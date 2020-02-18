Банк HSBC сократит 35 тыс. сотрудников. Это правда так много, как кажется, и при чем тут коронавирус?

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Британский банк HSBC сократит 35 тыс. рабочих мест на фоне сообщений о падении прибыли за 2019 год на треть.

Руководство намерено провести крупномасштабную реструктуризацию и сократить расходы на 4,5 млрд долларов к 2022 году.

Как заявил временно исполняющий обязанности председателя совета директоров Ноэл Куинн, банк сократит число своих сотрудников с 235 тыс. до 200 тыс. в течение ближайших трех лет.

HSBC, большая часть прибыли которого приходится на азиатский финансовый сектор, сообщил, что годовая доналоговая прибыль составила 13,3 млрд долларов - в основном за счет списаний кредитов на сумму в 7,3 млрд долларов по инвестиционным и коммерческим банковским операциям на европейском рынке.

Тем не менее, сокращение 35 тыс. рабочих мест - то есть 15% всех сотрудников - это гораздо больше, чем ожидали аналитики, предсказывая сокращение около 10 тыс. человек.

Банк в настоящий момент оперирует в 50 странах - в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

В Британии, где находится его головной офис, в HSBC работает 40 тыс. человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Головной офис HSBC находится в Лондоне на Канэри-Уорф

Около 10 тыс. сотрудников работают в головном офисе, расположеннном в деловом районе Лондона Канэри-Уорф, еще 2 тыс. человек - в филиале в Бирмингеме.

Руководство банка заявило, что некоторые сокращения коснутся европейских и американских инвестиционных подразделений, однако где конкретно будут уволены сотрудники, сообщено не было.

Настолько ли серьезны увольнения HSBC, насколько кажутся?

Анализ корреспондента Би-би-си по глобальной торговле Даршини Дэвид

Основанная в 1865 году для укрепления торговых связей между Европой и Азией Банковская корпорация Гонконга и Шанхая - если называть банк его полным именем - движется по направлению к своим истокам.

Учитывая, что основная прибыль банка поступает из Азии, а также тот факт, что именно с этим регионом связаны его долгосрочные перспективы, банк решил свернуть свои европейские и американские операции.

Пока руководство банка не поясняет, где конкретно будут сокращены рабочие места, однако его временный глава Ноэл Куинн говорит, что сокращение сотрудников с нынешних 235 тыс. человек до примерно 200 тыс. как раз примерно укладывается в те 3 млрд фунтов, которые он хочeт сэкономить к 2022 году.

В результате будут затронуты четыре основных подразделения: британский инвестиционный банк, главное операционное управление, американское отделение, обслуживающее физических лиц, а также - как это происходит и во многих других сферах бизнеса - те отделения, где реальных сотрудников заменяет технология.

Учитывая, что в глобальном масштабе сокращается каждое седьмое рабочее место, сотрудникам HSBC, вероятно, предстоит понервничать. Однако текучесть кадров в этой корпорации составляет 25 тыс. человек в год, так что грядущие сокращения, может быть, и не будут столь уж жесткими, как это кажется на первый взгляд.

Эффект коронавируса

"Мне кажется, они слишком больших успехов ожидали от своего инвестиционного подразделения", - отметил Питер Ханн, банковский эксперт и бывший декан лондонского Института финансов и банковского управления, в интервью программе Би-би-си Today.

"Реальность такова, что самый крупный инвестиционный рынок в мире - это США, и если вы не заняли заметное положение в инвестиционной сфере там - а они как раз этого не сделали, - то вам очень трудно преуспеть в этом бизнесе", - сказал эксперт.

Объявленная банком реструктуризация приходится как раз на момент замедления экономики на ключевых рынках, где оперирует HSBC, поскольку именно на азиатский рынок приходится половина его доходов и 90% прибыли.

Банк также почувствовал на себе воздействие эпидемии коронавируса (особенно ощутимой как раз в Азии), затянувшегося выхода Британии из ЕС и самого низкого за всю историю уровня процентной ставки по всему миру.

За последние десять лет это третья масштабная реорганизация, которую переживает HSBC в попытке повысить прибыль.

Нынешний глава корпорации, 57-летний Ноэл Куинн, был назначен временным главой в августе 2019 года после ухода Джона Флинта, пробывшего на своей должности всего полтора года и ушедшего внезапно "по взаимной договоренности", как тогда сообщалось.

Руководство банка тогда обещало назначить постоянного председателя совета директоров в течение ближайшего года.

В отношении того, как повлияла вспышка коронавируса на финансовые показатели, HSBC сообщил, что это еще не было учтено в полной мере - а это означает, что потери могут быть еще выше.

Частью реформ станет также сокращение активов банка на сумму, превышающую 100 млрд долларов, к концу 2022 года.