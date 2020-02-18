Обрушение торгового центра в Риге: оправданы 8 из 9 обвиняемых

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В результате трагедии погибли 54 человека

Рижский суд приговорил к шести годам заключения строительного инженера Ивара Сергетса, который проектировал торговый центр Maxima, рухнувший в 2013 году. В результате трагедии погибли 54 человека.

Согласно решению Пардаугавского суда Риги, Сергет стал единственным обвняемым, получившим реальный срок. Прокуратура просила приговорить его к 7,5 годам заключения.

Ивар Сергетс должен будет выплатить 5,4 млн евро компенсаций пострадавшим и родственникам погибших.

Расследование, которое длилось почти два года и стало крупнейшим в истории страны, пришло к выводу о том, что обрушение торгового центра произошло по причине неправильно рассчитанного давления конструкции.

Остальные обвиняемые были оправданы, среди них - строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ компании Re&Re Станислав Кумпиньш.

Прокуратура просила осудить их на семь с половиной лет лишения свободы.

Оправданы также трое чиновников Рижской думы, которые отвечали за согласование проекта, и сотрудник торгового центра, ответственный за безопасность. Для них прокуратура просила пять лет лишения свободы.

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Некоторые пострадавшие покинули заседание суда, не дожидаясь его окончания.

"Мы ожидали всего, но только не того, что осудят только одного человека, а всех остальных оправдают. Это полное уничтожение государственного обвинения. Это фарс", - сказала журналистам глава общества "Золитуде. 21.11" и оппозиционный депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева.

Суд также призвал ответственные структуры начать новый уголовный процесс в отношении компании-производителя строительных конструкций. Судебный процесс длился почти четыре года, обе стороны могут подать апелляцию.

Торговый центр Maxima в рижском микрорайоне Золитуде был построен в 2011 году. Обрушение крыши произошло 21 ноября 2013 года около шести вечера. Примерно через час, когда на месте уже работали спасатели, произошло второе обрушение. За несколько часов до этого в магазине сработала сигнализация, однако эвакуацию никто не проводил.

Погибли 54 человека, десятки были ранены.

Полиция начала уголовный процесс на следующий день после обрушения. Версия о неправильно рассчитанной конструкции появилась уже на первых стадиях расследования. Среди других версий были ошибки в эксплуатации здания и ошибки в строительстве.

Экс-премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис подал в отставку сразу после обрушения торгового центра. Это привело к отставке всего правительства.