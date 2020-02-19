Brit Awards: Джонсона назвали расистом, а Билли Айлиш спела песню для Бонда
В Лондоне прошла 40-я по счету церемония вручения музыкальной премии Brit Awards - британского аналога американской "Грэмми". Не обошлось и без политики - в ходе выступления лондонский рэпер Дэйв назвал премьер-министра Британии Бориса Джонсона расистом.
Дэйв (настоящее имя - Дэвид Омореги), получивший статуэтку за свой первый студийный альбом Psychodrama, во время исполнения песни Black, речь в которой идет о проблемах чернокожего населения, произнес буквально следующее: "Правда в том, что наш премьер-министр - настоящий расист".
Рэпер добавил к трем существующим куплетам четвертый и также обрушился с критикой на британские таблоиды из-за их отношения к супруге принца Гарри Меган, вспомнил жертв теракта на Лондонском мосту, а завершил песню словами о том, что пострадавшие при пожаре в лондонской Гренфелл-тауэр все еще нуждаются в жилье.
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На выступление моментально отреагировали в британском правительстве. Министр внутренних дел страны Прити Пател заявила, что рэпер вряд ли встречался с премьер-министром и знает его.
"Я работаю с премьер-министром, очень хорошо знаю Бориса Джонсона, он ни в коем случае не расист, поэтому я считаю, что это совершенно неправильный комментарий, и неправильно такое заявлять в адрес нашего премьер-министра", - сказала она в эфире Би-би-си.
В канцелярии премьера отказались комментировать слова рэпера.
В остальном церемония обошлась без особых сюрпризов.
Американка Билли Айлиш, получившая награду как лучший зарубежный артист, исполнила вместе с оркестром заглавную композицию из нового фильма о Джеймсе Бонде No Time To Die, шотландец Льюис Капальди, который сразу взял две статуэтки, спел признанную песней года Someone You Loved, а Мейбл, которую назвали лучшей британской иполнительницей, поздравила с наградой мать Нэне Черри, сама получившая две награды Brit Awards ровно 30 лет назад.
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Полный список победителей нынешней церемонии выглядит так:
Лучший альбом
Дэйв - Psychodrama
Лучшая британская исполнительница
Мейбл
Лучший британский исполнитель
Стормзи
Лучшая британская группа
Foals
Лучший новый исполнитель
Льюис Капальди
Лучшая песня
Льюис Капальди - Someone You Loved
Лучшая зарубежная исполнительница
Билли Айлиш
Лучший зарубежный исполнитель
Tyler, The Creator
Восходящая звезда
Celeste
Премия Brit Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (BPI) в 1977 году.
Рекордсменами по количеству наград за всю историю премии стали Адель, Робби Уильямс и группа Coldplay.
Победителей выбирает специальное жюри.