Путин признался петербурженке, что не смог бы прожить на ее зарплату

Media playback is unsupported on your device "Очень трудно". Владимира Путина спросили, как прожить на 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин на встрече с жителями Петербурга и пожелал получателям маленьких зарплат и пенсий не отчаиваться и не болеть.

Видеозапись этой беседы была опубликована на официальном президентском сайте kremlin.ru, однако менее чем через час исчезла.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал Би-би-си, что это временно: "[Видеозапись] ещё появится. Просто переформатируют получше. Обычная практика".

UPD: в среду вечером видео действительно снова появилось на сайте.

Встреча президента России с петербуржцами произошла на улице в среду, во время возложения цветов к Анатолию Собчаку, который в 1990-х годах был мэром города и начальником Владимира Путина.

Россиянка средних лет спросила Путина, можно ли прожить на ежемесячную зарплату в 10 800 рублей, и получила отрицательный ответ.

Когда собеседница президента сказала: "У вас зарплата намного больше", - Путин заметил, что его оклад далеко не самый высокий в России.

Петербуженка не унималась и спросила президента: "Вы знаете, сколько стоит сходить в магазин и купить продукты на один день?" - и не дослушала его рассуждения о прожиточном минимуме.

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Путин упомянул о социальных программах поддержки. После вопросов об инвалидах и пенсионерах, получающих 3800 рублей в месяц, президент России пожелал согражданам не отчаиваться и не болеть.