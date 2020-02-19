В США задержали "действовавшего от имени России" гражданина Мексики

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фуэнтес и его жена были задержаны в международном аэропорту Майами 16 февраля

В Майами задержан гражданин Мексики, который действовал в США от имени российского правительства без уведомления генпрокурора, сообщает американское министерство юстиции.

Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который также является резидентом Сингапура, был задержан в воскресенье в международном аэропорту Майами, куда он приехал вместе с женой, чтобы улететь в Мехико, говорится в заявлении минюста.

Как утверждает ведомство, российское должностное лицо завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему установить местоположение машины "источника американского правительства", записав ее номер.

По версии минюста США, описание машины Фуэнтес получил от российского должностного лица в начале февраля, когда ездил в Москву. В апреле или мае он якобы должен был снова встретиться с россиянином, чтобы отчитаться о результатах поиска.

По информации американских властей, Фуэнтес вместе с женой прилетел в Майами 13 февраля, а на следующий день они разыскали машину "источника американского правительства" и сфотографировали ее номерной знак.

Вечером 16 февраля они попытались улететь в Мехико, однако офицеры погранслужбы остановили их и обнаружили в телефоне жены Фуэнтеса ту самую фотографию.

После этого Фуэнтес якобы признался правоохранительным органам, что фотография была сделана по поручению российского чиновника.

Согласно судебным документам, в телефоне самого Фуэнтеса были обнаружены сообщения, которые свидетельствуют о том, что российское должностное лицо инициировало проведение встреч и давало ему указания, говорится в заявлении минюста.

Фамилии российского чиновника или "источника американского правительства" в заявлении ведомства не уточняются.

Мексиканская газета El Universal называет Фуэнтеса ученым-микробиологом из штата Оахака. Согласно данным из открытых источников, человек с таким именем учился в Германии, а также в России - в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

Российские власти пока не прокомментировали ситуацию.