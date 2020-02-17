На французский горнолыжный курорт снег завозят вертолетами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разгрузка снега на французском горном курорте

Около 50 тонн снега доставлены вертолетами в окрестности горнолыжного курорта Люшон-Сюпербаньер во французских Пиренеях и разбросаны по обнажившимся от необычайно теплой зимы склонам. Иначе курорт пришлось бы закрыть.

Снег, взятый с более высоких гор, разгрузили на трассах для детей и начинающих в течение 14 и 15 февраля.

На этой неделе в Пиренеях установилась температура выше +10 градусов.

Местный муниципалитет потратил на доставку снега пять тысяч евро, но дело того стоило считает его глава Эрве Пуно.

"Мы не планируем завалить снегом всю лыжную зону, но без этой операции нам пришлось бы закрыть значительную часть трасс, причем во время каникул, когда к нам приезжает наибольшее количество новичков и клиентов горнолыжных школ", - заявил он.

Протесты "зеленых"

Период школьных каникул в феврале и марте - традиционный высокий сезон на лыжных курортах Франции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При такой погоде на лыжах не покатаешься

Трассы должны оставаться открытыми, чтобы сохранить примерно 80 рабочих мест лыжных инструкторов, машинистов подъемников и присматривающих за детьми, говорит Эрве Пуно.

Но доставку снега уже раскритиковали "зеленые".

"Вместо того, чтобы приспосабливаться к глобальному потеплению, мы усугубляем проблему: проводим операцию, требующую затрат энергии и усиливающую это самое потепление. Это служит интересам элитных групп, которые могут [катание на горных лыжах] себе позволить. Все шиворот-навыворот!" - заявил в интервью французскому телевидению активист группы "Юропьен Эколожи" Бастьен О.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Малоснежная зима грозит местным жителям потерей работы

Эрве Пуно в ответ заметил, что переброска снега, возможно, и не была самым экологичным решением, но у местных властей не оставалось выбора.

Будущее многих пиренейских лыжных курортов сегодня под вопросом. Меньше снега - меньше гостей.

Курорт Ле Морти в этом месяце был вынужден временно закрыть трассы в разгар сезона, что привело к потерям для местной экономики.

От повышения температуры особенно страдают курорты, расположенные невысоко в горах.

По данным национальной службы погоды Meteo-France, минувший январь оказался самым теплым с 1900 года. Метеорологи связывают теплую погоду и малое количество выпавшего снега с глобальным изменением климата.