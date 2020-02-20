Адвокат Ассанжа: Трамп предлагал помилование в обмен на показания, что Россия не взламывала демократов

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Адвокат Джулиана Ассанжа заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю Wikileaks помилование в обмен на отрицание роли России в публикации переписки национального комитета Демократической партии США перед президентскими выборами 2016 года.

По версии защиты, это предложение от Трампа передал Ассанжу бывший конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер, известный своей пророссийской позицией по многим вопросам.

В Белом доме назвали эту информацию ложной и полностью сфабрикованной.

Россия отрицает причастность к публикации переписки, но в 2018 году нескольким сотрудникам российской разведки в США были предъявлены обвинения.

Что произошло?

Начиная с лета 2016 года Wikileaks дозированно публиковал переписку функционеров Демократической партии. Это считается одним из факторов, способствовавших поражению кандидатки от демократов Хиллари Клинтон и избранию президентом Трампа.

Переписка была украдена в результате взлома серверов Демпартии. Американские спецслужбы установили, что за взломом стояли хакеры Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известно также как ГРУ). В 2018 году спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул уголовные обвинения против 12 поименованных лиц, обозначенных как сотрудники ГРУ разных уровней.

Москва последовательно отрицает обвинения во взломе серверов Демпартии и вообще во вмешательстве в американские выборы.

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В среду на слушании в магистратском суде Вестминстера адвокат Ассанжа заявил, что в 2017 году Дана Рорабахер, в тот момент еще действующий конгрессмен, посетил Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, где тот скрывался, и по поручению Трампа предложил ему помилование в обмен на заявление о непричастности России к публикации переписки национального комитета Демократической партии.

Адвокаты заявили, что у них есть свидетель, подтверждающий эти факты. Окружная судья Ванесса Барейтсер позволила заслушать в суде этого свидетеля, однако случится это не раньше мая, когда по плану процесса должно начаться изучение доказательств.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила: "Президент не знает почти ничего о Дане Рорабахере, кроме того, что он бывший конгрессмен. Он никогда не обсуждал с ним эту или практически любую другую тему. Это фабрикация и полнейшая ложь".

Между тем, накануне выборов 2018 года, которые Рорабахер проиграл, Трамп написал твит, в котором хвалил конгрессмена, которого, по его словам, "все уважают".

В 2017 году газета Wall Street Journal писала, что Рорабахер связывался с Белым домом и предлагал помиловать Ассанжа, если тот представит "доказательства", что опубликованная Wikileaks переписка демократов была получена не от российских спецслужб. Ассанж всегда утверждал, что нет никаких доказательств, что имейлы демократов попали к нему таким путем.

Позже сам Рорабахер заявил, что встречался с Ассанжем по собственной инициативе, а не по поручению Трампа, передает агентство Рейтер. Он заявил, что действительно предложил похлопотать перед президентом о помиловании, если Ассанж раскроет источник имейлов. После этого, по словам экс-конгрессмена, он рассказал тогдашнему главе администрации Трампа Джону Келли о готовности Ассанжа к сотрудничеству, но никаких дальнейших контактов с Белым домом на эту тему не имел.

Рорабахер оставался членом Конгресса США до конца 2018 года. Он выступал за снятие санкций против России. В 2012 году, после поездки в Москву, агенты ФБР предупредили политика, что российская разведка могла пытаться его завербовать.

В чем обвиняют Ассанжа?

Джулиан Ассанж - основатель сайта Wikileaks, известного публикациями секретных документов, в том числе переписки американских дипломатов и политиков.

В апреле 2019 года он был арестован в Лондоне по запросу американских властей. Ассанжу угрожает экстрадиция в США, где он обвиняется по 18 статьям.

Минюст США обвиняет Ассанжа в шпионаже - так трактуется произошедшая в 2010 году публикация данных разведки, секретных дипломатических и военных документов США на его сайте Wikileaks. К публикации переписки Демпартии это дело прямого отношения не имеет.

Если вина австралийца будет доказана, он может получить тюремный срок до 175 лет.

В первый раз Ассанж был арестован в Лондоне в декабре 2010 года по обвинению в изнасиловании женщины в Швеции и вскоре освобожден под залог. В 2012 году он нарушил условия залога и получил убежище в эквадорском посольстве.

Там он оставался до апреля 2019 года, когда в Эквадоре решили выдворить его из дипмиссии и позволили британским полицейским арестовать Ассанжа.

В Швеции обвинения против Ассанжа были окончательно сняты в ноябре минувшего года, однако в Британии он был осужден к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий залога. После отбытия наказания он был арестован уже по требованию США.

Слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа начнутся в Вулвичском королевском суде на следующей неделе, однако первая неделя будет посвящена процессуальным аргументам обвинения и защиты.

Затем слушания возобновятся с 18 мая, когда в течение трех недель стороны смогут предъявить свои доказательства.