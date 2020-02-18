Киев сообщил о резком обострении ситуации на линии разграничения в Донбассе

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Пророссийские вооруженные формирования в Донбассе атаковали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины.

"Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении штаба.

По информации украинских военных, противник перешел к активным наступательным действиям и предпринял попытку продвижения через линию разграничения.

Сообщается, что есть погибшие, но их число украинские военные не уточняют.

В самопровозглашенной Луганской народной республике утверждают, что вооруженные силы Украины обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населённых пункта ЛНР.

Как сообщили Интерфаксу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 18 февраля в период с 06:00 до 09:00 зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня с направления подконтрольных Украине населенных пунктов: Кряковка, Крымское, Новотошковское, Орехово по территории ЛНР в направлении населенных пунктов: Смелое, Сокольники, Донецкий, Голубовское.

В представительстве ЛНР в СЦКК отметили, что обстрелы с украинской стороны велись с применением запрещенного минскими соглашениями крупнокалиберного вооружения.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, что для него лично война на Украине окончена.

"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну. Это наша территория. Приблизительно, знаете, когда говорят: а когда Крым будет украинским? А он и был", - сказал Зеленский.

За день до этого сообщалось о телефонном разговоре, который провели Зеленский и президент России Владимир Путин.

Как сообщала пресс-служба Зеленского, президенты обсуждали выполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Париже в декабре прошлого года, а также подготовку к следующему саммиту лидеров "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).

Они акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся в Донбассе и России, говорилось в сообщении. Также стороны договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы в Минске, сообщил офис Зеленского.

В Кремле же тогда сообщали, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, и в ходе него обсуждались различные аспекты украинского конфликта. Путин акцентировал важность полной и безусловной реализации минских договоренностей и "прямо поставил вопрос" о намерении Киева их выполнять.