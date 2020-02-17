Вспышка коронавируса: на лайнере в Японии заболела россиянка, в Китае изолированы 60 млн человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На "Даймонд принцесс" коронавирусом заразились 355 человек

На круизном лайнере "Даймонд принцесс", который с 3 февраля стоит на карантине возле порта Йокогама в Японии, число заразившихся коронавирусом пассажиров достигло 355 человек. Это наибольшее число заразившихся за пределами Китая.

Среди пассажиров, у которых выявлен вирус, есть гражданка России, сообщило российское посольство в Японии. Отмечается, что она будет доставлена в больницу, где пройдет курс лечения.

Более 300 американским гражданам разрешили покинуть судно. 40 из них оказались заражены новым коронавирусом, и их уже отправили в японские больницы.

Остальные вылетели двумя самолетами из Токио в США, сообщил Госдеп. При этом у еще 14 человек вирус обнаружили во время перевозки, поэтому они находятся отдельно от остальных пассажиров, которым придется пройти двухнедельный карантин после прибытия в страну. Время, проведенное на "Даймонд принцесс", учитываться не будет.

Некоторые американцы решили остаться на круизном лайнере до конца двухнедельного карантина, который завершается 19 февраля.

О намерении эвакуировать своих граждан, оказавшихся на круизном лайнере, заявили Израиль, Канада и Австралия.

Что происходит в провинции Хубэй

Китайские власти ужесточили условия карантина для жителей провинции Хубэй - эпицентре эпидемии Covid-19, вызванной коронавирусом. 60 миллионам человек предписано не выходить из дома, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Правообладатель иллюстрации Reuters

В течение 16 февраля от коронавируса в Китае умерло 107 человек, при этом в субботу было зарегистрировано 139 смертей.

Всего с начала эпидемии в стране скончался 1771 человек. Власти сообщили, что количество заражений и смертей пошло на спад, и ситуация с распространением вируса находится под контролем.

В Хубээ лишь одному члену семьи разрешено покидать дом раз в три дня для покупки всего необходимого - еды, лекарств и предметов гигиены. Люди, живущие в крупных жилых комплексах, смогут это сделать через контролируемые пункты проверки.

Все предприятия и компании, за исключением аптек, гостиниц, продовольственных магазинов и поликлиник, будут закрыты. У покупателей и клиентов в обязательном порядке измеряют температуру.

На неопределенный срок запрещено пользоваться частным транспортом, включая автомобили, мотоциклы и велосипеды. Выезжать на дороги могут только служебные авто и экстренные службы - машины скорой помощи, пожарные автомобили и грузовики, доставляющие предметы первой необходимости.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Город Ухань практически опустел

В соседнем с Уханем городе Сяогань с населением 5 млн человек, где также инфицировалось большое количество людей, власти и вовсе запретили жителям покидать свои дома. Сообщается, что продукты и предметы первой необходимости будут доставляться на дом. Власти говорят, что все нарушители режима окажутся в изоляции на 10 дней.

В Пекине власти распорядились отправлять на обязательный двухнедельный карантин всех, кто возвращается в город. За неисполнение им может грозить наказание.

Как страдает бизнес

Для борьбы с вирусом центральный банк Китая решил дезинфицировать и некоторое время хранить поступающие банкноты, прежде чем снова вводить их в обращение.

Влияние коронавируса на бизнес уже сказывается на экономике таких стран, как Япония и Сингапур, которые оказались на грани рецессии. Это связано с тем, что эпидемия повлияла на приток туристов и каналы поставок.

После празднования китайского Нового года предприятия КНР должны возвращаться к работе, но из-за эпидемии этого пока не происходит, что может сказаться на производстве - от смартфонов до запчастей к автомобилям.