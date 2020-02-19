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Семья покончившей с собой британской ведущей Кэролайн Флэк обнародовала ее неопубликованную запись в "Инстаграме", которую она написала незадолго до смерти.

В среду было начато расследование обстоятельств ее гибели. По данным следствия, 40-летняя Флэк совершила самоубийство в своей квартире, где ее тело обнаружили в прошлую субботу.

В сообщении Флэк говорится, что "весь ее мир и будущее перевернулись" после того, как ее арестовали по обвинению в нападении на своего бойфренда Льюиса Бертона. По версии обвинения, ведущая прочла сообщения в телефоне Бертона, пока тот спал, заподозрила того в неверности и ударила его, еще спящего, по голове настольной лампой.

Ее мать сказала, что Флэк посоветовали не публиковать сообщение. Сейчас оно появилось в издании Eastern Daily Press.

Телеведущая умерла за несколько недель до начала судебных слушаний. В декабре на суде она заявила, что не признает своей вины в нападении на Бертона, и ее отпустили под залог.

Флэк запретили общаться с ним вплоть до начала судебных слушаний, которые были назначены на март.

Мать Флэк рассказала Eastern Daily Press, что Кэролайн показала ей подготовленное сообщение еще в январе, но в итоге ей посоветовали его не публиковать.

"Кэрри отправила мне этот текст в конце января. Консультанты отговорили ее от публикации, хотя она очень надеялась, что ее тихий голос будет услышан, - цитирует Eastern Daily Press слова матери. - Звучало настолько много неправды, а она чувствовала себя именно так. Вся наша семья, и я в том числе, хотим, чтобы теперь люди прочитали ее собственные слова. Кэрри была окружена любовью, рядом с ней были друзья, но все происходящее было для нее невыносимым".

Полный текст неопубликованного обращения Флэк

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Для многих людей арест за нападение становится экстремальным способом пережить некое духовное пробуждение. Но для меня это стало каждодневной реальностью.

Я всегда нажимала на "отбой", когда в моей жизни звенели многие звонки. Я мирилась со стрессом, более 10 лет я принимала позор и ехидное отношение к своей жизни, убеждая себя, что это часть моей работы. И не жаловалась.

Но если убегать от проблем, они никуда не исчезнут, и однажды кто-то обязательно выставит их напоказ. Тогда ты останешься один на один со своим позором и стыдом.

12 декабря 2019 года меня арестовали за нападение на моего бойфренда. За сутки весь мой мир и мое будущее перевернулись, и стены, которые я так долго выстраивала вокруг себя, разрушились. Внезапно я оказалась совсем на другой сцене, и это видели все вокруг.

Я всегда признавала свою ответственность за то, что случилось в тот вечер. Сразу же. Но на самом деле… Это произошло случайно.

У меня уже долгое время бывают эмоциональные срывы.

Но я НЕ занимаюсь домашним насилием. Мы поспорили - и затем произошла случайность. Случайность. Кровь, которую какие-то люди ПРОДАЛИ в газету, - это МОЯ кровь. Для меня это было очень печально и я приняла это очень близко к сердцу.

Я решила сказать об этом сейчас, потому что у моей семьи кончилось терпение. Я потеряла работу. Свой дом. Свою способность говорить. А правду забрали у меня из рук и использовали ради развлечения.

Я больше не могу изо дня в день прятаться и получать указания, что мне нельзя никому ничего говорить.

Мне очень жаль, что моей семье пришлось из-за меня столько перетерпеть, и что моим друзьям пришлось через столько пройти.

Сейчас я не думаю о том, как вернуть карьеру. Я думаю о том, как вернуть жизнь - себе и моей семье.

Позиция прокуроров

После смерти Флэк ее агентство заявило, что с момента ареста телеведущая находилась под огромным давлением, и раскритиковало Королевскую прокурорскую службу за нежелание снять обвинение даже после того, как Бертон заявил, что у него нет к ней претензий.

Королевская прокурорская служба заявила, что не комментирует детали конкретных дел, но объяснила, как принимается решение о снятии обвинений.

В правилах говорится, что, даже если пострадавший не имеет претензий, дело о домашнем насилии не прекращается автоматически.

Также согласно правилам, полицейские должны предоставлять обвинителям психологическую характеристику на подозреваемого.