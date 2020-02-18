Спасает ли неприкосновенность? Президентов каких стран отправляли под следствие

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Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию России сообщила, что внесет в основной документ поправки о неприкосновенности экс-президента. Там сообщили, что такая мера - "конституционная гарантия независимости" деятельности бывшего президента на посту главы государства.

В то же время позднее член рабочей группы Павел Крашенинников уточнил, что в Конституции планируется прописать и механизм лишения бывшего президента такой неприкосновенности в случае, если есть основания обвинить его в госизмене или совершении тяжкого преступления, подтвержденного Верховным судом.

Сейчас неприкосновенность экс-президента закреплена принятым в 2001 году федеральным законом. Согласно документу, прекративший свои полномочия глава государства не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период президентства. Его не могут задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или досмотру по делу, связанным с исполнением им полномочий президента.

При этом бывший президент и сейчас может быть лишен неприкосновенности, если в отношении него возбуждено дело о тяжком преступлении. Согласие на лишение неприкосновенности дают Госдума и Совет Федерации. Такую же процедуру, согласно 91-й статье Конституции, сейчас можно применить и к действующему президенту.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, предложившая внести в основной закон изменения, закрепляющие неприкосновенность бывших президентов, считает, что это будет гарантировать его независимость во время исполнения своих президентских обязанностей.

Русская служба Би-би-си вспоминает, кто из бывших первых лиц государства попадал под следствие после прекращения президентских полномочий.

Николя Саркози, Франция

В октябре этого года над бывшим президентом Франции начнется суд по обвинениям в коррупции и попытке получить секретную информацию от судьи. Это первый в истории страны экс-президент, который предстанет перед судом по обвинению в коррупции.

Другого бывшего президента Франции Жака Ширака в 2011 году признавали виновным в растрате и неправомерном расходовании государственных средств во время пребывания в должности мэра Парижа. Его приговорили к двум годам условно.

Саркози занимал пост главы государства с 2007 по 2012 год. Уже спустя месяц после окончания его президентских полномочий с него была снята неприкосновенность. С тех пор в отношении бывшего президента провели ряд расследований по обвинениям в коррупции, мошенничестве и нарушениях в финансировании кампании.

Основное расследование касалось незаконного финансирования его предвыборных кампаний в 2007 и 2012 годах. Следователи подозревают, что в ней принимали участие экс-лидер Ливии Муаммар Каддафи, а также совладелица L'Oreal Лилиан Бетанкур.

Сейчас Саркози также обвиняют в том, что, по версии следствия, он предложил судье Гилберту Азиберту повышение в обмен на информацию о том, как идет расследование по делу о финансировании его кампании со стороны Бетанкур.

Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози и его адвоката Тьерри Херцога. Адвокаты Саркози утверждают, что следователи превысили свои полномочия, прослушивая разговоры с Херцогом в период с сентября 2013 года по март 2014 года, и нарушили права, которые имеют адвокат и его клиент.

Сам Саркози отрицает предъявленные ему обвинения.

Алмазбек Атамбаев, Кыргызстан

В июне 2019 года парламент Кыргызстана лишил экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности "за факты превышения должностных полномочий в период пребывания у власти".

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Атамбаев был вызван на допрос в качестве свидетеля по расследованию дел о коррупции и незаконном обогащении при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по делу о досрочном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев дважды отказался приезжать на допрос, опасаясь ареста. В итоге он был задержан в своей резиденции в селе Кой-Таше после двухдневного вооруженного противостояния с его сторонниками, в котором пострадали 175 человек, а один спецназовец погиб.

Атамбаева арестовали и предъявили обвинения по 14 пунктам - от превышения полномочий и незаконного обогащения до убийства, захвата заложников и организации массовых беспорядков. Прокуратура арестовала почти все имущество бывшего президента и его родственников - 135 единиц, включая собственность оппозиционного телеканала "Апрель" и мечети, построенной Атамбаевым. Позже с 20 объектов недвижимости арест сняли.

В ноябре прошлого года над бывшим президентом начался суд по обвинению в незаконном освобождении Азиза Батукаева. Сам Атамбаев отказался участвовать в процессе. Он называет выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Роберт Кочарян, Армения

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Роберт Кочарян был президентом Армении в течение 10 лет - с 1998 по 2008 год.

