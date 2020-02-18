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Борода, хиджаб, родственники за границей - в лагерь на перевоспитание

О существовании в Китае "тайных лагерей", где "перевоспитывают" мусульман-уйгуров, в первый раз заговорили пару лет назад. Официальный Пекин в ответ утверждал, что речь идет лишь о перевоспитании экстремистов и профессиональной подготовке менее образованных слоев населения.

Би-би-си удалось ознакомиться с документом из Китая, в котором описывается, как именно решается судьба уйгуров и других мусульман Китая. В списке говорится, например, что в лагерь могут отправить кого-то, кто раньше носил хиджаб, или у кого раньше была борода. "Неблагонадежным" в глазах Китая может считаться тот, кто подал документы на загранпаспорт, или тот, кто нарушил строгие китайские законы о планировании семьи, и у кого много детей.

Китайские власти оправдывают свои действия в Синьцзяне, называя их частью программы быстрого реагирования на угрозу экстремизма.

Media playback is unsupported on your device Детсад за колючей проволокой: как в КНР из уйгуров делают китайцев

Миллиарды на борьбу с изменением климата

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Самый богатый челвоек в мире, основатель Amazon Джефф Безос пообещал пожертвовать 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. Деньги будут выданы исследователям, активистам и неправительственным организациям, занимающимся этим вопросом.

Состояние Безоса оценивается в 130 млрд долларов. Amazon многие критикуют за то, что грузовики и автомобили, доставляющие ее товары, увеличивают выбросы в атмосферу парниковых газов, что влияет на изменение климата. Безос обещает, что Amazon к 2040 году добьется нулевого баланса выбросов углерода в атмосферу.

ООН предупреждает о гуманитарном кризисе в Сирии, Асад сдаваться не собирается

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Кризис с беженцами в Сирии достиг невероятных размеров, признали в ООН. По ее оценкам, с начала наступления войск Башара Асада на провинцию Идлиб на северо-западе Сирии в декабре 2019 года, оттуда бежали около 900 тысяч человек, в основном женщины и дети.

"Лагеря переполнены, и людям, пережившим огромную травму, приходится спать под открытым небом при минусовых температурах. Чтобы согреть детей, матери жгут пластик, но грудные дети и малыши умирают от холода", - говорит заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. По его словам, в Идлибе обстреливаются медицинские учреждения, школы, закрыты многие больницы и клиники.

В Идлибе скопилось огромное количество беженцев. По данным гуманитарных организаций, в провинции сейчас находится около 3,5 млн гражданских лиц. Именно в Идлиб со всей Сирии ехали люди, не желающие жить под контролем сил Асада.

С начала декабря сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации ведут наступление на Идлиб, последнюю провинцию не под контролем сирийской армии. В понедельник сирийский президент повторил намерение продолжить борьбу за Идлиб до полного освобждения.

Коронавирус: что нового

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Из новостей о коронавирусе: число заболевших превысило 73 тысячи человек, умерли от инфекции 1872 человека.

В США прибыли два самолета с сотнями американских граждан, которые с 3 февраля находились в карантине на борту круизного лайнера "Даймонд Принцесс", стоящего близ Йокогамы. Один из самолетов с эвакуированными пассажирами приземлился в Калифорнии, другой в Техасе. Теперь им предстоит двухнедельный карантин в Америке. Заболевших на борту судна американцев отправили в японские больницы.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 80% случаев заражение лишь приводит к слабо выраженным симптомам и не представляет опасности. Как пишет Guardian, ВОЗ проанализировала 44 тысячи случаев заражения в провинции Хубэй и пришла к выводу, что, новый коронавирус 2019-nCoV менее опасен, чем остальные известные виды коронавирусов. Из проанализированных случаев более 80% выздоровели, у 14% были серьезные проблемы - от пневмонии, до затруднений с дыханием, 5% были в критическом состоянии, 2% скончались.

Американская Apple первой из компаний признала, что из-за перебоев с поставками из Китая в связи с эпидемией CoviD-19 выручка будет меньше, чем ожидалось. Эпидемия нанесла удар по сырьевым рынкам: как пишет Financial Times, цена на нефть сорта Brent за месяц упала на 10%, достигнув 57 долларов за баррель.

Media playback is unsupported on your device Умрет ли каждый 100-й зараженный вирусом, кто в группе риска и кто такие "суперспредеры"?

ЮКОС снова в суде

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Апелляционный суд в Нидерландах должен поставить точку в тяжбе между бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС и российским правительством.

В апреле 2016 года нидерландский суд отменил постановление суда низшей инстанции, согласно которому Россия должна была выплатить компенсацию Yukos Universal Limited в размере 50 млрд долларов. Международный арбитраж в июле 2014 года решил, что российские власти незаконно отобрали ЮКОС у его владельцев. Сумма компенсации была рекордной.

Решение суда во вторник должно быть окончательным. Новых слушаний не будет, суд лишь зачтет вердикт.

