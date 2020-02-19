Правообладатель иллюстрации facebook.com/suspilne.ternopil Image caption Протест в селе Микулинцы Тернопольской области. Кадр из видео телекомпании "Тернопіль Суспільне"

Украиа готовится вывезти своих граждан из китайского Уханя, где объявлена эпидемия коронавируса. Но куда их доставят, пока неясно. Жители украинских городов проводят акции протеста против размещения эвакуированных. В некоторых случаях демонстранты устанавливают блокпосты и приносят шины.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, украинский самолет уже приземлился в Ухане. Он должен забрать 48 граждан Украины и 29 иностранцев.

"Те, кто попал в эпицентр вспышки заболевания, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, что перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле!", - написал Данилов в "Фэйсбуке".

Однако люди, вышедшие на демонстрации во Львовской и Тернопольской областях, говорят, что местные больницы не готовы принимать эвакуированных: в помещениях не работает вентиляция, а врачи не защищены от заражения.

В среду акция протеста прошла в городе Винники во Львовской области. Местные жители опасаются, что прибывших из Китая соотечественников могут разместить в расположенном там военном госпитале.

"Сходитесь, а то посдыхаем!"

Причиной демонстрации в Винниках стали учения, которые прошли в этот день в этом лечебном заведении. Местные власти уверяют, что это была проверка готовности к госпитализации больных с острыми респираторными вирусными заболеваниями, но многие местные жители им не верят.

Правообладатель иллюстрации facebook.com/1zahidTV Image caption На акцию протеста в Винниках местные жители принесли шины

Во время учений из госпиталя вывозили больных и эвакуировали персонал. Видео об этом разместили в "Фейсбуке" городского совета Винников.

В соцсетях начала распространяться информация, что таким образом лечебное заведение готовят к размещению эвакуированных из Китая украинцев, в местных группах зазвучали призывы выходить на протест.

"Народ, сходитесь, а то посдыхаем!", - написала пользовательница Ярина Бородюк в местной группе в "Фейсбук".

На акции около госпиталя собралось около сотни человек, к зданию госпиталя привезли шины - один из символов демонстраций на Майдане Незалежности в в 2013-14 годах.

Перед участниками митинга выступил мэр Винников Владимир Квурт и представители областной администрации. Они заверили, что сюда украинцев из Китая везти не будут. Но демонстранты этому не поверили.

"Если сюда привезут этих украинцев, и если кто-то из них окажется больным, то медперсонал, который работает в этой больнице… они же в городе все живут. Они ходят в магазины, их дети ходят в садики, в школы, - сказала местной телекомпании одна из участниц протеста в Винниках. - Вы видели, как в Китае там все обрабатывают от этой инфекции? Там врачи в скафандрах ходят! У нас медсестра придет в этой маске? Где у нас тут что изолировано? Вы видели эти дыры? Пусть бы сделали какие-то изолированные блоки. У нас тут общая канализация".

Львовская областная администрация называет ситуацию вокруг госпиталя "информационной лихорадкой", призывает местных жителей успокоиться и отмечает, что у нее нет информации, что украинцев из Китая разместят именно в Винниках.

Заместитель главы Львовской обладминистрации Иван Собко сказал, что аэропорт Львова рассматривают как одно из мест, где может сесть самолет из Китая, но решение об этом еще не принято. Он также заявил, что не получал указаний о размещении эвакуированных во Львове или в области.

Тернополь говорит "нет"

В числе мест, где могут принять украинцев из Китая, также называли санаторий "Медоборы" в Тернопольской области.

Там тоже состоялись акции протеста. 18 февраля около 300 человек вышли на демонстрацию в соседнем с санатории селе Микулинцы. Там местные жители даже возвели на въезде в село блокпосты, чтобы помешать ввозу людей из Китая.

Против размещения в Тернопольской области эвакуированных выступили мэр Тернополя и депутаты областного совета. По словам мэра, в области отсутствуют условия лечения больных с коронавирусом: здесь нет областной инфекционной больницы, региону не выделили деньги для покупки средств индивидуальной защиты для врачей.

В среду депутаты Тернопольского облсовета обратились к президенту Украины и премьер-министру с заявлением, что больницы области не готовы принять украинцев из Китая. Они также попросили не разгонять блокпосты в Микулинцах.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что помещения, где будут размещены эвакуированные, будут охранять двойным кольцом защиты. Там обещают каждый день направлять для этого 47 сотрудников: 30 полицейских и 17 военных.