Специальная следственная служба в июле 2018 года предъявила ему обвинение в насильственном свержении конституционного строя. Главный пункт обвинения касается ввода армейских подразделений в Ереван в 2008 году, незадолго до окончания полномочий Кочаряна. Следствие считает, что его действия привели к гибели 10 человек в последовавших беспорядках.

Помимо свержения конституционного строя, Кочаряну также инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Это обвинение последовало за интервью предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, утверждавшей, что она давала взятки различным должностным лицам, включая президента.

Кочаряна арестовали в июле 2018 года, но спустя месяц освободили из-под стражи. Затем в декабре 2018 года Кочаряна снова арестовали, но в мае 2019 года освободили под залог и поручительство лидеров Нагорного Карабаха.

В июне его арестовали еще раз: апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения бывшему президенту. С тех пор он остается под стражей.

Сам Кочарян настаивает, что его дело политически мотивировано. Следующее заседание по его делу назначено на конец февраля.

Мухаммед Мурси, Египет

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Первый демократически избранный глава государства в истории Египта управлял страной немногим более года. Он пришел к власти в результате протестов 2011 года, будучи основным кандидатом от организации "Братья-мусульмане" (признана террористической в России).

Однако вскоре в Египте начались выступления против политики президента Мурси. Египетская оппозиция обвинила его в монополизации "Братьями-мусульманами" власти, его также упрекали в неисполнении своих предвыборных обещаний и неумелом управлении страной. По мнению его критиков, это привело к экономическому и политическому кризису в Египте.

Вслед за этим египетская армия отстранила Мурси от должности и запретила выезд из страны.

Мурси был арестован, в отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел. Его признали виновным в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца "Аль-Иттихадия" в 2012 году, а также в организации побега из тюрьмы лидеров "Братьев-мусульман".

В 2015 году Мурси вынесли смертный приговор по делу об участии в массовых беспорядках и организации побега заключенных из тюрьмы во время восстания в 2011 году, которое привело к свержению режима Хосни Мубарака. Побег сопровождался убийствами полицейских и сотрудников тюремной охраны.

Кроме того, в 2016 году Мурси получил пожизненный срок по делу о шпионаже в пользу иностранных государств и терроризме. Позже приговоры отменили, направив дело на новое рассмотрение. В 2019 году Мурси умер во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Пак Кын Хе, Южная Корея

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Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе в 2018 году получила 25 лет тюрьмы. Ее также обязали выплатить штраф в 17,8 млн долларов.

Коррупционный скандал, разразившийся в Южной Корее 2016 году, был связан с ее близкой подругой Чхве Сун Силь, которая не занимала официальных должностей, но использовала свою тесную дружбу с президентом для вымогательства денег у крупных компаний (например, Samsung и Lotte) в обмен на политическое покровительство.

На улицах Сеула и других городов стали проходить многотысячные митинги с требованием отставки президента, рейтинг президента упал до 5%. В декабре 2016 года парламент проголосовал за импичмент президента.

В марте 2017 года Пак Кын Хе арестовали, а в 2018 году признали виновной в коррупции, злоупотреблении полномочиями, растрате государственных средств, передаче секретной информации посторонним и вмешательстве в парламентские выборы 2016 года.

Мишел Темер, Бразилия

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В марте прошлого года сотрудники Федеральной полиции Бразилии арестовали экс-президента Мишела Темера по подозрению в коррупции. Он стал третьим президентом Бразилии, обвиненным во взяточничестве. Ранее подобные обвинения выдвигались против Дилмы Русеф и Луиса Инасиу Лула да Силва.

Темер является фигурантом сразу нескольких громких дел о коррупции в Бразилии. Одно из них касается указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи считают, что президент мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.

Следствие также предполагает, что Темер, будучи президентом, получил взятку в размере 1 млн реалов (более 260 тысяч долларов) через доверенных лиц за заключение контрактов при строительстве атомной электростанции "Ангра-3". Обвиняют экс-президента также в руководстве преступной организацией, занимавшейся коррупцией. Мишел Темер все обвинения отрицает.

В прошлом году политика отправили под подписку о невыезде и запретили общаться с другими подозреваемыми. Суд арестовал имущество экс-главы государства и конфисковал его загранпаспорт. Расследование дела пока не закончено.