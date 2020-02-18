Еще один развод в королевской семье. Племянник королевы разводится после 26 лет брака

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Граф и графиня Сноудон в октябре 2017 г.

Племянник королевы Елизаветы II граф Сноудон и его супруга Серена, графиня Сноудон, решили развестись по обоюдному согласию. Об этом сообщил представитель четы Сноудонов.

Дэвид Армстронг-Джонс, носящий титул графа Сноудона, является сыном покойной принцессы Маргарет, родной сестры королевы Елизаветы, и фотографа Энтони Армстронга-Джонса.

Супруги Сноудон провели в браке 26 лет, у них двое детей.

Объявление об этом было сделано спустя меньше недели после того, как стало известно о разводе внука королевы Питера Филипса с женой Отэм.

"Граф и графиня Сноудон достигли обоюдного согласия о том, что их брак подошел к концу и они будут разводиться. Они попросили прессу уважать право на личную жизнь как их самих, так и их семьи", - сказано в официальном заявлении супругов, обнародованном в понедельник.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Граф и графиня Сноудон с дочерью Маргаритой и королевой Елизаветой II в 2017 году

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Граф и графиня Сноудон сочетались браком в церкви Св. Маргариты в Вестминстере в октябре 1993 года

Граф Сноудон женился на англо-ирландской артистократке Серене (в девичестве Стэнхоуп) в октябре 1993 года. Их бракосочетание состоялось в церкви Св. Маргариты в Вестминстере.

У пары двое детей - Чарльз Армстронг-Джонс, носящий титул виконт Линли, и леди Маргарита Армстронг-Джонс.

Мать графа Сноудона, принцесса Маргарет, скончалась в 2002 году; его отец, фотограф и кинорежиссер Энтони Армстронг-Джонс - в 2017-м.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Маргарет с мужем, лордом Сноудоном, и юным Дэвидом в 1964 году

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энтони Армстронг-Джонс получил титул 1-го графа Сноудона после женитьбы на принцессе Маргарет

58-летний Дэвид Армстронг-Джонс, являющийся 21-м в очереди на престол, в 1985 году основал собственную компанию по изготовлению мебели на заказ.

Он автор нескольких книг о мебели и дизайне интерьера.

Лишь на прошлой неделе другой член королевской семьи, внук королевы Питер Филипс, также распространил официальное сообщение о том, что разводится с женой Отэм и что бывшие супруги в равной степени продолжат заниматься воспитанием дочерей - 9-летней Саванны и 7-летней Айлы.

42-летний Питер Филипс - сын дочери королевы принцессы Анны. Он женился на канадке Отэм в 2008 году, после чего она оставила работу консультантом по менеджменту и переехала в Британию.