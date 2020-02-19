Правообладатель иллюстрации Reuters

Примерно 500 пассажиров круизного лайнера "Даймонд принцесс" начали высаживаться на берег в японском порту Йокогама после 14-дневного карантина из-за вспышки вызванной коронавирусом болезни Covid-19 на борту судна.

Всего на судне заразились коронавирусом 542 пассажира и члена экипажа. Это стало крупнейшим скоплением больных Covid-19 за пределами Китая.

Инфекция быстро распространялась среди пассажиров. Несколько стран предпочли эвакуировать своих граждан до окончания карантина.

В российском посольстве в Японии ожидают, что в среду лайнер покинут двое россиян, у которых вирус не выявлен, сообщил ТАСС. Ранее с корабля был снят и госпитализирован один гражданин России.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тем, у кого вирус нашли, и всем, кто контактировал с заразившимися, придется и дальше оставаться на круизном лайнере

В начале карантина на судне находилось 3700 пассажиров и членов экипажа. Начиная со среды 19 февраля японские власти позволят сойти на берег тем из пассажиров, у кого коронавирус не выявлен и симптомов болезни за время карантина не наблюдалось. Этот процесс продлится несколько дней.

По последним данным, в Китае от Covid-19 умерло 2004 человека. Всего в материковом Китае подтверждено 74185 случаев заражения, за его пределами более 500.