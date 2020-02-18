Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Судья отклонила почти все ходатайства защиты - в том числе о том, чтобы отпустить Баршая из "аквариума" в зале суда

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно студента Московского авиационного института Андрея Баршая. Баршай - единственный находящийся под стражей фигурант "московского дела", которому еще не был вынесен приговор. Ему грозили три с половниной года колонии.

Баршая обвинили в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции протеста в центре Москвы, которая прошла 27 июля прошлого года. По версии следствия, 21-летний студент МАИ с разбега толкнул росгвардейца в спину. Сам он, выступая с последним словом в суде, извинился перед росгвардейцем. Гособвинитель просил для него три с половиной года колонии общего режима.

Суд в итоге признал Баршая виновным в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Судья Татьяна Изотова пришла к выводу, что Баршай с целью воспрепятствования законной деятельности бойцов Росгвардии, "реализуя внезапно возникший преступный умысел и осознавая общественную опасность своих деяний", разбежался и правым плечом нанес одному из бойцов удар в спину, причинив ему физическую боль.

У суда не нашлось оснований не доверять показаниям потерпевшего, а показаниям самого Баршая суд поверил лишь в той части, в которой они не противоречили аргументам обвинения. "Виновность подсудимого не подлежит сомнению", - решила судья, прежде чем объявить об условном сроке для Баршая.

При назначении наказание суд учел характер степени общественной опасности, а также то, что Баршай впервые судим, имеет положительные характеристики и извинился перед потерпевшим.

Он был освобожден из-под стражи в зале суда под восторженные крики публики. Пристав снял с Баршая наручники под оглушительные аплодисменты.

Что известно о Баршае?

Судебный процесс занял всего два дня и поначалу не сулил ничего хорошего тем, кто поддерживал Баршая. Судья Изотова отклонила почти все ходатайства защиты и сняла большую часть вопросов адвокатов к потерпевшему и свидетелям обвинения.

Студент был задержан в октябре в рамках второй волны арестов, связанных с летними акциями протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Он был помещен в СИЗО.

Баршая направляли на психиатрическую экспертизу. Защита студента заявляла, что в изоляторе на него оказывали давление. Адвоката Мансур Гильманов говорил, Баршая поместили в камеру к ранее судимым, которые "в шутливой форме обсуждали изнасилования".

Студенты МАИ вели кампанию в поддержку Баршая. На момент задержания он учился на третьем курсе и после ареста взял академический отпуск.

Мать Баршая рассказывала, что ее сын "немножко повернут на физике": "Мечта его - заниматься теоретической физикой, наукой. Поступил в МИФИ, его отчислили по неуспеваемости за один несданный экзамен. Это его так встрясло, что в МАИ у него нет ни одной четверки, одни пятерки".

Выступая в суде, Елена Баршай говорила, что ее сын со своей стипендии помогал студентам, которые учатся на платном отделении. Кроме того, по ее словам, он бесплатно готовил отстающих к экзаменам и преподавал в специализированной школе при МАИ. Баршай помогал и младшему брату-школьнику, который готовится к ЕГЭ.

"У нас больше нет радости. Мы покупали мороженое, покупали пирожные, пытались комедии смотреть - не помогает, - описывала Елена Баршай жизнь после ареста сына. - Младший ребенок закрылся, я не знаю, как к нему подступиться. У Вовки тройки теперь".

В интервью "Радио Свобода" Баршай рассказывал, что регулярно принимал участие в акциях протеста.

"Я выходил для того, чтобы обозначить свою гражданскую позицию, - рассказывал студент. - Выходил весной на акцию поддержки политзаключенных, на митинг против блокировки Telegram".

За что его судили?

После задержания Баршая обвинили в том, что он с разбега толкнул сотрудника Росгвардии в спину во время акции 27 июля.

Произошла эмоциональная вспышка. Чтобы остановить избиения, я разбежался и толкнул сотрудника плечом Андрей Баршай, студент МАИ

Потерпевшим по делу оказался боец Росгвардии Александр Козлов, фигурировавший в этом статусе и в других делах, возбужденных по итогам летних протестов.

Эпизод с участием Козлова произошел на пересечении Рождественки и Театрального проезда. В нем участвовали сразу несколько фигурантов "московского дела" - Евгений Коваленко, Егор Лесных, Максим Мартинцов (получили реальные сроки лишения свободы), а также Александр Мыльников и Емельянов (им назначили условные сроки).

