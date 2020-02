Brit Awards: Джонсона назвали расистом, а Билли Айлиш спела песню для Бонда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рэпер Дэйв был номинирован в четырех категориях, но получил лишь одну статуэтку

В Лондоне прошла 40-я по счету церемония вручения музыкальной премии Brit Awards - британского аналога американской "Грэмми". Не обошлось и без политики - в ходе выступления лондонский рэпер Дэйв назвал премьер-министра Британии Бориса Джонсона расистом.

Дэйв (настоящее имя - Дэвид Омореги), получивший статуэтку за свой первый студийный альбом Psychodrama, во время исполнения песни Black, речь в которой идет о проблемах чернокожего населения, произнес буквально следующее: "Правда в том, что наш премьер-министр - настоящий расист".

Рэпер добавил к трем существующим куплетам четвертый и также обрушился с критикой на британские таблоиды из-за их отношения к супруге принца Гарри Меган, вспомнил жертв теракта на Лондонском мосту, а завершил песню словами о том, что пострадавшие при пожаре в лондонской Гренфелл-тауэр все еще нуждаются в жилье.

На выступление моментально отреагировали в британском правительстве. Министр внутренних дел страны Прити Пател заявила, что рэпер вряд ли встречался с премьер-министром и знает его.

"Я работаю с премьер-министром, очень хорошо знаю Бориса Джонсона, он ни в коем случае не расист, поэтому я считаю, что это совершенно неправильный комментарий, и неправильно такое заявлять в адрес нашего премьер-министра", - сказала она в эфире Би-би-си.

В канцелярии премьера отказались комментировать слова рэпера.

Правообладатель иллюстрации WireImage Image caption Стормзи (в центре) признали лучшим британским исполнителем

В остальном церемония обошлась без особых сюрпризов.

Американка Билли Айлиш, получившая награду как лучший зарубежный артист, исполнила вместе с оркестром заглавную композицию из нового фильма о Джеймсе Бонде No Time To Die, шотландец Льюис Капальди, который сразу взял две статуэтки, спел признанную песней года Someone You Loved, а Мейбл, которую назвали лучшей британской иполнительницей, поздравила с наградой мать Нэне Черри, сама получившая две награды Brit Awards ровно 30 лет назад.

Полный список победителей нынешней церемонии выглядит так:

Лучший альбом

Дэйв - Psychodrama

Лучшая британская исполнительница

Мейбл

Лучший британский исполнитель

Стормзи

Лучшая британская группа

Foals

Лучший новый исполнитель

Льюис Капальди

Лучшая песня

Льюис Капальди - Someone You Loved

Лучшая зарубежная исполнительница

Билли Айлиш

Лучший зарубежный исполнитель

Tyler, The Creator

Восходящая звезда

Celeste

Премия Brit Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии (BPI) в 1977 году.

Рекордсменами по количеству наград за всю историю премии стали Адель, Робби Уильямс и группа Coldplay.

Победителей выбирает специальное жюри.