, бывшего политконсультанта и друга Трампа.

Стоуна арестовали в январе 2019 года по обвинению в даче ложных показаний по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Прокуратура порекомендовала приговорить Стоуна к 7 до 9 лет. Трамп в "Твиттере" резко раскритиковал рекомендацию, назвав возможный приговор "нечестным".

Элтон Джон расплакался на сцене

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Элтон Джон принес извинения своим поклонникам в Новой Зеландии за то, что ему пришлось отменить концерт в Окленде, так как из-за легкой пневмонии он потерял голос.

Певец расплакался прямо на сцене, поняв, что физически не может петь, несмотря на то, что ему оказывается медицинская помощь.

Загнивающий Запад. Что дальше?

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На прошедшей в выходные Мюнхенской конференции по безопасности в числе прочего обсуждали доклад, который его авторы назвали Westlessness. Мир становится все менее "западным", Запад раздирают внутренние противоречия, а сама идея либеральной демократии поставлена под вопрос.

Авторы доклада собрали воедино высказывания ведущих ученых, комментаторов и политиков о кризисе западной модели, его причинах и вероятных последствиях. Признав, что конец истории не настал и мир не перешел под знамена либерализма и демократии, они пришли к выводу, что проблемы не смертельны.

О кризисе западной либеральной мысли и об инструментах спасения, можно прочитать в статье нашего корреспондента Алексея Калмыкова.

Боуи не только музыкант

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Если вы не знали, что Дэвид Боуи был не только музыкантом, но еще и художником, обязательно стоит прочитать статью нашего культурного обозревателя Александра Кана, где он рассказывает, как Боуи создал пять шелкографий, вдохновением для которых стало его увлечение идеями, учением и практикой английского мистика, мага и оккультиста первой половины XX века Алистера Кроули.