"Бойскауты Америки" подали на банкротство, чтобы найти деньги на выплаты жертвам педофилов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В рядах "Бойскаутов Америки" состоят более 2 млн детей

"Бойскауты Америки" (BSA) - самая массовая молодежная организация в США - подает иск о банкротстве, чтобы собрать деньги для выплат жертвам сексуального насилия.

Более 800 бывших скаутов подали судебные иски, обвинив организацию в неспособности предотвратить растление и сексуальные домогательства со стороны взрослых вожатых и отсутствии должного отбора людей для работы с детьми.

На время процедуры банкротства рассмотрение всех гражданских исков приостанавливается. К процедуре банкротства из-за многомиллионных исков жертв сексуального насилия уже прибегли несколько некоммерческих структур в США, включая Католическую церковь и национальную федерацию спортивной гимнастики.

В "Бойскаутах Америки" состоит более 2 млн детей и подростков в возрасте от 7 до 20 лет, около миллиона взрослых работают на добровольной основе вожатыми и советниками. Однако в последнее время численность и авторитет организации, действующей уже более 100 лет и послужившей примером для пионерской организации в большевистской России, падают.

"Бойскауты Америки" серьезно беспокоятся о всех жертвах насилия и искренне приносят извинения каждому, кто пострадал во время мероприятий и походов скаутов. Мы возмущены тем, что отдельные люди воспользовались нашими программами, чтобы причинить вред невинным детям", - заявил руководитель организации Роджер Мосби.

Адвокаты истцов, некоторые из которых были бойскаутами еще в 70-х годах прошлого века, назвали происходившее в скаутских походах и лагерях растление секс-трафиком. "Это была самая большая педофильская сеть на Земле", - заявил в августе прошлого года юрист Тим Коснофф, представляющий жертв. В большинстве случаев насилие над мальчиками совершали взрослые волонтеры-вожатые.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Бойскауты Америки" были основаны 110 лет назад. Сейчас это самая крупная некоммерческая детская организация США (на фото - скульптура возле штаб-квартиры организации в Техасе)

Один из истцов утверждает, что один из вожатых насиловал его сотни раз.

Интересы жертв представляет альянс из трех юридических фирм. Адвокаты утверждают, что руководство "Бойскаутов Америки" в течение десятилетий предоставляло "хищникам-педофилам" доступ к детям, прекрасно зная, что происходит.

В BSA в ответ на запрос Би-би-си заявили, что стараются поддержать жертв, оплачивают психотерапевтическую и медицинскую помощь, и что как только они узнали от юристов об исках, то обратились в полицию и прокуратуру, передав информацию о 120 случаях насилия.

Процедура банкротства в соответствии с главой 11 американского Кодекса о банкротствах позволит "Бойскаутам Америки" собрать средства для выплаты компенсаций жертвам и не тратить их на оплату судебных издержек.

BSA представила опись имущества общей стоимостью в 10 млрд долларов и финансовые обязательства на сумму в 1 млрд долларов, сообщили СМИ.

"Мы понимаем, что невозможно изменить трагические события, которые уже произошли, и страдания жертв, но процесс банкротства с созданием специального траста позволит выплатить достойную компенсацию всем пострадавшим, при этом сохраняя важную миссию "Бойскаутов Америки", - сказано в официальном заявлении Мосби.

Организация имеет советы-филиалы и "скаутские войска" в 261 городе и владеет земельными угодьями во многих штатах, сообщает Wall Street Journal.

Банкротство центрального руководства не отразится на финансах этих местных отделений.

Бойскауты Америки - кто они?

Одна из крупнейших некоммерческих детско-юношеских организаций в США

Год основания - 1910

Около 2,2 миллионов членов

Президентами этой скаутской организации в разное время были экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон и экс-министр обороны Роберт Гейтс