Что делать с бывшим лидером Каталонии?

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Суд в Бельгии постановит, можно ли экстрадировать в Испанию бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и одного из министров его тогдашнего правительства Тони Комина.

Испания предъявляет им обвинения в нарушении конституции страны, так как они организовали незаконный - с точки зрения Мадрида - референдум по вопросу о независимости Каталонии.

Адвокаты Пучдемона и Комина настаивают на том, что политики были избраны депутатами Европарламента, а значит пользуются иммунитетом. Суд должен решить, отменять ли выданный Испанией ордер на арест или отложить его исполнение до тех пор, пока оба перестанут быть евродепутатами. Вопрос об их иммунитете также рассматривается самим Европейским парламентом.

Плутону - 90 лет

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Во вторник исполняется 90 лет со дня открытия Плутона - далекого и загадочного мира, разительно отличающегося от всех остальных планет Солнечной системы.

Наш научный корреспондент Николай Воронин собрал к юбилею открытия ледяного карлика самые интересные и малоизвестные факты о Плутоне - На Плутоне можно увидеть сердце - и другие малоизвестные факты о планете

Все ополчились на Китай?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Экономическая мощь Китая тревожит многие страны

По следам прошедшей в выходные Мюнхенской конференции по безопасности мы посвятили в понедельник статью о кризисе западной либеральной мысли Запад задумался о рецепте "успешного загнивания". И вот что придумал.

А еще, как пишет в Washington Times журналист Дэниель Дрезнер, на конференции все с особой тревогой обсуждали Китай и рост его влияния. Тема Китая полностью заслонила другие важные темы. Порой казалось, продолжает обозреватель, что участники конференции пришли к выводу, что поддержание хороших трансатлантических отношений нуждается в общем враге, а Китай, с его активной и часто агрессивной внешней политикой хорошо просматривается в этой роли.

Хотя, пока не ясно, последуют ли за антикитайской риторикой какие-то конкретные шаги.

Евроугроза британским сосикам

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Брексит может нанести смертельный удар по производителям британских сосисок, пишет Times. Дело в том, что если не будет соглашения с Евросоюзом, то импорт переработанного мяса - сосисок, бургеров и так далее, в Европу может быть запрещен, так как для подобной торговли не будет законодательной базы.

На данный момент британские сосиски можно продавать по всей Европе, так как в Британии действуют европейские правила обеспечения безопасности производства пищевых продуктов. Но начиная со следующего года, если не будет заключено соглашение с Брюсселем, все мясные продукты должны будут сопровождаться санитарным свидетельством для экспорта.

В противном случае, продукты общей стоимостью примерно 17 миллионов фунтов стерлингов не смогут пересекать границы ЕС.

Но этого может быть недостаточно, так как подобного европейского сертификата не существует, так как Европа не импортирует неприготовленные (сырые) мясные изделия, и Брюссель не обязан придумывать новые правила.

Это искусство или уже нет?

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Можно ли считать искусством то, что сделал Павленский в Париже, - напомним, российский художник-акционист опубликовал порнографическое видео с французским политиком Бенжаменом Гриво, вынудив того снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.

Наш культурный обозреватель Александр Кан задал этот вопрос нескольким арт-экспертам.

Кейт о гипнородах, раннем развитии и материнстве

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Жена принца Уильяма Кейт - мама трех детей и уже давно занимается проблемами раннего развития ребенка. Герцогиня Кембриджская Кейт выступила в подкасте Happy Mum Happy Baby, где откровенно рассказала о том, как она сама переносила беременности, как ей помогли гипнороды и в чем трудности материнства. На вопрос, испытывала ли она сама чувство материнской вины, Кейт ответила:

"Конечно, все время. Я не знаю никого, кто бы не испытывал этого. Если кто-то говорит, что "нет", то это неправда. Даже сегодня утром - я не стала отвозить их в школу, поскольку мне нужно было сюда, и Джордж с Шарлоттой закричали: "Мам, почему ты нас сегодня в школу не отвозишь?" Так что это постоянный фон, и я все время слышу это же самое от молодых мам, даже тех, кто не должен совмещать работу с воспитанием детей… Всегда есть что-то… Мне кажется, это начинается сразу, с момента рождения ребенка".

Подробнее о советах Кейт можно почитать в статье Катерины Архаровой Герцогиня Кембриджская: о гипнородах, материнстве и чувстве вины.

Пять лет назад хирург Александр Данилюк был единственным врачом в осажденном Дебальцево. Он оперировал украинских военных прямо в окопах. Спустя долгое время он встретился со своим последним пациентом с фронта.

Media playback is unsupported on your device "Дебальцевский котел": военный хирург встречает своего последнего пациента

Бои за Дебальцевский железнодорожный узел стали одними из самых ожесточенных за все время конфликта в Донбассе. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов из самопровозглашенной ДНР. Москва обвинения отрицает.