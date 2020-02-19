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Россия опять должна более 50 млрд долларов

Россия вновь должна бывшим акционерам компании ЮКОС более 50 миллиардов долларов, после того как государственный апелляционный суд в Нидерландах оставил в силе три вынесенных в 2014 году в Гааге решения международного арбитража по искам акционеров ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража.

В 2016 году исполнение этих решений было приостановлено первой инстанцией нидерландского суда, удовлетворившего жалобу России, но теперь истцы смогут возобновить свои попытки ареста российской госсобственности за рубежом. Власти России намерены дойти до Верховного суда Нидерландов.

Суд согласился с бывшими акционерами, что компания ЮКОС была незаконно ликвидирована, а ее активы переданы госкомпаниям.

Сейчас акционеры будут пытаться арестовать имущество России на территории других стран. Пока неясно, насколько сложным и длительным будет этот процесс.

Сурков все-таки уходит

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Президент России Владимир Путин отправил в отставку своего помощника Владислава Суркова.

Сам Сурков заявил, что намерен уйти в отставку еще в конце января, когда близкий к нему политтехнолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента собирается месяц заниматься медитацией и лишь потом примет решение о дальнейших планах.

Но Владимир Путин предпочитает принимать кадровые решения сам и дожидался второй половины февраля, чтобы объявить, что Сурков и в самом деле уходит.

За последние пять лет Суркову не удалось решить главную из поставленных перед ним задач: вернуть под контроль Киева самопровозглашенные республики Донбасса так, чтобы сделать Украину зависимой от России во всех важнейших внешнеполитических решениях.

Попыткой реализовать вторые "минские соглашения" теперь будет заниматься новая команда.

Годовщина боев в районе Дебальцево

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18 февраля Украина отмечала память защитников "Дебальцевского котла" на востоке страны.

В 2015 году бои за Дебальцевский железнодорожный узел стали одними из самых ожесточенных за все время конфликта в Донбассе.

Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов из самопровозшглашенной ДНР. Москва это не однократно отрицала.

Media playback is unsupported on your device "Дебальцевский котел": военный хирург встречает своего последнего пациента

Блумберг впервые примет участие в дебатах кандидатов Демпартии

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Миллиардер Майкл Блумберг, который хочет стать кандидатом в президенты от Демократической партии, в среду вечером (это по американскому времени - в Европе уже наступит четверг) впервые примет участие в дебатах с остальными оставшимися кандидатами.

Дебаты пройдут в Лас-Вегасе, штат Невада (это следующий штат, где пройдут кокусы - в субботу). Для того чтобы Блумберга допустили до дебатов, он должен был получить поддержку не менее 10% избирателей в четырех опросах общественного мнения, официально признаваемых партией. Это условие он выполнил.

Во вторник опрос, проведенный NPR/PBS NewsHour/Marist показал, что Блумберга поддерживают 19% избирателей. Он занял второе место. Берни Сандерс, нынешний лидер гонки, получил 31%.

Блумберг также сказал в интервью Radio Iowa, что если он начнет свою президентскую кампанию, то, скорее всего, продаст свой бизнес Bloomberg LP, сообщает агентство Рейтер.

По словам Блумберга, он мог бы передать свои акции в так называемой "слепой трест", но поскольку ему уже 76 лет, то было бы легче и удобнее просто продать компанию.

Путин потирает руки?

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На геополитической арене Китай оказался в сложном положении, и это играет на руку российскому президенту Владимиру Путину, пишет комментатор Роджер Бойес в Times.

Коронавирус, торговая война с США, проблемы вокруг компании Huawei, преследования уйгуров - все это позволяет Путину делать вид, что все проблемы на востоке Азии и что пришло время для Запада нормализовать отношения с Москвой.

Одновременно с этим многие политики на Западе, как в Европе, так и в США, также были бы не прочь провести очередную перезагрузку в отношениях с Россией.

