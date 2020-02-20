Спецоперация или "ничего необычного"? Путин рассказал об отставке Медведева

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Путин уверяет, что Медведев заранее знал о своем уходе с поста премьера

Владимир Путин в новом видеоформате рассказал о том, как принималось решение об отставке Дмитрия Медведева и назначении Михаила Мишустина. Мишустина никто не предлагал, были другие четыре кандидата - эти и другие главные моменты интервью в пересказе Би-би-си.

Российский президент выступил в новом формате. Он отвечал на вопросы обозревателя ТАСС Андрея Ванденко в неформальной обстановке, интервью было смонтировано для соцсетей, а на сайте агентства появилось несколько трейлеров проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Один из них начинается с шутки журналиста: "Из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство". "Смешно", - улыбается в ответ Путин. В соцсетях это уже сравнивают с интервью Юрия Дудя в YouTube.

Больше всего, судя по всему, Ванденко интересовала отставка правительства Дмитрия Медведева. Еще одни кадры из записанного под бодрую музыку трейлера: "А кто знал [о готовящейся отставке]?" "Я знал", - усмехается Путин.

СМИ опубликовали выдержки из интервью, прежде чем оно появилось "на всех площадках ТАСС", как говорилось в ролике. Вот ключевые моменты.

Интервьюер сравнил отставку кабинета Медведева со спецоперацией. Путин не согласился с такой формулировкой, однако не стал уточнять, кто кроме него и Медведева заранее знал о ней. "А когда вы решение приняли?" - спросил журналист. "Не скажу" - ответил президент. А когда журналист сказал, что формирование нового правительства также вызвало ощущение поспешности, Путин парировал: "А зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется?"

"Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране? - добавил он. - Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год".

Но знал ли сам Медведев? Из ответа Путина следует, что да. "У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали, - сказал он. - Заранее обсуждали, и [Медведев] в курсе был того, что происходит".

Почему у журналиста возник этот вопрос? Возможно, потому что ранее агентство Блумберг писало, что Медведев за трое суток до послания президента Владимира Путина не знал об отставке правительства и планах президента назначить руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина новым премьером.

О том, что для Медведева отставка его правительства стала неожиданностью, писали и "Ведомости", а "Коммерсант" выдвигал версию о том, что Медведев ушел из-за того, что был сторонником другой реформы политической системы.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/POOL/TASS Image caption Медведев объявил об отставке правительства почти сразу после послания президента Федеральному собранию. После послания у них состоялся разговор с глазу на глаз.

Следующий вопрос - о спешке с созданием поста зампреда Совета безопасности России для ушедшего в отставку Медведева. Путин опять не согласился с такой постановкой вопроса. "Ну почему в спешном? Приняли закон", - сказал он, добавив, что "ничего в этом необычного нет". Не согласился он и с идеей лидера ЛДПР Владимира Жириновского приравнять эту должность к посту вице-президента.

"Нет. Потому что вице-президент - это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей, - сказал президент России. - Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель".

Испортились ли отношения Путина с Медведевым? Опять же нет, уверяет он, тандем не распался. "Да ничего не распалось, - заявил Путин. - Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем". "Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно", - добавил Путин.

Почему Мишустин сменил Медведева, а не кто-то другой? Отвечая на этот вопрос, Путин сообщил новость - по его словам, было четыре кандидата (хотя точное их число он вспомнил не сразу).

"Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было", - рассказал Путин. Кем было предложено, он почему-то не уточнил.

"Мишустина никто не называл. Кроме меня", - повторил Путин.

Чем же он хорош? Путин похвалил его за работу на посту руководителя Федеральной налоговой службы.

"Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию [ФНС], в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области". "Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей", - добавил он.

Рассуждая о том, чего он ждет от правительства Мишустина, Путин повторил свою мантру о том, что у кабинета министров нет ни минуты на раскачку для реализации его нацпроектов. Ранее Би-би-си подсчитала, что до этого Путин использовал это выражение не менее 14 раз.

"Это все люди грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку", - сказал в этот раз Путин.

Одним из первых вопросов, который задал Ванденко, судя по появившемуся в YouTube полному видео интервью, был о здоровье. "Не дождетесь", - усмехнулся в ответ Путин.