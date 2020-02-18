В Турции оправдали активиста, который защищал парк. Ему хотели дать пожизненное

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В Турции суд оправдал девять активистов, принимавших участие в протестах 2013 года, которые переросли из экологических в политические. Из девятерых оправданных только один фактически находился в заключении: 63-летний Осман Кавала ждал приговора больше двух лет в тюрьме строгого режима Silivri.

Во вторник судья назвал необоснованными обвинения в попытке госпереворота, предъявленные Кавале. Судья счел, что для их подтверждения недостаточно фактов.

Впрочем, вскоре после оправдательного приговора турецкие власти выдали новый ордер на арест Кавалы - теперь в отношении активиста ведется расследование по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

Прокурор требовал для бизнесмена и еще троих подсудимых пожизненного заключения. Остальным грозили сроки от 15 до 20 лет.

Вердикт удивил многих - дело Кавалы стало знаковым для турецкой судебной системы, а международные правозащитные группы регулярно требовали его освободить.

В декабре прошлого года году Европейский суд по правам человека обязал Турцию как можно быстрее освободить бизнесмена, но Кавала остался в тюрьме. В конце января нынешнего года турецкий суд постановил, что мера пресечения Кавале, который к тому времени провел в тюрьме Silivri больше 800 дней, должна быть продлена.

Представитель организации Human Rights Watch Эмма Синклер-Уэбб, комментируя оправдание бизнесмена агентству Рейтер, сказала, что этого суда вообще не должно было быть. "Это фальшивый процесс. Судебную систему Турции превратили в жестокий театр абсурда", - сказала она.

Протесты и задержание

В 2013 году Осмал Кавала принимал участие в протестах против застройки стамбульского парка Гези, прилегающего к площади Таксим. Экологический протест быстро превратился в политический - в нескольких крупных городах Турции демонстранты требовали от Эрдогана и правительства демократии и свободы слова.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Проходившие в 2013 году протесты на площади Таксим и в других городах стали одними из крупнейших в истории страны

По оценке журналиста Кристофера де Беллега, в Турции прошло около пяти тысяч акций, связанных с протестом в парке Гези. В них приняли участие около 3,5 млн человек. Четверо демонстрантов и двое полицейских были убиты, тысячи - ранены.

Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший тогда пост премьер-министра, называл протестующих экстремистами и говорил об их связи с террористическими организациями, но тем не менее встречался с ними лично. Самого Кавалу Эрдоган впоследствии несколько раз называл "агентом Джорджа Сороса".

Кавалу задержали в 2017 году, через четыре года после отказа властей от застройки парка и на следующий год после попытки государственного переворота, в ходе которого на Эрдогана, ставшего президентом, совершили покушение.

В Турции после этого было объявлено чрезвычайное положение и начались масштабные чистки, в ходе которых были арестованы оппозиционные журналисты, а из нелояльных по мнению властей учебных заведений увольняли учителей.

Кавале и еще 15 задержанным с ними активистам предъявили обвинения в попытке госпереворота, как в связи с протестами в парке, так и в связи с попыткой вооруженного переворота в 2016 году.

Сам Кавала в интервью, данных за годы заключения, называл предъявленные ему обвинения абсурдными. Он настаивал, что просто приносил в парк Гези респираторы и еду, чтобы помочь молодым активистам в их противостоянии с полицией.