Да, Владимир Путин не станет неожиданно "хорошим парнем", но, скорее всего, к концу года он станет незаменимым, хотя и сложным, партнером.

В результате улучшения отношений Запада с Москвой может пострадать Украина. Некоторые на Западе считают, что более дружественные отношения с Кремлем могут предотвратить создание оси Пекин-Москва, другие считают, что наложенные на Россию санкции лишь приносят вред западным компаниям, никак не меняя поведение Кремля, а люди вроде президента Франции Эммануэля Макрона видят шанс подчеркнуть лидерство ЕС на международной арене.

Не стоит забывать, что последний раз Запад пытался улучшить отношения с Москвой в 2008 году, после войны России с Грузией.

Владимир Путин видит, что атмосфера в геополитике меняется, и меняется в его пользу. Так что, кто знает, может быть, следующая мюнхенская конференция по безопасности пройдет в позолоченных палатах Кремля? - вопрошает Бойес.

"Сколково" проникает в Бостон

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Массачусетский технологический институт (MIT) активно развивает сотрудничество с Фондом "Сколково", несмотря на то, что ФБР озабочено подобными связями, говорится в исследовании, проведенном общественным телеканалом WGBH в Бостоне.

MIT, пишет сайт WGBH, видимо, готов сотрудничать с организациями, пользующимися сомнительной репутацией, и зарабатывать на этом деньги.

Совместная работа со "Сколково" в рамках программы MIT Skoltech Program вызывает опасения, что Россия сможет получить доступ к западным технологиям, а также улучшить свой имидж на международной арене, цитирует WGBH неназванные источники в американских службах безопасности.

Партнерство между MIT и Фондом "Сколково" началось в 2010 году, но до сих пор не демонстрировало особых достижений.

Тем не менее, бостонское бюро ФБР заинтересовалось происходящим и еще в 2014 году неожиданно опубликовало предупреждение о возможных опасностях подобного сотрудничества в Boston Business Journal, через три месяца после того, как Россия захватила Крым.

"Фонд ["Сколково"] может позволить российскому правительству получить доступ к закрытой информации и данным о технологиях двойного назначения", - говорилось в заявлении ФБР.

Фонд "Сколково" возглавляет Виктор Вексельберг, который попал в санкционный список США, так как его обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Почему MIT продолжает сотрудничество со "Сколково", неясно, отмечает WGBH.

Новый коронавирус не так ужасен

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Новый коронавирус, судя по всему, не столь страшен, как об этом пишет пресса.

По последним данным, за два месяца эпидемии его жертвами стали в общей сложности 2004 человека.

Из них меньше 100 человек скончались за пределами провинции Хубэй и лишь трое - за пределами Китая: в Японии, во Франции и на Филиппинах.

В то же время от обычного сезонного гриппа только в США с начала зимы скончалось более 10 тысяч человек. А в целом, по данным ВОЗ, каждый год сезонная эпидемия уносит от 290 до 650 тысяч жизней.

В одной лишь Англии ежегодно от гриппа умирает в среднем 17 тысяч пациентов.

Борис Джонсон недоволен Би-би-си

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Правительство Бориса Джонсона за последние несколько месяцев несколько раз намекало на свое негативное отношение к Би-би-си: отказом премьер-министра и других членов правительства давать интервью журналистам корпорации, попытками не пускать неугодных журналистов в коридоры власти и, самое опасное для финансовых перспектив Би-би-си, - предложениями отменить уголовную ответственность за неуплату лицензионного сбора, за счет которого финансируется корпорация.

О том, почему Джонсон и его окружение недовольны Би-би-си и чем это грозит общественной телерадиокомпании, - в нашем материале

Билли Айлиш поговорила с Би-би-си

Певица Билли Айлиш и ее брат, продюсер Финнеас О'Коннелл, написали песню к новому фильму о Джеймсе Бонде.

В эксклюзивном интервью Би-би-си они рассказали, как родилась идея для трека, кто для них фанаты и почему Айлиш отказалась от интернета.