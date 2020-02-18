От коронавируса чаще всего умирают пожилые люди, выяснили китайские ученые

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Чаще всего - в 14,8% случаев - умирают пациенты старше 80 лет

Власти Китая опубликовали первые результаты подробного исследования более 44 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Это самая масштабная научная работа об эпидемии с момента ее начала.

Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (КЦКП), у более чем 80% пациентов болезнь проходит в легкой форме, а больше всех рискуют заразиться люди с хроническими заболеваниями и пожилые.

В исследовании отмечается, что высокому риску заражения подвержены также медицинские работники.

Во вторник от коронавируса скончался директор больницы в Ухане Лю Чжимин. Ему был 51 год. Он один из самых высокопоставленных медработников, умерших в результате эпидемии.

Город Ухань находится в провинции Хубэй, ставшей очагом заражения. По информации КЦКП, в этом регионе летальным исходом заканчиваются 2,9% случаев заражений, а в других районах страны - 0,4%. В целом смертность от коронавируса составляет 2,3%.

По данным на 18 февраля, в Китае заболели 72436 человек, умерли 1868. Власти сообщили о 98 новых летальных случаях и 1886 случаях заболевания за прошедший день; из них 93 смерти и 1807 заражений приходятся на Хубэй.

Более 12 тыс. человек выздоровели, заявили китайские власти.

Что понятно из исследования?

Результаты исследования были опубликованы в Китайском эпидемиологическом журнале. Его авторы рассмотрели 44672 подтвержденных случаев заболеваний в Китае - по данным на 11 февраля.

Уровень смертности от коронавируса в Китае

Работа в целом подтверждает предыдущие наблюдения о вирусе и течении болезни. Согласно полученной информации, у 80,9% заразившихся болезнь проходила в легкой форме, у 13,8% - в тяжелой и лишь у 4,7% - в критической. Число смертельных исходов невелико, но оно вырастает среди людей старше 80 лет.

Выяснилось, что мужчины умирают чаще (в 2,8% случаев), чем женщины (1,7% случаев).

Исследование также выявило, какие из существующих болезней повышают риск летального исхода. На первом месте здесь сердечно-сосудистые заболевания, затем следуют диабет, хронические респираторные заболевания и гипертония.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У детей не было зарегистрировано смертельных случаев

Говоря о риске, которому подвергаются медики, авторы отмечают, что у 3019 работников сферы здравоохранения были обнаружены симптомы заболевания, окончательно присутствие вируса было подтверждено у 1716 из них. На 11 февраля скончались 5 человек.

С 13 февраля Китай начал включать в статистику не только пациентов, у которых на основе анализа нуклеиновых кислот точно диагностирован коронавирус, но всех людей с характерными симптомами и признаками легочной инфекции.

О чем это говорит?

Исследование пришло к выводу, что пик эпидемии пришелся на 23-26 января, после чего началось снижение вплоть до 11 февраля.

В документе говорится, что снижение количества новых заражений может свидетельствовать о действенности таких методов, как изоляция целых городов, активное распространение в СМИ важной информации (например, о том, что нужно правильно мыть руки, использовать маски и обращаться за помощью при недомогании) и мобилизация групп быстрого реагирования.

Авторы предупреждает, что в связи с возвращением людей из длительных отпусков Китаю необходимо подготовиться к возможности нового роста заражений.

В ответ на эпидемию Китай закрыл Ухань - крупнейший город в Хубэе - и всю провинцию в целом, также было в целом ограничено передвижение по стране.

Что происходит с круизными лайнерами?

Вирус распространился за пределы материкового Китая. Случаи заражения обнаружили в нескольких странах и на двух круизных лайнерах.

"Даймонд принцесс" находится на карантине с 3 февраля в порту японского города Йокогама после того, как коронавирус был диагностирован у одного из пассажиров. Из 3700 пассажиров заболели 450.

США, Канада, Австралия, Британия, Израиль и Гонконг начали эвакуацию своих граждан с лайнера. Во вторник к ним присоединилась Южная Корея.

Посольство России сообщило о еще одном заразившемся россиянине на борту круизного лайнера. Отмечается, что вирус был диагностирован у супруга россиянки, у которой предполагали наличие covid-19.

"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни - без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава", - говорится в сообщении.

Коронауирусом также заразились двое находящихся на "Даймонд принцесс" британцев. Всего на борту судна 74 гражданина Великобритании. Министерство иностранных дел Британии заявило, что изучает возможность отправки самолета, чтобы доставить их на родину, ожидается, что эвакуация состоится в ближайшие два-три дня.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На борту "Даймонд принцесс" в карантине находятся примерно 3700 человек

Несколько портов в Азии отказались принимать другой круизный лайнер - "МС Вестердам", опасаясь, что на нем могут находиться зараженные.

В итоге после того, как выяснилось, что коронавирус на борту никому не диагностировали, судну разрешили зайти в порт Сиануквиль в Камбодже, где пассажиров лично встретил премьер страны Хун Сен. В карантин не поместили никого.

Однако несколько дней спустя у одной из находившихся на круизном лайнере женщин диагностировали заболевание после ее прибытия в Малайзию. Сейчас идет поиск пассажиров, которые с тех пор отправились в разные страны - от Малайзии и Таиланда до США и Канады.

Некоторые страны заявили, что не станут принимать иностранцев, которые были на борту судна.

На борту "МС Вестердам" по-прежнему находятся 255 пассажиров и 747 члена команды. Более 400 пассажиров были доставлены в одну из гостиниц Пномпеня, где они будут ожидать результатов анализов.