Подсудимые и адвокаты рассказывали, что потасовка между бойцами Росгвардии и протестующими началась с того, что росгвардейцы вклинились в толпу. После этого, как следуют из многочисленных видеозаписей, сотрудники Росгвардии начали жестко задерживать людей, а несколько участников акции пытались оттащить их - среди них оказался и Баршай.

Накануне в суде зачитали личную переписку Баршая с его отцом - это было одним из доказательств обвинения. Из нее следует, что 27 июля студент отправил абоненту "Батя" сообщение: "Со мной все хорошо, в паре с одним челом спасли парня от фашистов с дубинками".

Во время суда Баршай не отрицал, что действительно толкнул Козлова в спину.

"Обстановка была эмоционально накаленная, стрессовая, - описывал ситуацию Баршай. - Мне очень тяжело переносить вид какого-либо насилия, несправедливости, я человек в этом плане чувствительный и даже несколько впечатлительный… Произошла эмоциональная вспышка. Чтобы остановить избиения, я разбежался и толкнул сотрудника плечом".

Себя самого Баршай описывал как человека "совестливого, чувствительного, ранимого, который в конфликтах не приемлет никакого метода, кроме как дипломатического".

Пострадавший Козлов в суде заявил, что из-за толчка "был вынужден сделать шаг вперед". На прямой вопрос о том, испытал ли он боль от удара, он ответил, что "просто не ожидал" толчка.

"Я думаю, каждый может оступиться", - отвечал Козлов на вопрос адвоката защиты Светланы Байтуриной о том, насколько строгим должно быть наказание для Баршая. В прениях он попросил судью ограничиться условным сроком.

Еще до начала процесса Баршай написал Козлову письмо с извинениями, которое цитировали в суде. "Я человек по натуре совсем не агрессивный и даже наоборот. И мне очень жаль, что 27 июля случилось то, что случилось", - писал студент.

Свои извинения студент лично повторил в своем последнем слове в суде.

"Александр Алексеевич, я хотел бы извиниться за свой поступок, я был не прав. Также я хотел бы добавить , что за прошедшие четыре месяца заключения я много вещей потерял в жизни. А то, что я приобрел, внушает мне самому страх. У нас тюрьмы не лечат, а калечат. И мне страшно за себя", - сказал он.

Вину Баршай не признал, хотя не оспаривает фактические обстоятельства случившегося 27 июля.

Как проходил процесс

Процесс по делу Баршая уложили всего в два дня. Его вела 32-летняя судья Наталья Изотова, которая еще пять лет назад работала секретарем в Мосгорсуде. За работу в этот период ее лично хвалила глава Мосгорсуда Ольга Егорова, попросившая назначить Изотову мировой судьей. Уже в 2017 году та перешла на работу в Мещанский суд Москвы.

Работой Изотовой на процесс остались недовольны защитники Баршая - Светлана Байтурина и Григорий Червонный. Судья отказала юристам в большинстве ходатайств. Например, просьбу о повторном просмотре видеозаписи Байтурина заявляла шесть раз подряд. До этого суд изучил лишь секунду ролика. Судья Изотова в итоге шесть раз отказала в удовлетворении ходатайства.

Не стала Изотова удовлетворять и ходатайство о признании недопустимыми некоторых доказательств. Как утверждала защита Баршая, следственные действия, касающиеся студента, начали проводить задолго до его ареста. Прокурор и судья не увидели в этом ничего противозаконного.

До начала суда защита Баршая устроила эксперимент, предложив статистам в бронежилетах толкать друг друга, чтобы проверить, может ли это вызвать боль. Приобщать результаты этого эксперимента к делу Изотова отказалась, хотя самих статистов в итоге допросили в суде - выступая с трибуны, они сообщили суду, что никакой физической боли не испытали.

Изотова в первый день процесса неоднократно прерывала защиту во время допроса росгвардейца Козлова и свидетелей защиты, снимая большинство вопросов юристов к свидетелям. Большая часть вопросов прокурора не вызвала у нее никаких вопросов.

На действия судьи адвокаты неоднократно заявляли возражения, которые по правилам должны вноситься в протокол. Изотова вносить их отказывалась. Для того, чтобы приобщить их, понадобилось отдельное ходатайство адвоката Червонного, который заявил о том, что право Баршая на защиту нарушено. Лишь после этого судья согласилась добавить возражения в протокол, но уточнила, что "не принимает их".

Под конец первого дня процесса судья Изотова даже удалила из зала мать Баршая за эмоциональную реакцию на действия суда. Вслед за ней его покинул и отец подсудимого.

Решение судьи об условном сроке зал встретил продолжительными аплодисментами.